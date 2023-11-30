InterVision時尚交流展覽　共融香港與大灣區時裝設計嶄新體驗

香港作為全球時尚大都會之一，本地時裝設計產業一向蓬勃發展，而香港時裝設計師協會為推動業界進一步發揮影響力，連繫香港與大灣區的時尚單位，於深水埗設計及時裝基地舉行大型活動「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」，透過公開展覽和時裝騷，以結合傳統與科技、現實與虛擬的創新手法，除了成為香港與大灣區設計師跨地域交流的平台，也為大眾提供別開生面的時尚體驗，感受兩地時裝的獨特魅力。



由香港時裝設計師協會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」全力贊助的「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」，將會舉行一系列活動，選址深水埗設計及時裝基地（SSP Design & Fashion Base）舉行，是因為過去數十年深水埗經過歲月洗禮，不停演變進化，由製衣業重地、香港時裝設計師的搖籃，逐步變身成為藝術及潮流的熱點，在這擁有獨特時尚文化背景的地方展示香港與大灣區時裝單位的最新設計，無疑最適合不過。「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」策展人兼項目總監張潔雯表示今次是協會首次邀請香港及大灣區其他城市的設計師共同參與的活動，「希望藉此透過創意人才、市場資訊、時尚觸覺、經驗與視野的交流，令協會成為資源整合配對及啟發更多互動交流的平台，繼而將設計師的影響力輻射到其他地方，令整個行業的發展更加蓬勃。」

「InterVision Fashion Flow時尚交流2023 」展覽，結合實體與虛擬，別開生面。（香港時裝設計師協會）

作為是次活動的頭炮，日前（11月28日）記者有幸率先預覽「InterVision Fashion Flow時尚交流2023 實體×虛擬時裝表演及互動時裝作品展覽」，親身目睹來自香港與大灣區共30個時裝設計單位，包括Henry Lau、KOYO William、FromClothingOf、ARTO.等20位本地資深與新晉設計師品牌，加上Vmajor、KAVON (Mary Ho)、CLÁSSICO MODERNO等6個大灣區城市的代表，以及4位設計學生，一起送上最新設計的作品。

點擊欣賞香港與大灣區時裝設計師特意為展覽設計的作品：

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「沉浸式」、「虛擬」與「AI」同近年大熱的關鍵詞，今次時裝展覽破格地將實體與虛擬同步進行，兩地設計師各展所長，帶出強烈的個人風格之餘，也將傳統工藝和先進科技融為一體，設計師心血結晶與AI虛擬影像互相輝映，深深感受到四季演變的時尚色彩。現場觀眾穿梭於虛擬與現實之間，感覺時而真實、時而夢幻，效果耳目一新，透過嶄新技術建構場景裝置，加上沉浸式虛擬影像，是一場百花齊放的時尚盛宴。

香港時裝設計師協會主席楊棋彬（左四）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左五）、策展人兼項目總監張潔雯（右二）、創意香港總監曾昭學（右一）與一眾嘉賓在展覽開幕時留影。（香港時裝設計師協會）

「InterVision Fashion Flow時尚交流2023 實體×虛擬時裝表演及互動時裝作品展覽」於11月29日至12月4日開放給大眾參觀，場內除了展示30個設計單位精心設計的服飾，亦能觀賞虛擬化展品，近距離欣賞時尚風景；大會更邀得香薰調製師，以四季時裝布料為靈感，特別調製出春夏秋冬四款室內香薰噴霧，令這場不僅是時裝設計的展覽，而是同時結合視覺、聽覺與味覺，呈現全方位的時尚感觀世界。於12月2日更會舉行「InterVision Fashion Flow時尚交流2023焦點時裝表演」，大眾可到官方網站登記免費入場，屆時定必刺激大家的大腦神經與潮流觸覺，想共同探索香港與大灣區時尚的創新思維，體驗兩地設計的無限可能性，這場跨地域的時裝騷絕對不容錯過。

INFO

「InterVision Fashion Flow時尚交流2023虛擬時裝表演及互動時裝作品展覽」

日期：2023年11月29日（星期三）至12月4日（星期一）

地點：深水埗設計及時裝基地（深水埗通州街280號 1樓）

時間：早上11時至晚上7時正

入場費：無需登記，免費入場

官方網站：www.intervisionhk.com

「InterVision Fashion Flow時尚交流2023焦點時裝表演」

日期：2023年12月2日（星期六）

地點：深水埗設計及時裝基地（深水埗通州街280號 1樓）

時間：下午1:00、3:00及5:00 （每場分別展出十位參展設計師作品）

入場方法：可於官方網站登記，免費入場

官方網站：www.intervisionhk.com