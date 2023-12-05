InterVision時尚交流｜跟5位時裝設計師一起探索大灣區創意與機遇

由香港時裝設計師協會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」全力贊助的「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」，透過結合實體與虛擬的展覽與時裝騷，為大眾送上別開生面的新體驗，與此同時，協會亦希望借這活動成為香港與大灣區業界互相交流的重要平台。《一物》跟5位參與活動的設計師進行訪談，包括來自香港的Henry Lau與KOYO William，以及大灣區代表KAVON (Mary Ho)、Vmajor和Pourquoi，一起細說時裝設計，再分享粵港澳大灣區發展的機遇。



「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」融合實體與虛擬的展覽與時裝騷（香港時裝設計師協會）

早前於深水埗設計及時裝基地舉行的「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」，共30個粵港澳大灣區的時裝設計單位參與其中，不但注入創新科技元素，更帶動跨地域交流，將創意思維與商業發展共冶一爐，為業內設計師帶來新衝擊，從而激發更多優秀設計。

SPYHENRYLAU創辦人Henry Lau（香港時裝設計師協會）

SPYHENRYLAU創辦人Henry Lau今次就大會主題「四季」所創作的作品，在他心目中的四季是帶著期盼與變化，「設計沒有特別說明是哪一季，對我來說我就是那四季，因為當我們在春夏時期待秋冬，到秋冬時期待春夏，氣候季節的變化就是我的主題，反而不是每一個時空。」他指轉季帶來浪漫的感覺與美好的憧憬，「因為永遠是有一個期望將來會是怎樣，就像我們設計師做一個系列，總會想看下一季系列是怎樣。」

對於虛擬、AI等潮流，Henry Lau亦有一番見解，「時裝是很感性的，要觸摸物料才有不同質感，數碼方面卻很遠離的，本是風馬牛不相及的東西，但原來結合起來，可以嘗試到2D與3D的不同感覺；另外，科技也使Digital Print變得更多色彩，更多元化，比從前純粹染色範圍更多選擇。」他補充說AI輔助下，刺激其創作思維。

Henry Lau參展作品（香港時裝設計師協會）

Henry Lau指自己已是舊一輩的設計師，跟數碼化已差一大截，不過他在市場上能給予香港與大灣區新晉設計師一些意見：「香港是一點的地方，大灣區則是數千萬人的地方，香港設師可以嘗試讓更多人認識。」他表示兩地市場很不同，大灣區喜歡的顏色、剪裁，以至接受能力，跟香港是兩回事，「現在香港漸趨保守，反觀大灣區顯得較開放，只要有創意夠獨特的，他們都會接受到，就像80、90年代的香港，各人有自己喜歡的風格，百花齊放。」

KOYO創辦人KOYO William（香港時裝設計師協會）

KOYO曾進駐巴黎名貨公司老佛爺Lafayette，又在多國開設專門店，為香港時裝品牌向外闖打下強心針，創辦人KOYO William分享箇中經驗，「我在國內、韓國、法國都有公司，我經常跟同事探究這個話題：我們中國設計師是否可以到海外參展，甚至令到更多國家認同我們的設計。」他指中國經濟起飛，對他們幫助很大，「以前Made In China是較低檔次、便宜的東西，現在香港、中國很多設計師已經受到世界的認可時，是我們亞洲崛起的一個時代，可以參與多一些外國時裝展。」

KOYO William認為大灣區整個珠三角是一個非常利於設計師創作的地方，更擁有獨特的優勢：「鄰近廣州布料市場，工廠辦房也沉澱了很多年，傳統老師傅很有經驗，深圳向IT科技發展，品牌的3D設計交給當地創科公司負責；而香港則是國際舞台，得到最快資訊，亦有很多奢侈品牌在這裏落腳開設旗艦店，各方資源整合令我們有機會做到很多美麗設計，成為時尚之都，若我們有更多資源齊心去做這件事，應可以超越東京。」

KOYO William參展作品（香港時裝設計師協會）

至於今次展覽作品，KOYO William是以反思為概念，探討AI對人類帶來的是好還是不好，「我用柔軟布料配合3D Molding創作晚裝，兩者結合是碰撞性，是很大衝擊，帶出未來感，全是第一次作出的新嘗試。」他說自己也不知道科技到底是幫助還摧毀人類，所以借設計引起話題和討論。「讓我思考未來的人是怎樣穿著？生活模式是怎樣？令我很想研究下去。」

KAVON創辦人Mary Ho（香港時裝設計師協會）

KAVON創辦人Mary Ho的時尚發展之路，正好是香港與大灣區合作無間的寫照。她是香港人，來到深圳發展，並走向國際，「我是代表大灣區的設計師，其實我是需要代表整個中國的時尚去發聲。」而今次展出作品正是因中國崛起，「整個中國文化需要有新的呈現，中國傳統文化非常值得我們發掘，於是帶來唐代張旭的《般若波羅蜜多心經》書法，展示出我們東方女性的唯美內涵，體現東方女性的知性文化底蘊。」

「元宇宙是一個趨勢，今次時裝騷也好，實體經濟也好，同樣是實體與虛擬的結合。」Mary Ho補充說時裝騷不一定是現場做，已經可以虛擬進行，「科技促使時尚走得更快，更年輕化。」她指香港政府跟得很貼，對市場幫助很大，「我們利用AI開發產品，做推廣文案，設計效率大大提高。」

KAVON (Mary Ho) 參展作品（香港時裝設計師協會）

對於香港與大灣區時尚交流，Mary Ho細訴其經驗：「香港政府對時尚創意產業提供很大幫助，雖然我在大灣區發展卻受益良多，最大幫助是了解更多國際發生的事情，我們明年能參與米蘭時裝周，政府出了很多力。」她再寄語香港設計師不應定位為香港設計師，「應該要國際化，全球化定位才行，香港本身市場很小，設計師不要依靠香港的市場為主，應走向中國，衝出亞洲，要以這個定位與心態，做出來的產品才會不一樣。」

Vmajor創辦人Victor Zhu（香港時裝設計師協會）

畢業於英國倫敦London College of Fashion女裝設計系的Victor Zhu，回國後創立品牌Vmajor，他本身鍾情傳統，如手作工藝、Old School意念，「時尚行到今時今日，很多設計都做過，難以創新，只會有新的科技和表現方式，所以將來必然是新舊結合。」

是次參展設計，跟香港海邊風景關係密切，「因應今次大會的四季主題，我想到香港、深圳都是南方，於是做出夏日色彩，兩款設計同是以針織做出漁網般形態，結合Formal與3D不規則，帶出對比效果。」原來他很喜歡戶外，至於啟發他創作的香港海景，並非維港兩岸，而是北角、鰂魚涌一帶，「我看到人們在釣魚，魚網很有意思；加上小時候看港產片，戲中打魚場景留下深刻印象。」就是這樣，將香港風景與深圳設計連線。

Vmajor參展作品（香港時裝設計師協會）

「大灣區是近年才出現的概念，不過我很早已開始這盤生意，早年在英國讀書，回來後看到90、00年代的香港是最豐富的，很多設計師品牌都是那時候認識。」Victor Zhu指粵港澳需要合作與互補，「香港有意念未必做到出來，國內專業工廠又看不到新鮮東西，要兩者結合。採購物料我會到深水埗，想找便宜一點的會到廣州、中山、佛山，做Knitwear又可去東莞，這些全是數十年來流傳下來，不用的話很可惜。」他再補充說大灣區已有自己的故事，是時候找出自己的特性，「香港、深圳、澳門各有自己的意念，要認清自己的強項與弱點，然後集合大家力量一起去做才是未來。」

Pourquoi創辦人Lalaismi Wai（香港時裝設計師協會）

來自澳門品牌Pourquoi，創辦人Lalaismi Wai畢業於法國ESMOD北京分校，品牌設計素來色彩繽紛，今次為展覽設計作品卻一改慣例，換上黑白對比色調，「這一次是新嘗試，顯得大膽和不一樣。因為疫情期間個人經過沉澱，想到過去都是很彩色，如做純色的話能否展現到自己風格的設計。」

Lalaismi Wai認為實體與虛擬在現實生活中一直存在著，「因為我們做設計也好、創作也好，都是把腦裏面的東西變成實體化。對於我們這些人，無論是文字、繪畫，還是其他創作形式，同是處於沉浸式的狀態，所以這次展覽很有意思，整個氛圍和感覺很舒服、很有趣。」

Pourquoi參展作品（香港時裝設計師協會）

眾所周知，澳門畢竟是60多萬人口的城市，當地設計師需要向外闖尋求更大的發展機會，Pourquoi也不例外，「中國發展一日千里，人口基數夠大，對每種潮流元素的接觸度會更多，澳門真的很少人，若受眾以一個百分比來計算，在中國的一個百分比已經是千千萬萬，澳門卻可能只是十個八個，落差很大，所以我很鼓勵大家走出去。」Lalaismi Wai指出交流平台十分重要，「除了設計師，各行各業有這個機會要好好珍惜，多些機會接觸不同的東西，對自己和整個社會發展方向都是有益的。」品牌未來方向和發展同樣朝向大灣區，雖然目前是訂製為主，但正在轉型，她仍在摸索調整中，積極迎來新挑戰。