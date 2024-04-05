以色列擬關閉半島電視台　輿論戰頹勢下恐適得其反？

本周一（４月１日），以色列通過立法，允許政府臨時關閉「危害國家安全」的外國電視台。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）隨後宣佈將關閉半島電視台（Al Jazeera）。有分析認為，這項權力會對國際媒體報導當前的加沙戰爭，有可能產生深遠影響。



新法律在以色列議會以70比10票通過，賦予總理和通訊部長權力，暫時關閉威脅國家安全的外國電視台，沒收設備和記者的記者證，還可以限制其播放及公眾訪問其網站。

內塔尼亞胡在社交媒體上表示：「半島電視台損害了以色列的安全，積極參與了10月7日的大屠殺，煽動反對以色列士兵。」通訊部長凱爾希（Shlomo Karhi）在法案通過後承諾，將「在未來幾天內」關閉半島電視台新聞頻道，並稱「哈馬斯的喉舌在以色列不會有言論自由」。

根據該法案，內塔尼亞胡將可關閉半島電視台45天，然後可以延期，直至最長到7月底，又或至加沙戰事結束。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）日前宣佈將關閉半島電視台（Al Jazeera）。(Reuters)

半島電視台是少數在加沙設有分社的國際新聞機構之一，自戰爭開始以來對以方在加沙地區軍事行動及其破壞性影響進行了批判性的實地報道。由卡塔爾政府資助的半島電視台堅稱運營獨立，但也有批評人士認為其反映卡塔爾官方立場。但該電視台在阿拉伯世界廣受尊重，被視為戰爭的權威消息來源。

保護新聞工作者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）在一份聲明中指對新法「深表關切」。項目主任德拉塞納（Carlos Martínez de la Serna）說：「這項法律賦予政府關閉任何在以色列運營的外國媒體機構的權力，這對以色列國內的國際媒體構成了重大威脅，這項法律將助長自我審查和敵視新聞界的氛圍」。

人權觀察組織以色列和巴勒斯坦主任沙基爾（Omar Shakir）則指：「這標誌着令人震驚的升級行動及以色列努力限制新聞自由，還將進一步限制了世界公民瞭解發生在以色列和巴勒斯坦的日常現實。」白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre） 表示，以色列此舉「令人關切」，「美國支持全球記者的重要工作，包含在加薩衝突地區報導的記者」。

2024年1月7日，半島電視台（Al Jazeera）記者赫杜赫（Wael Dahdouh）送別因以軍空襲逝世的兒子。（Reuters）

指控為「哈馬斯宣傳機構」

自以巴衝突爆發以來，半島電視台一直對以色列的軍事行動及戰爭地區的人道主義情況進行了重要的實地報導。巴勒斯坦記者，包括那些為少數仍在加沙工作的國際新聞機構工作的記者，是今次戰事的重要見證人。自 10 月 7 日以來，以軍曾已帶領一些外國記者在護送下進入加沙，但控制着加沙邊境的以色列和埃及迄今仍拒絕讓其他國際記者自由出入。

另一方面，以色列政府則多次批評半島電視台對加沙局勢的報道，指摘半島電視台偏袒巴勒斯坦武裝組織哈馬斯和煽動針對以色列的行動。

上月，一名半島電視台記者在加沙希法醫院進行報導時，遭到以軍逮捕和襲擊，聯合國發言人其後對此表示譴責。半島電視台表示，以色列當局蓄意攻擊、殺害多名旗下記者，包括達卡（Samer Abu Daqqa）和達杜（Hamza Al Dahdooh），兩人都在加沙衝突中殉職。以色列則否認鎖定記者攻擊。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中東項目主任奧爾特曼（Jon Alterman）對《華盛頓郵報》指出，以色列慣常在戰爭時期對新聞媒體進行軍事審查。

早在2008年，以色列就指責半島電視台是「哈馬斯的工具」，並發起抵制半島電視台的運動；2017年，以色列宣佈計劃關閉半島電視台耶路撒冷辦事處，與電視公司合作使其停播，並剝奪半島電視台記者的採訪資格。

在此次戰爭期間，以色列已經以國家安全為由，關閉了黎巴嫩親伊朗電視台Al Mayadeen，以及另一家在約旦河西岸運作的新聞機構J Media。而通訊部長凱爾希重申，關閉以色列半島電視台的行動是基於其「協助敵人」的證據，並稱其用阿拉伯語和英語向世界各地的觀眾播放為哈馬斯服務的宣傳片，鼓勵針對以色列的武裝鬥爭，甚至向敵人傳遞敏感信息，令以色列軍隊遭受伏擊。

不過，半島電視台否認有關危害以色列安全的指控，稱這是「危險且荒謬的謊言」，會讓電視台記者陷入風險。他們強調此舉是以色列一連串的系統性攻擊，目的是要半島電視台噤聲。

恐適得其反？

戰爭開始後，隨着軍事行動的持續和擴大、加沙地區死傷不斷增加，以色列在國際上面臨的輿論形勢隨着愈發嚴峻。據民調機構蓋洛普今年3月公佈的數據首次顯示，即便在美國、傳統上親以的民主黨人中，民眾的「同情心現在更傾向於巴勒斯坦人（49%）而不是以色列人（38%）」。如今外界普遍認為，儘管以色列在對哈馬斯戰爭中佔上風，卻在輿論戰中敗下陣來。

圖為2023年10月，一輛半島電視台團隊車輛在以色列遭到燒毀。（Reuters）

然而，針對新聞媒體的限制或許也很難挽回這一劣勢。尤其是考慮到相比傳統媒體影響力或許不相上下的社交媒體的影響力——哈佛大學最近的一項民意調查顯示，51%的18至24歲美國人表示，哈馬斯10月7日對以色列的襲擊是緣於巴勒斯坦人的不滿來解釋，與之形成鮮明對比的是，絕大多數美國老年人支持以色列。分析人士將這種差異歸因於TikTok上無處不在的反以色列內容，而大多數年輕網民都是在TikTok上了解世界的。

以色列通過上述法案後，國際新聞自由組織敦促以色列政府不要關閉半島電視台，以色列國內一些觀察家也發出了同樣的呼籲。他們警告此舉會在關鍵時刻損害媒體多元化，損害以色列在世界舞台上作為民主國家的形象，並讓其他媒體也更可能面臨審查。在以巴戰爭開始前，通訊部長凱爾希領導進行的針對電視台的改革已經受到廣泛批評，被認為是打壓新聞自由。

奧爾特曼則指，以色列事實上也從半島電視台的報道中獲益匪淺，該電視台最早定期邀請包括總理內塔尼亞胡在內的以色列嘉賓的電視台之一。

鑑於此舉正值以色列和卡塔爾政府關係的關鍵時期，這個海灣國家於正在進行的戰爭停火談判中發揮了關鍵作用。關閉總部位於卡塔爾多哈的半島電視台會否影響相關的談判成果，值得外界關注。