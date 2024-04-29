馬斯克訪華收大禮：Tesla全自動駕駛技術落地中國在望？

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周日突然秘密到訪北京，與國務院總理李強會面，並爭取讓監管機構為Tesla在中國推出全自動駕駛（FSD）軟件開綠燈。同日晚，中國汽車工業協會便發佈Tesla車型符合安全監管要求，路透社今日報道更指，Tesla已經與中國互聯網巨頭百度達成協議，使用其地圖及導航功能。

馬斯克的這次訪問被分析人士稱為「一個分水嶺」，為一直未能在中國市場推出其先進自動駕駛技術的Tesla掃除了關鍵障礙，而中國本土電動車企業或許也將面臨一場新的苦戰。



根據中國汽車公共你也協會的通告，Tesla成為首批通過國家車輛數據檢測的企業，也是比亞迪、哪吒、理想等一同獲批的企業中唯一一家外資企業。此前，中國政府一直顧慮Tesla汽車收集數據所帶來的潛在安全風險，在軍事場地、政府機構、國有企業都禁止了Tesla汽車進入，一些地方的機場、火車站、甚至高速公路也禁止Tesla經停。

掃除數據安全憂慮

包括Tesla在內，許多品牌生產的電動車都帶有利用攝像頭在無人看管車輛時監測可疑活動，防止非法闖入、盜竊等，但車輛所收集到的數據——尤其是Tesla這樣的外國製造商所產車輛——仍然引起政府安全疑慮。

2021年中國政府出台旨在「保護駕駛者私隱，維護國家安全」的指導意見，要求 「涉及中國軍事、政府、交通、物流等信息以及電動汽車充電網絡」的「重要數據」必須存儲在中國境內。Tesla當時承諾將所有在中國銷售的汽車數據存儲在上海的數據中心，並不對外傳送。

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商Tesla（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，Tesla在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

此次監管機構的通報確認，Tesla上海工廠所生產的車型全部符合了國家法規中的4項要求：車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著告知等，解除特定場所對Tesla禁停禁行，這為Tesla在中國的數據安全疑慮掃除了一個關鍵的障礙，也有助於Tesla在中國收集更多數據，以增強其行業領先的全自動駕駛技術應用於中國的道路上時的表現。

據路透社引述消息人士報道，跟百度達成的協議將允許Tesla使用其測繪許可證收集的中國公路數據，而百度亦將允許Tesla使用旗下的車道級導航系統（lane-level navigation system）。

有了測繪許可證，Tesla將獲准在中國公路上合法使用全自動駕駛系統，也能收集汽車的行駛環境數據，如道路佈局、交通標誌和道路附近建築物等。

馬斯克一直尋求將在大陸境內收集的汽車數據轉移海外，以訓練Tesla的自動駕駛演算法，但目前尚不清楚所收集到的汽車數據，將歸百度或Tesla所有。

Tesla營收困局

在FSD技術下，Tesla電動車能夠在大多數場景和不同類型道路上實現自動化駕駛——包括在交叉路口停車再通行、轉向和變道等。Tesla雖然早在2022年已經推出該系統，但只在中國開放使用一個較低版本的自動駕駛系統，其能力已經不及不斷追趕的中國電動車品牌研發出來的系統。因此，此次中國監管機構給Tesla的數據安全開綠燈，進一步為Tesla在中國推出最先進的自動化系統打開大門。

對於正苦於行業不景氣、公司營收下降的Tesla而言，這無疑是一個喜訊。隨着消費者對電動汽車需求減弱，Tesla麵臨着越來越大的挑戰。其第一季度利潤降至2021年以來的最低水平，股價相比今年年初已經下跌近三分之一，公司被迫在全球範圍裁減超過10%的員工。而馬斯克也加大力度在海外市場推廣其全自動駕駛軟件。上周，Tesla又給FSD系統在美國的售價打了個五折，試圖刺激銷量。

美國電動車生產商Tesla（Tesla）今年宣布全球裁員10%。圖為4月2日在美國加州聖布魯諾一處停車場拍攝的Tesla汽車。（新華社）

在中國市場，面臨比亞迪等國產製造商的激烈競爭，Tesla也在走下坡路。根據彭博社的計算，到2023年第四季度，Tesla在中國汽車市場的份額將從去年第一季度的10.5%降至6.7%左右。

「分水嶺」

除了扭轉Tesla公司自身面臨的頹勢，中國電動車在自動駕駛領域的局面也可能發生改變。

Tesla負責在華對外關係的副總裁陶琳上周五在中國官媒《人民日報》上發表文章，表示自動駕駛技術是電動汽車行業的重要增長引擎，國內許多國產電動車品牌——小鵬、小米和華為等都將此類功能作為汽車的賣點。而Tesla無論在計算能力、生產規模還是數據和模型，其自動駕駛技術一直處於行業領先地位。

圖為2023年4月26日，中國浙江省金華市一家工廠內，機械手臂在零跑汽車（Leapmotor）電動車生產線上組裝汽車。（Reuters）

一旦FSD在中國正式推出，Tesla無疑會遙遙領先國內的競爭對手。與大多數中國汽車製造商使用的激光雷達信號不同，Tesla的主要依靠車載攝像頭收集的實時視覺數據來探測距離、識別道路交通狀況，並建立周圍區域的模型，這種方式被認為更高效、成本也更低。安裝在車輛上的計算機利用道路資訊，通過神經網絡快速處理，並做出駕駛決策。

馬斯克表示，Tesla FSD先進的計算機能力和訓練能力最終會讓自動駕駛汽車不僅與人類一樣出色，而且會大幅提升。但這種人工智能需要強大的計算能力、數據規模和質量，很難以效仿。

華為近期推出的使用視覺信號的自動駕駛系統，實際上仍然結合了雷達信號，雖然高於目前Tesla在中國推出的低版本FSD，卻不及新版的能力。

對正在努力追趕Tesla的國產製造商而言，很可能要加緊追趕的步伐。彭博社在報道馬斯克訪華時原因威德布殊證券公司（Wedbush Securities）高級分析師Dan Ives稱，這次事件是「一個分水嶺」：「這可能會打開中國的FSD（領域），我認為這將開啟他們在中國 FSD和資助能力的黃金機遇，這是一直以來缺少的一塊拼圖。」