以軍連番空襲加沙指定安全區　無國界醫生撤離醫護病人

以色列一再攻擊位於加沙南部拉法的流離失所者營地，由於在拉法塔爾蘇丹（Tal Al-Sultan）的攻擊行動越趨激烈，無國界醫生在該處支援的創傷穩定站被迫暫停所有醫療工作，醫護人員和病人被迫於本周一（27日）晚上撤離。組織表示自本月6 日以來，未有任何具實質意義的人道援助能進入加沙，因此呼籲各國——特別是美國、英國和歐盟成員，致力影響以色列使其停止對加沙平民和民用基建的持續圍困和攻擊。



圖、文：無國界醫生

無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）表示：「平民正遭屠殺——他們被推到獲告知的安全區域內，卻成為無情的空襲和激烈戰鬥的目標。多個一家十幾口的家庭擠在帳篷內，生活在極其困難的環境。5月初，以色列軍方加強對拉法的攻勢，90多萬人再次被迫流離失所。」

外派支援當地傳訊工作的無國界醫生前線項目傳訊經理助理何鳳儀，講述塔爾蘇丹團隊目睹的情況：「我們對平民不斷遭受襲擊深感震驚，而對於在加沙看到的慘狀，我們已無法言喻。這一切襲擊必須停止。」由於組織開設的創傷穩定站與上周日（26日）遭空襲的流離失所者營地僅相距1.5公里，該設施接收了大量死傷者。何鳳儀表示：「事發幾分鐘後，我們已錄得 180名傷者。」她亦補充傷者當中很多傷勢嚴重且複雜，包括炮彈碎片傷口、骨折、燒傷等，需要進一步的醫療護理但難獲跟進。另外截至昨日（28日），有31名送達穩定站的人重傷不治。

國際法院上周命令以色列 「立即 」停止在拉法的軍事攻擊， 但以色列在加沙南部的攻勢自此升級。以色列於上周日攻擊加沙南部指定「人道區」內的流離失所者營地，聯合國安理會隨即於昨日召開會議，但以軍同日再度轟炸拉法西邊馬瓦西（Al-Mawasi）的另一個流離失所者營地，據當地衞生當局稱，有21名巴勒斯坦人因而喪生，64人受傷。

以色列於5月初下達撤離令，導致大批巴勒斯坦人於加沙南部再次流徙。

無國界醫生婦科醫生賈比爾（Safa Jaber）和家人住在拉法塔爾蘇丹的帳篷營地，她表示在前日一直聽到各種衝突、爆炸和火箭發射的聲音：「我們為孩子心驚膽顫，也為自己處境感到害怕。我們沒想到會突然發生這種事，我們該去哪裏呢？ 我們掙扎求存，努力尋找生存之基本所需。」

這場戰爭已持續近8個月，加沙已無任何一間醫療設施能處理如此大規模的傷亡事件。無國界醫生在塔爾蘇丹支援的創傷治療站被關閉後，同一天拉法的科威特醫院（Kuwaiti hospital）也遭空襲，兩名員工喪生，醫院被迫暫停運作。在拉法，幾乎所有醫院都被迫撤離，醫療設施若不是停止服務，就只是勉強運作，醫院根本無法提供醫療護理，而人們也難以獲得服務。

無國界醫生加沙項目醫療顧問鄔斯特（Karin Huster）表示：「數十萬平民正遭受殘酷無情的集體懲罰。除了轟炸，嚴重的援助封鎖也令我們無法提供有意義的幫助。由於人道工作者無法開展工作，人們也相繼死亡。」

以色列在人口稠密地區反覆發動攻擊的軍事戰略，勢將導致大規模平民被殺害，所有支援以軍行動的國家都屬道德和政治共謀。無國界醫生呼籲在整個加沙立即實現持續停火，重申交戰各方須尊重和保護醫療設施、醫護人員和病人，以色列應立即停止對拉法的進攻，開放拉法過境點，允許醫療人道援助大規模進入。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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