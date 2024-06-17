中國罕有自選熊貓厚待澳洲：中澳關係有望隨李強到訪回復正常？

中國國務院總理李強日前在訪問澳洲期間宣布，中方將向阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）提供一對新的大熊貓，還表示澳方可自選熊貓，做法十分罕見。今日（17日），中國又宣布將澳洲納入單方面免簽國家範圍，澳洲護照持有人可15天免簽入境中國。兩國還共同宣布，為商務、旅遊和探親人員互發三至五年的多次入境簽證。



隨着睽違七年再有中國高層領導人訪問澳洲，配合中方連番釋出善意的舉動，是否意味中澳關係將會回復正常？



是次李強訪問澳洲，不少當地民眾十分關注一對大熊貓的消息。現旅居當地的大熊貓「旺旺」（Wang Wang）和「福妮」（Fu Ni）， 2009年便來到這個動物園，牠們將於今年11月被送返中國。外界認為中國讓澳洲「自選」下一對來澳熊貓，或許與兩隻大熊貓未能誕下一代有關。

李強表示，阿德萊德動物園擁有南半球唯一一對大熊貓。「旺旺」和「福妮」成為中澳友好的使者，是中澳兩國人民深厚友誼的象徵。他認為這說明只要雙方用心呵護，中澳合作就能跨越廣闊的太平洋、超越各種差異，實現相互成就、互利共贏。

李強日前宣布，中方將向阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）提供一對新的大熊貓，還表示澳方可自選熊貓，做法十分罕見。(Reuters)

澳洲《悉尼先驅晨報》指出，鑑於在英國愛丁堡僅存的一對大熊貓「陽光」及「甜甜」2023年12月4日回國了；隨着中美關係惡化，自2019年以來大多數熊貓已運返中國。此時，中國不僅宣布租借新一對大熊貓給澳洲，還讓對方在一定程度上「自選熊貓」，中國以此對外發出訊息，可說是一個妙招，尤其是考慮到雙方近年關係變得緊張。

李強是七年來第一位訪問澳洲的中國總理。在這次為期四天的澳洲之行，他在抵埗後便稱雙邊關係「重回正軌」，並先後參觀了南澳洲一家酒莊和阿德萊德動物園。李強17日於首都坎培拉會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），據澳洲廣播公司（ABC）當日表示，雙方會晤達成多項協議，包括一項氣候協議，還同意雙方就太平洋發展問題加強溝通。李強最後一日行程將到訪資源豐富的礦業州西澳州。

6月17日，中國國務院總理李強在澳洲坎培拉澳洲議會大廈舉行的年度領導人會議上與澳洲總理阿爾巴尼斯交談。(Reuters)

「兩國之間的分歧『不應成為鴻溝』」

自2020年新冠疫情爆發後，中澳關係開始變得緊張。中國先是暫停了價值200億澳元（約1030億港元）的澳洲農業和礦產出口，同年澳洲公開要求北京調查肺炎大流行起源後，中國開啟貿易報復，對澳洲龍蝦、煤炭、大麥及牛肉等產品祭出嚴苛禁令。除了要求追溯新冠來源外，澳洲還決定追隨一些西方國家的步伐，把華為排除出澳洲5G網絡建設。雙方緊張的關係直至2022年澳洲工黨政府掌權後，中國才陸續取消貿易壁壘，目前外交爭端已基本緩解。

6月11日，中國外交部發言人林劍在例行記者會上回應查詢時表示，今年是習近平對新西蘭、澳洲成功進行國事訪問10週年，而中國和澳洲都是亞太地區重要國家，「經濟高度互補，合作前景廣闊。鞏固和維護中澳關係發展勢頭是兩國人民的共同期待」。有輿論認為，澳新兩國重視對華經貿合作，如何管控分歧將成為焦點所在。

上周，李強於新西蘭展開國事訪問期間已公開提及，中國願同新西蘭持續擴大貿易規模，「兩國之間的分歧『不應成為鴻溝』」。(Reuters)

事實上，李強上周於新西蘭展開國事訪問期間已公開提及，中國願同新西蘭持續擴大貿易規模，「兩國之間的分歧『不應成為鴻溝』」。有學者指出，這應該也是北京希望與坎培拉重啟往來的初步戰略，也就是先管控分歧，從貿易上開始一步一步試探彼此能給的空間有多大，兩國並不寄望所有問題能一夜之間就能盡釋前嫌、立即和好。

中澳關係全面解凍？

事實上，中國目前是澳洲最大的貿易伙伴，也是澳洲鐵礦石的最大進口國，中國經濟的一部分亦長期依賴澳洲的天然礦產，如鐵礦與煤礦等。澳洲也是為數不多的對中國有貿易順差的西方發達國家。有分析認為，在西方近年改行「去風險」模式後，中國很需要與澳洲這樣一個雖屬西方陣營，但姿態柔軟，資源豐富的國家恢復關係。

中澳關係會隨着李強來訪而回復正常？(Reuters)

另一方面，澳洲也需要中國，尤其是當前澳洲的經貿發展仍相當依賴中國市場，澳洲蝦農希望李強此次來訪讓中國能解除對當地活龍蝦的進口限制。換言之，中澳雙方是有共同利益，若在貿易上與北京交惡而折傷經濟並不符合澳洲利益。

上海華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘表示，去年阿爾巴尼斯訪華就是中澳關係回暖之信號，「那麼今年李強總理訪澳則是兩國關係回暖的實際行動證明」。他又指，李強之行說明兩國總理年度會談機制業已全面恢復，雙方關係基本達到穩定，「向回暖升溫的方向發展」。

不過，也有分析認為中國總理再次訪問澳洲，雖然無疑是兩國關係趨穩的跡象，但澳洲在對中國的外交層面上，很可能採取兩手策略，即「在經貿上與中國維持友好關係，在戰略上則追隨美國印太戰略的部署」。尤其是，坎培拉近年轉向與美國主導的印太戰略親近的趨勢不大可能改變。

有分析相信，阿爾巴尼斯政府在政治和安全議題上而會緊隨美國步伐。(Reuters)

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Counci）全球中國樞紐非常駐研究員宋文笛指出，中澳關係雖然逐漸穩定，惟距離恢復正常或原狀仍很遠。除了因為並非所有雙方過去祭出的貿易制裁都被解禁外，澳洲公民楊恆鈞現時仍被關押在中國監獄並被判決「死緩」的事件亦有待處理。因此，當下仍是雙方「試水溫」的階段。

早於去年11月，國家主席習近平在北京會晤澳洲總理阿爾巴尼斯期間，指中方不搞陣營對抗，中澳兩國都是亞太國家，沒有根本的利益衝突，完全可以成為互相信任的夥伴。今年3月底，中國外長王毅就已經在坎培拉先後與澳洲外長黃英賢及阿爾巴尼斯會晤，彼時王毅重申中澳關係「不走回頭路、不開倒車」，多少象徵了中澳關係「確實回溫」。

然而，澳洲昆士蘭科技大學兼職教授、前總理陸克文政策顧問，太和智庫高級研究員鮑韶山則認為，「中國威脅論」可能繼續會在整個澳洲政治精英中迴響。 澳洲的中長期態勢如何發展，與其說取決於其自身的自主決策，不如說更多取決於美國如何應對在該地區霸權地位的逐漸喪失。與此同時，他指出澳洲仍將是一個「焦慮的國家」，該國對整個亞洲，特別是對中國的態度，不幸地，將與華盛頓的一舉一動息息相關。