中澳關係回暖　三議題仍「局勢緊張」　外媒怎看李強訪澳？

中國國務院總理李強6月15日飛抵澳洲開始訪問行程，外界關注這次是否能進一步緩解兩國間緊張局勢。各國媒體關注今次訪問，並發文作出預測與評論，彭博社6月16日就刊文認為儘管李強出訪澳洲氣氛融洽，但在某些議題上，仍然潛藏緊張的局勢。



BBC：兩國關係先從貿易開始解凍

英國廣播公司（BBC）中文網6月14日指出，李強訪澳顯示兩國關係有回暖趨勢，但仍局限在經貿範疇。目前澳洲的經貿發展仍倚賴中國市場，而中國經濟一部份也長期倚賴澳洲的礦產。

李強訪澳：2024年6月15日，中國總理李強抵達澳洲阿德萊德阿德萊德機場時揮手致意。（Reuters）

分析認為，對比七年前的兩國關係已改變，澳洲對中國防備愈發升高，現在兩國破冰往來仍是在試探水溫。

中國希望與澳洲重啟往來的初步戰略，從貿易上開始一步一步試探彼此能給的空間有多大。兩國都不寄望一夜之間兩國就能盡釋前嫌，立即和好。

彭博社：李強訪澳似掩蓋緊張局勢

彭博社6月16日評論認為儘管李強出訪澳洲氣氛融洽，但仍潛藏緊張局勢。報道指兩國存在一些避而不談的問題，譬如人權和國安問題。這些議題包括中國戰鬥機向澳洲直升機射照明彈；澳洲作家在華被判死緩，以及澳洲趨向於美國主導的印太戰略。

圖為2024年6月16日，澳洲阿德萊德，人權組織在阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）外手執標語示威。（Reuters）

文章認為兩國僅靠在經貿上改善關係的舉措「浮於表面」，而關係是否能真正改變取決於這些問題能在何種程度上被認真對待。

澳洲SBS：不只關注熊貓與龍蝦

澳洲特別廣播服務公司（SBS）中文6月14日發文認為，在李強訪問澳洲一事中，澳洲人除了關注熊貓外交和解禁進口澳洲龍蝦之外，還期望討論人權和軍事磨擦議題。

圖為2024年6月16日，澳洲阿德萊德，旅澳大熊貓旺旺在阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）露面。（Reuters）

報道認為，利用今次訪問討論包括拘留澳洲作家和兩國軍事磨擦等議題非常重要。儘管中國政府在多個領域有持續採取脅迫和侵略行為，而在今次訪問中，若還是主要討論熊貓外交與強調外貿出口，這將是中國在政治宣傳上的勝利。