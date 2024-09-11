美國大選辯論｜特朗普移民吃寵物論　主持人反駁、賀錦麗批評極端

美國總統大選兩黨候選人特朗普、賀錦麗今日參加選前最後一次電視辯論，共和黨候選人特朗普在辯論期間聲稱美國移民「正在吃寵物」，有關言論遭主持人反駁，民主黨候選人賀錦麗批評指特朗普已變得「極端」。



前總統特朗普此前曾宣揚俄亥俄州春田市（Springfield）的移民正在吃貓肉、狗肉的謠言。當地市政府官員回應指這些說法不實。

賀錦麗對此回擊稱：「當我們聽到這樣的言論，當影響美國人民的問題得不到解決時，我認為本次選舉的選擇已不言自明。」她補充指，競選活動開始以來已經有數十名共和黨人和前政府官員背叛特朗普，200名曾為其工作的共和黨人選擇為她背書。

特朗普與賀錦麗首場電視辯論。（ABC截圖）

俄亥俄移民吃寵物？

位於美國中西部的春天市人口不到6萬，該市在過去幾年中接收了大量移民，當地官員表示，其所屬的克拉克縣估計有12,000至15,000名移民，其中超過一萬人來自海地。與此同時，當地白人居民與移民之間的緊張關係不斷加劇。

據《紐約郵報》、《Springfield News-Sun》報道，關於該州移民吃寵物的謠言始於今年8月的一次春天市委員會會議，期間一名與會男子指控海地移民在當地公園抓走鴨子、砍下他們的頭並吃掉鴨子。此外，有社交媒體用戶在Facebook上發文稱鄰居女兒的朋友丟了她的貓咪，後來發現貓咪掛在海地鄰居家附近的樹枝上。這一說法令相關指控在網絡上進一步瘋傳。

其中一宗不相關事件的錄像顯示該州一女子殺死並吃掉一隻貓。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述公共記錄指，畫面中的女子Allexis Telia Ferrell並非移民，她在俄亥俄州至少居住了18年。錄像的地點亦並非春田市，而是距其170多英里的城市。

社交媒體使用者也在分享與海地移民相關的AI圖片。其中一張被瘋傳圖片則將特朗普塑造成寵物的保護者，顯示抱着兩隻貓的特朗普在一群非裔美國人之間奔跑，並配有標題：「春天市的小貓只有一個希望」。

共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都利用其平台宣揚該指控。萬斯在X上表示：「人們的寵物被不該進入這個國家的人擄走吃掉。」馬斯克則評論、轉載了AI生成的特朗普拯救鴨子和小貓的圖片。

美國共和黨籍參議員萬斯（J. D. Vance）2024年6月27日來到首場美國總統電視辯論會舉行的場地，即美國有線新聞網絡（CNN）位於亞特蘭大的總部，並向媒體發表講話。（Reuters）

俄亥俄州的移民問題

儘管移民吃貓狗的現象缺乏根據，但其背後的移民湧入給當地帶來的壓力和憂慮則是確實存在的。

根據市政府官員表示，過去四年來，該市的海地移民人口增加了15,000至20,000人，讓春田市的人口增加了三分之一之多。Data US的資料顯示，截至2022年，70%的居民為白人，非裔佔17%，拉丁裔佔5%。

許多居民和當地政客都對海裔人口的湧入表示憤怒，聲稱海裔人口造成城市服務緊張，使合法美國人陷入困境。

2023年8月，一名36歲的海地移民Hermanio Joseph在斯普林菲爾德附近的高速公路上，在沒有有效美國駕照的情況下駕駛一輛小型貨車失控，衝向迎面駛來的一輛校車，導致緊張局勢加劇。

校車司機為了避開Joseph而轉向，結果失控衝出路面，將11歲的Aiden Clark從窗戶拋出，並在車輛翻滾時將他壓成重傷。