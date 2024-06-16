美國總統大選首場電視辯論規則出爐：禁道具　僅發言者咪高峰有聲

美國有線電視網絡（CNN）6月15日公開於6月27日舉辦的第一場美國總統電視辯論規則，包括會有兩次廣告休息、候選人不得使用道具，以及除非被確認發言，否則兩名總統候選人的咪高峰將保持靜音。



路透社報道，今年5月，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump）同意進行兩場辯論，其中一場將在本月召開，由CNN主播塔珀（Jake Tapper）和巴什（Dana Bash）在佐治亞州亞特蘭大市主持；第二場辯論將於9月10日召開，由美國廣播公司（ABC）主持。

圖為2020年10月22日，仍為民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden）與尋求連任的時任總統特朗普（Donald Trump）在田納西州納什維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）出席總統大選辯論環節。（Pool via Reuters）

CNN6月15日公開辯論規則稱，兩名總統候選人將在90分鐘的辯論中出現在統一的講台上，講台位置將通過拋硬幣決定，候選人會各獲一支筆、一本便箋和一樽水，但不能使用其他道具。

CNN表明：「辯論期間，除了輪到發言的候選人外，咪高峰將保持靜音。」CNN表示，主持人「將使用他們掌握的所有工具來確保時間安排，並確保討論文明進行」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

