美國總統大選首場電視辯論規則出爐：禁道具 僅發言者咪高峰有聲
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國有線電視網絡（CNN）6月15日公開於6月27日舉辦的第一場美國總統電視辯論規則，包括會有兩次廣告休息、候選人不得使用道具，以及除非被確認發言，否則兩名總統候選人的咪高峰將保持靜音。
路透社報道，今年5月，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump）同意進行兩場辯論，其中一場將在本月召開，由CNN主播塔珀（Jake Tapper）和巴什（Dana Bash）在佐治亞州亞特蘭大市主持；第二場辯論將於9月10日召開，由美國廣播公司（ABC）主持。
CNN6月15日公開辯論規則稱，兩名總統候選人將在90分鐘的辯論中出現在統一的講台上，講台位置將通過拋硬幣決定，候選人會各獲一支筆、一本便箋和一樽水，但不能使用其他道具。
CNN表明：「辯論期間，除了輪到發言的候選人外，咪高峰將保持靜音。」CNN表示，主持人「將使用他們掌握的所有工具來確保時間安排，並確保討論文明進行」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
拜登兒子罪成：亨特可能是父親勝選的王牌？｜美國大選2024普京：不關心誰贏得美國大選 俄羅斯將與美國人民選出的總統合作墨西哥有望迎首位女總統 選舉結果還可能衝擊美國大選選情？被判有罪的特朗普要「獄中治國」？ 美國大選形勢逐漸變得微妙