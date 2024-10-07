親身經歷以巴衝突1周年　巴人醫生：加沙兒童是最大受害者

新一輪巴以衝突滿一周年，過去一年來的每一天，加沙地帶的民眾都生活在物資極度匱乏、強忍至親離別之痛以及與死亡擦肩而過之中。他們所忍受的苦難不斷提醒着世人，巴勒斯坦人沒有放棄希望，沒有放棄對獨立建國的渴望。



加沙民眾在戰爭與封鎖中經歷了怎樣的苦難？他們有哪些想法與願望？觀察者網聯繫到自戰爭爆發時開始逃難、攜家人輾轉來到埃及的一位加沙醫生，也是一位曾來過中國學習的留學生阿爾卡斯（Osama Abu Elkass），聽他講述在這場悲劇中的經歷與心願。

阿爾卡斯接受《觀察者網》訪問，談及自己在加沙的生活。（《觀察者網》底線思維微信公眾號截圖）

觀察者網：能否向我們的讀者分享過去一年來您在加沙的經歷？

阿爾卡斯：我是一名從事針灸治療的醫生，我1993年從中國的廣西醫科大學畢業，這是30多年前的事了。我曾在加沙為政府與私人的診所工作。我有一個幸福的家庭，一家人住在加沙北部的傑巴利耶市（Jabalia，又譯賈巴利亞）。2023年10月7日之前，我和我的家人、鄰居都正常、平靜地生活着。我有一輛私家車，一輛新車，還在家中的地下室裏開設自己的診所。

自從戰爭爆發的第一天起，我居住的地區就遭到了嚴重轟炸。算上我和妻子、5個子女以及2個孫子女，一共9個人被迫離家出走。我們先是在附近作為避難所的一處學校待了3天，然後趕到了南部的汗尤尼斯市（Khan Younis），借住在朋友家中，以及一處聯合國的學校裏。

2024年9月4日，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），一名巴勒斯坦兒童背着一個袋子，站在被以色列襲擊摧毀的房屋廢墟旁。（Reuters）

當以色列的地面入侵開始後，我們頂着頭上的彈片，在殘垣斷壁中朝着邊境城市拉法（Rafah）前進。那裏小學、大學都關閉了，因為那裏是以色列軍隊轟炸的目標。加沙的兒童時時刻刻面對死亡的威脅，他們無法上學或完成學業，只能生活在帳篷中，無家可歸。他們現在每天能做的就是去打水、收集木柴，在食物分發中心排隊，這種惡劣的生存環境給他們在身體和精神上都帶來了巨大創傷，需要許多年才能消除。

觀察者網：據您了解，目前加沙地帶的饑荒有多嚴重？

阿爾卡斯：從2023年10月7日到現在，加沙地帶所有的城市都失去了供電與供水，通訊網絡也被破壞。加沙民眾生活在極端條件之下，生活水平倒退回100年前。以色列軍隊封鎖加沙地帶的各個跨境口岸，令當地民眾遭遇嚴重的饑荒，找不到安全的、可供飲用的水源，而人們需要冒着巨大危險去獲取食物和水。200萬無辜的巴勒斯坦人生活在恐懼中，他們沒有安全的避難場所，而遭受這一切僅僅是因為他們的身份。

在巴勒斯坦，沒有哪個家庭能夠避免失去家園或是親人的死傷。我有一個朋友叫哈馬德，他在轟炸期間開車帶上全家人試圖逃亡，去找到一處更安全的住所。但一群以軍坦克封鎖了整條主幹道，並向他的汽車開炮，把車裏面的4、5個人全都殺死了。由於以軍的圍城，他們的屍體被留在那裏好幾個星期，沒有人敢冒着危險去收屍。最後找到的時候屍體已經腐爛了，全家人就被葬在一起。

觀察者網：在這宗案例中，以色列軍隊明確地在無差別攻擊平民？

阿爾卡斯：正是這樣。哈馬德和家人工作的地方距離我家只有幾公里遠。這些人都是無辜的平民，但類似的故事還有很多。直到今天，每天都有大約50到100名巴勒斯坦平民被殺死，他們都是父親、母親、孩子。儘管如此，巴勒斯坦人還是堅定地主張對這片土地的主權，這是我們的正當權益，我們不能對民族解放與回歸故土失去希望。我們也沒有別的選擇。

2024年8月6日，名為Maisa Al-Ghandour的巴人女童與她兩名手足和母親在以色列的襲擊中受傷。圖為她在位於加沙地帶南部汗尤尼的斯納賽爾醫院（Nasser hospital）內哭泣。（Reuters）

觀察者網：您剛剛提到加沙的通訊網絡遭到破壞，您與加沙內部有過聯繫嗎？

阿爾卡斯：偶爾能夠聯繫上，我是家族裏的長子，雖然我和家人來到埃及，但其他的家族成員都留在加沙北部，包括我的母親、其他的弟弟和他們的家人。他們沒有辦法離開，因為以色列軍隊封鎖了加沙北部與南部之間的通道。在偶爾的通話中，他們都說十分缺少生活物資，但我在這邊無能為力。只有停止這場戰爭才能夠開始提供幫助，所以現在最重要的是實現停火。

沒有可住的地方，有好幾天都是露天過夜，之後才搭起了一處帳篷。我們一共在拉法待了5個月，那裏的生活條件非常惡劣，到了無法形容的地步。我們缺少食物和水，尤其是禦寒的衣物。事實上，不僅僅是我的家人，而是200萬巴勒斯坦人都生活在食物、水、各種物資嚴重缺乏的狀態下。

當以軍威脅要進攻拉法時，我們不得不支付一大筆錢，才獲得離開拉法的機會。如果不這麼做，我的孩子們不可能活下來。我們最終來到了埃及。

觀察者網：您提到了這場艱辛的逃難之路上還帶着孫兒孫女，作為父母，在您眼中戰爭給加沙的兒童帶來了多大的創傷？

阿爾卡斯：加沙的孩子們是這場戰爭中最悲慘的受害者，已經有超過1.6萬兒童在戰爭中死亡。由於以色列人開展的種族滅絕，直到現在，每10分鐘就有一名加沙的兒童失去肢體。我們無法統計有多少人永遠失去了父母，因為戰爭仍在進行中。

10月17日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），Inas Abu Maamar在納賽爾醫院（Nasser hospital）抱着5歲姪女Saly的遺體。（Mohammed Salem／路透社）

說實話，我認為國際社會在呼籲停火止戰這方面還應該加大努力。許多西方國家的公共輿論給他們的政府施加了壓力，但對那些政府的行為並沒有產生太大影響。因為美國施加的壓力，全世界是沉默的。

已故的巴勒斯坦領導人阿拉法特（Yasser Arafat）1993年在奧斯陸與以色列佔領者簽訂了《奧斯陸協議》。為甚麼？因為我們熱愛和平，希望在相互理解的基礎上與以色列人和全世界和平相處。但事實是，以色列人拒絕接受，他們不想要和平、不尊重聯合國決議，反而佔領了更多的土地，對巴勒斯坦人開展種族滅絕。

觀察者網：能否談談您個人對未來的期待，以及對全世界熱愛和平的人們有甚麼期待？

阿爾卡斯：我希望能夠與家人一起過上和平、安寧的生活，正如世界上其他地方的人們那樣。我希望這場戰爭能夠結束，並且當戰爭結束時，一個自由、獨立的，遵照聯合國相關決議，按照1967年邊界的巴勒斯坦國能夠建立起來。我也希望能夠在友好的國家、朋友們的幫助下重建家園，重建我的診所。

2024年10月7日，耶路撒冷，圖為以色列民眾持帶有人質相片的橫幅與標語在街上紀念他們被綁1周年。（Reuters）

作為巴勒斯坦人，我們也想感謝友好的中國為我們提供的所有支持與援助。中國是對巴勒斯坦人提供援助最大的國家之一。個人來說，我30年前就在中國學習過，我把中國視作自己的第二故鄉，中國人民非常友好，我至今還與不少中國朋友保持聯繫。

我們也希望中國能夠繼續在國際上幫助這場戰爭的受害者發聲，支持加沙地帶的人民，幫助這裏的孩子恢復正常的生活，讓他們能夠在安全的環境下學習成長。

轉載自微信公眾號《底線思維》

