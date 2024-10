以巴衝突一周年｜缺乏兩國方案，才是對以色列最大的威脅

由於以色列的好戰和不妥協,它現在幾乎完全被國際社會排斥,而且隨著地區戰爭的擴大,它還面臨著嚴重的經濟和軍事威脅。



作者:美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯(Jeffrey Sachs)、永續發展解決方案網絡中東和非洲顧問Sybil Fares



以色列拒絕兩國方案,是因為它聲稱一個擁有主權的巴勒斯坦國會深刻危害以色列的國家安全。事實上,危及以色列的正是缺乏兩國解決方案。以色列對巴勒斯坦土地的非法佔領、對數百萬巴勒斯坦人民持續的種族隔離統治,以及捍衛這種統治的極端暴力,都使以色列的生存岌岌可危,因為以色列面臨著全球外交孤立和持續戰爭的可怕威脅,包括戰爭的巨大經濟、社會和財政成本。

以色列反對兩國方案有三個基本原因,反映了以色列社會的各種意識形態和利益。

以巴衝突一周年:2024年10月7日,抗議者遊行到色列總理內塔尼亞胡官邸。(Reuters)

第一,也是最主流的,就是以色列聲稱巴勒斯坦人和阿拉伯世界無法與以色列共存,只想摧毀以色列。第二種是以色列迅速成長的宗教民族主義者相信,上帝應許猶太人從幼發拉底河到地中海的所有土地,包括整個巴勒斯坦。

我們最近寫過一篇關於這種意識形態的文章,指出它與現今的現實脫節了大約2,600年。第三是直接的物質利益。透過持續的佔領,以色列希望從控制該地區的淡水資源、海岸區域、離岸天然氣礦藏、旅遊目的地和定居土地中獲利。

這些不同的動機在以色列持續的不妥協中混雜在一起。然而,無論是單獨還是作為一個整體,它們都無法證明以色列反對兩國方案是合理的,從國際法和正義的角度來看當然是如此,但從以色列自身的安全或狹隘的經濟利益來看也是如此。

2024年9月27日,以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)在紐約聯合國大會發表演講時,拿出兩幅圖片說明伊朗的威脅。(Reuters)

請考慮以色列對國家安全的主張,最近以色列總理內塔尼亞胡於9月27日在聯合國重申了這一主張。內塔尼亞胡指控巴勒斯坦權力機構,特別是馬哈茂德-阿巴斯主席,發動 「針對以色列生存權和以色列自衛權的不懈外交戰」。

內塔尼亞胡發表講話後,站在巴勒斯坦總理穆斯塔法(Mohammad Mustafa)身邊的約旦外交大臣薩法迪(Ayman Al Safadi)在記者會上回答了內塔尼亞胡的問題:

我們所有在場的阿拉伯世界,都希望有一個和平,讓以色列在和平與安全的環境下生活,接受以色列,與所有阿拉伯國家正常化,結束佔領,撤出阿拉伯領土,允許在1967年6月4日的界線上建立一個獨立、主權的巴勒斯坦國,以東耶路撒冷為首都。



薩法迪代表穆斯林-阿拉伯委員會的57名成員發言,他們都願意在兩國解決方案的背景下「保證以色列的安全」。薩法迪與巴勒斯坦總理一起闡述了該地區的和平提議,即內坦尼亞胡無休止戰爭的替代方案。

今年早些時候,阿拉伯國家聯盟理事會第33屆常會2024年5月的《巴林宣言》代表 22 個成員國再次重申:

我們呼籲國際社會承擔責任,跟進推進和平進程的努力,以實現基於「兩國解決方案」的公正和全面和平,該方案體現了一個獨立的巴勒斯坦國,以1967年6月4日的線路為基礎,以東耶路撒冷為首都,能夠按照具有國際合法性的決議和既定的參考,包括「阿拉伯和平倡議」,與以色列安全和平地共存。



許多阿拉伯和伊斯蘭的和平聲明,包括伊朗多次簽署的伊斯蘭合作組織 (OIC) 的聲明,都可追溯至 2002 年的貝魯特阿拉伯和平倡議,阿拉伯國家在該倡議中首次提出該地區願意在兩國解決方案的背景下與以色列建立關係。該倡議宣稱,和平的基礎是以色列撤出巴勒斯坦、敘利亞和黎巴嫩的被佔領土。

以色列聲稱,即使阿拉伯國家和伊朗希望和平,哈馬斯也不希望,因此威脅到以色列。這裏有兩個關鍵點。首先,哈馬斯在7年前的2017年憲章中已經接受了兩國方案。「哈馬斯認為,按照1967年6月4日的規定,建立一個擁有完全主權和獨立的巴勒斯坦國,以耶路撒冷為首都,讓難民和流離失所者返回他們被驅逐出來的家園,是民族共識的方案」。今年,哈馬斯再次提出以解除武裝來換取巴勒斯坦在1967年邊界上建國。以色列反過來暗殺了哈馬斯政治首領兼停火談判員哈尼耶(Ismail Haniyeh)。

哈馬斯突襲一周年:2024年10月7日,以色列舉行遊行,受害者家屬神情哀傷。(Reuters)

其次,哈馬斯遠不是一個獨立的行動者。哈馬斯依賴來自外部的資金和武器,尤其是伊朗。在聯合國安理會主持下實施兩國解決方案,將包括解除非國家行動者的武裝,以及以色列和巴勒斯坦的相互安全安排,這符合國際法和國際法院最近的裁決,伊朗在聯合國大會上投了贊成票。

哈馬斯是以色列不妥協的藉口,而非深層原因,這個贈品就是內塔尼亞胡多年來以分而治之的策略,悄悄地支持哈馬斯。內塔尼亞胡的詭計是阻止巴勒斯坦不同政治派系的團結,以阻止巴勒斯坦權力機構制定建立巴勒斯坦國的國家計劃。幾十年來,內塔尼亞胡政治的重點就是利用手邊的任何論據阻止巴勒斯坦建國。

以色列及其支持者經常聲稱,2000年大衛營的失敗證明巴勒斯坦拒絕兩國方案。這種說法也是不正確的。正如許多人所記載的,包括Clayton E. Swisher在其《大衛營的真相:中東和平進程崩潰的不為人知的故事》(The Truth About Camp David: The Untold Story about the Collapse of the Middle East Peace Process)一書中的詳細描述,2000年的大衛營談判失敗是由於克林頓在最後一刻才達成協議,再加上當時的以色列總理埃胡德-巴拉克(Ehud Barak)在政治上的懦弱,未能履行以色列在《奧斯陸協議》下的義務。

圖為2024年3月18日,以色列特拉維夫,一面廣告看板附近有以色列國旗在隨風飄揚。廣告看板上掛着2023年10月初在哈馬斯突襲中被綁架的以色列人肖像照片。(Reuters)

由於大衛營的時間所剩無幾,克林頓是個不誠實的中間人,公然支持以色列的美國談判人員也是如此,他們拒絕承認巴勒斯坦對1967年6月4日邊界的合法主張,並對巴勒斯坦擁有在東耶路撒冷建都的權利支吾以對。以色列人及其美國支持者突然向巴勒斯坦人提出的 「最終方案 」並沒有確保巴勒斯坦的基本權利,也沒有給巴勒斯坦人時間來審議和回應其他方案。美國人和以色列人隨後將談判失敗的責任錯誤地歸咎於巴勒斯坦人。

以色列之所以堅持不妥協,是因為它相信美國會無條件地支持它。透過數十 年來大筆的競選捐款和辛勤的遊說,以色列在美國的遊說團體不僅控制了國會的選票,還讓猶太復國主義者在各個政府擔任要職。然而,由於以色列在巴勒斯坦和黎巴嫩的暴行,以色列遊說團已經失去了控制美國主流社會的敘述和選票的能力。

2024年9月19日,美國共和黨總候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在美國華盛頓舉行的「打擊美國反猶太主義活動」上發表講話。(Reuters)

特朗普、拜登和內塔尼亞胡都相信,以色列可以 「擁有一切」——大以色列和與阿拉伯國家的和平,同時通過美國斡旋的正常化進程阻止巴勒斯坦建國。亞伯拉罕協定」(以色列與巴林和阿聯酋建立外交關係)是以色列與沙烏地阿拉伯王國關係正常化的典範。這種做法一直都是玩世不恭的(因為它的目標是阻止巴勒斯坦建國),但現在肯定是妄想。沙特阿拉伯外交大臣費薩爾(Faisal bin Farhan Al Saud)在10月2日《金融時報》的專欄文章中清楚表明,兩國方案是實現和平與正常化的唯一途徑。

兩國方案不僅僅是一個理想,它是確保巴勒斯坦、以色列和該地區長期安全的唯一可行途徑。不受控制的升級週期是更廣泛戰爭的基石。在黎巴嫩,我們正親眼見證這一點。和平不可能建立在佔領和怨恨的基礎上;以色列的真正安全將來自於承認巴勒斯坦人民的合法權利。

加沙戰爭已持續一年,造成重大人道災難,加沙中部努塞賴特巴勒斯坦救援人員從廢墟下營救一名兒童。(Reuters)

以色列一直堅持反對兩國方案,最近以色列國會投票重申了這一立場,這已經成為以色列自身安全的最大危險。以色列現在幾乎完全被國際社會排斥,隨著地區戰爭的擴大,以色列還面臨著嚴重的經濟和軍事威脅。以色列的信用評等已經一落千丈,以色列很可能很快就會失去投資級的信用評等,長期經濟後果不堪設想,這只是正在出現的經濟混亂的一個指標。

以色列以暴力手段追求其極端主義願景也不符合美國安全或美國利益,美國人民反對以色列的極端主義。以色列遊說團很可能會失去控制。美國大眾和美國深層國家都很有可能撤銷對以色列不加批判和無條件的支持。

和平的實際要素就在眼前,我們最近已詳細說明。美國可以將該地區從即將發生的大火中拯救出來,將世界從可能發生的全球大戰中拯救出來。美國應該放棄否決巴勒斯坦加入聯合國,並支持在聯合國安全理事會的主持下實施兩國解決方案,在正義和國際法的基礎上強制執行以色列和巴勒斯坦的共同安全。

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯