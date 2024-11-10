Burberry或獲意大利Moncler考慮提購 　反映奢侈品業迎寒冬？

英國《衛報》11月4日稱，意大利高端羽絨服品牌Moncler正考慮收購老牌奢侈品品牌Burberry，不過目前雙方未對此事發表評論。



人們對於Burberry，應該並不陌生。所着格紋內襯的米色風衣誕生百年歷久不衰，成為英倫文化的象徵，一件動輒近3萬元人民幣。可以說市面上十件風衣，九件都有Burberry的影子。如今，這個市值約30億美元（約233億港元）風衣鼻祖被擺上貨架。

時過境遷，Burberry正是當下的縮影——奢侈品的日子也不好過了。

這張照片攝於2023年8月11日，照中中是意大利奢侈高端羽絨服品牌Moncler於德國的一間分店。（Getty）

「風衣一哥」崛起史

Burberry至今已有168年的歷史。年僅21歲的Thomas Burberry在1856年剛結束裁縫學徒生涯，在英國小鎮開了一家以自己姓氏命名的服裝店。起初的定位並非奢侈品，而是專注於戶外裝備。

那是一個崇尚探險的時代，人們沉迷於征服地球上的冰川、沙漠和高山。Thomas Burberry意識到顧客們需要的是防水防風又透氣輕便的外套，於是在1879年研發出一種斜紋防水面料Gabardine，解決以往面料臃腫厚重的缺點。

這幾乎是劃時代的創造，一經面世深受探險家們追捧，Thomas Burberry因此聲名大噪。第一位到達南極的探險家阿蒙森（Roald Amundsen）當時就身穿着Burberry。

到了20世紀初，經典橫空出世。一戰前，Burberry為英國軍隊設計一款風衣被指定為高級軍服，並有了「Trench Coat」（戰壕風衣）的稱號，這便是Burberry經典風衣的原型，可謂是風衣鼻祖。後來，紡織行業出現更加輕便防水的化學纖維面料，所幸的是Burberry已從功能性服裝轉向時裝。

細數起來，Burberry能成為奢侈品，離不開英國王室和美國荷里活。從英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）到戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales），Burberry幾乎成為英國王室的「工作服」。

戰爭結束後，簡化版的戰壕風衣又在荷里活找到第二生命。《魂斷藍橋》、《珠光寶氣》、《北非諜影》中的荷里活明星無不身穿Burberry風衣，英姿颯爽。

2007年1月30日，中國江蘇省南京市，一名男子走過一間Burberry專賣店。（Getty）

一時間，帶有格紋內襯和馬術騎士徽標的米色風衣成為最火流行單品。甚至有人說，一下雨，整個倫敦都覆蓋在Burberry之下。到了1955年，Burberry被零售巨頭GUS收購，並逐漸走上全球化之路。1965年，英國出口的風衣中有五分之一來自Burberry。

從此，一個充滿濃郁英倫風的奢華帝國就這樣建立起來。

事實上，Burberry也並非一帆風順。隨着熱度高漲和仿貨盛行，印有Burberry經典格紋的帽子圍巾的假貨在英國球迷中盛行，經典優雅的英倫貴族形象被廉價二字取代，品牌形象大打折扣。

經歷一段沉寂的時期，到了1997年，Burberry迎來新任行政總裁布拉沃（Rose Bravo）。她簽下頂級荷里活模特Kate Moss，並請來Christopher Bailey擔任設計總監，推出香水、錢包、童裝、寵物等多個產品線，開啟復甦之路。

2005年，大股東GUS退出Burberry。Bravo的繼任者Angela Ahrendts同樣出色，收緊授權減少使用格紋，並極力主張數字化，積極運營社交平台，開創奢侈品網絡直播時裝秀的先河。在她任職的8年中，Burberry的業績如火箭般提升，收入幾乎翻了3倍，重回奢侈品一線行列。

不過，這幾乎是Burberry迄今為止最後的榮光。

Burberry何以至此？

曾經與另一奢侈品牌LV匹敵的Burberry，近幾年來並不太平。受限於全球奢侈品消費放緩，消費者支出謹慎，Burberry的表現遠遠落後於競爭對手。上一財年末其銷售額和利潤僅比六年前分別高出9%和1%。相比之下，奢侈品牌集團LVMH同一時期收入增加一倍，營業利潤幾乎增加兩倍。

最新財報數據顯示，Burberry季度零售額同比下滑22%，公司發出盈利預警、暫停派息並更換CEO。新任CEO此前曾在輕奢品牌Michael Kors和Coach就任，這已經是Burberry五年內更換的第三任高層。

究其原因，Burberry產品有經典沒爆款。在奢侈品的世界裡，平凡是不可原諒的。公司早在2017年，一度將代表性的戰馬標誌更換為「TB」老花，期望藉此提高品牌知名度，結果並未取得巨大的成功，反而跟另一輕奢品牌Tory Burch撞名，自降身價。

時代滾滾向前，潮流周期迭代。Burberry也想重回高端，新任CEO公開表態，Burberry不會走向大眾市場。2017年底以來，公司在門店翻新等方面投入超過7億英鎊（約703億港元），並將業務側重於皮革包手袋上，以吸引更富裕消費階層以及年輕人，但並未奏效。

圖為2012年11月26日，英國倫敦Burberry商店裝有裝飾精美的聖誕櫥窗。（Getty）

實際上，如今Burberry的經營方式更像新任CEO的老東家們——高奢商場門庭冷落，Outlet賣場大排長龍。甚至Burberry因此被消費者戲稱為「Outlet皇后」。

這一切並非空穴來風，Burberry在全球約有430間分店，其中56間是Outlet店。據滙豐銀行估計，其中來自Outlet折扣店的銷售額佔比為30%，淨利潤佔比達60%，而競爭對手的折扣店銷售額僅佔5%。

客流量大且租金便宜的Outlet折扣店，給Burberry帶來豐盈的利潤，但難以維持高端奢侈品牌的調性——消費者很難有理由再去旗艦店支付全價。如若關閉Outlet折扣店，又將使利潤一落千丈。

留給Burberry的時間不多了。今年來公司股價已下跌超過50%，市值約30億美元（約210億元人民幣），或將成為競爭對手或者私募股權基金眼中的完美「獵物」。

就在傳出意大利服飾Moncler可能考慮收購Burberry之際，時尚網站Miss Tweed報道稱，Moncler股東方、LVMH董事長Bernard Arnault表示，「渴望看到這樣的交易發生」。

一切尚未有定論。或許，Burberry終究能找到正確的方向從而度過這場風暴。

奢侈品業界正迎來大洗牌

Burberry的困境是整個奢侈品行業的一縷縮影。

今年，擁有Gucci、YSL的開雲集團業績表現同樣欠佳。最新第三季度業績顯示，該季度實現營收37.9億歐元，同比下滑15%，旗艦品牌Gucci的銷售額下降四分之一。受業績影響，公司股價今年以來累計下跌超過40%，市值約為285億歐元，為近六年來最低值。

被視為風向標的全球最大奢侈品牌LVMH，今年業績同樣不如預期。第三季度銷售收入同比下降3%至190.79億歐元，其中中國在內的亞洲市場大跌16%。

實際上，當整體市場疲軟，勢頭較弱的奢侈品會被率先拋棄。反觀愛馬仕，這個只吸引最富有的消費者、賣最高價格的品牌卻表現驚人，今年前三季度營收達到112億歐元，同比增長13.8%。

看起來，奢侈品似乎也在拋棄中產，不過遊戲規則慢慢變了。讓奢侈品賣得更貴，變得更難。即使是品牌提升運作最為順暢的LVMH，也會犯錯。2020年，LVMH斥資160億美元收購了Tiffany & Co，並斥巨資重新設計門店，力求賣出定價更貴的產品。但LVMH集團的手錶和珠寶銷售額在今年上半年出現下滑。

圖為2009年1月20日，Burberry位英國倫敦的旗艦店外景。（Getty）

換言之，奢侈品行業將迎來大洗牌，躺着賺錢的日子一去不復返。以往來看，中國市場對奢侈品銷售的貢獻率曾穩定在三成以上，如今中國的中產們正在變得愈來愈越理性。

根據《2024胡潤至尚優品—中國高淨值人群品牌傾向報告》數據，高淨值人群奢侈品的消費欲只有42%，同比下降14%。

不再踮起腳瘋狂買買買，一線城市的新中產轉而捧火了一批「中產三寶」。始祖鳥、拉夫勞倫、lululemon，以社交貨幣形式搶佔了用戶心智。同樣一件大衣，三萬元的Burberry、幾千元的拉夫勞倫和ICICLE之禾，在朋友圈的效果可能並沒有什麼不同。

消費大潮，如水流轉。對於國產高端品牌而言似乎是個機會，從海外奢侈品並不擅長的黃金行業可見一斑。老鋪黃金的售賣邏輯類似奢侈品，產品定價行業「天花板」，賣的是工藝和文化。從業績表現來看，毛利率達到41.3%，遠超行業平均水平。

儘管相較海外奢侈品長達百年積累而成的品牌故事和溢價，國產品牌高端化仍是一條漫漫長路。不過可以看到，已有人踏上征途。

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