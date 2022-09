英女王逝世︱Burberry等品牌須再申請王室認證　亨氏茄汁招紙要改

英女王伊利沙伯二世(Elizabeth II,又譯伊麗莎白二世)9月8日逝世,終年96歲。她的離世影響廣泛,全球有逾600個品牌在她任內取得王室認證(Royal Warrant),現在須重新向新國王查理斯三世申請認可。著名的亨氏茄汁(Heinz Ketchup)招紙設計也隨着女王離世而要更改。



英國王室一直設有「王室認證」制度,企業品牌若然向王室供應產品或服務至少5年,便有資格申請,然後由王室成員親自決定是否批准,成功獲批的「御用品牌」意味獲王室認可,且能夠在產品上標明,展示取得嘜頭保證。據王室網站強調,這些企業不是免費向王室供應商品,申請者也不限於英國企業。

目前全球有逾800個企業取得王室認證,當中600多個品牌例如時裝名牌Burberry、朱古力品牌吉百利(Cadbury)、美國食物品牌家樂氏(Kellogg's)、亨氏食品(Heinz)等都是由英女王親自批出許可,隨着女王如今仙遊,這些認證也隨之失效,意味企業要重新向新國王查理斯三世(Charles III)申請,有失去認證的風險。

據Burberry官方網站指,英女王早在1955年向該品牌授予王室認證。

《鏡報》便指,亨氏的茄汁產品招紙上印有英國皇家徽章,並寫明「獲女王殿下委派」(by appointment to Her Majesty the Queen),這個經典設計將要更改。其他企業如果未能重新取得王室認證,也同樣須在兩年內移除產品上的皇家徽章。

王室認證持有人協會(The Royal Warrant Holders Association)表示,重新向新國王申請認證的企業,必須證明它們在過去7年中,有至少5年定期和持續地向王室供應產品或服務。

▼相關文章:英女王在最愛的巴爾莫勒爾堡逝世 她生前為何這麼喜歡蘇格蘭?▼