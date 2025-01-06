《幕府將軍》真田廣之成金球視帝　扭轉外界對日本誤解｜新聞背後

第82屆金球獎（Golden Globes 2025）1月5日舉行，《幕府將軍》（Shogun）成為大贏家之一，奪下4個主要獎項，包括劇情類最佳影集獎，日本著名演員真田廣之也憑此劇奪得「劇情類最佳男主角」獎，並成為該頒獎禮史上第一位在國際電視劇情類別奪得視帝寶座的日本演員。



2025年1月5日，第82屆金球獎頒獎典禮在美國加州比弗利山莊舉行，日本知名演員兼製作人真田廣之憑藉《幕府將軍》（Shōgun）獲得「劇情類最佳男主角」獎。（Reuters）

真田廣之何許人也？如何終結對日本誤讀？

真田廣之飾演《幕府將軍》中的吉井虎永將軍，同時也擔任本劇的監製，致力於向世界呈現真實的日本，而非一味迎合西方人對東方國家的刻板印象。

早在2003年，真田就通過與湯告魯斯（Tom Cruise）合作，出演動作時代片《最後武士》（The Last Samurai）並亮相荷里活。自此他多次出演和日本有關的美國電影，如 《狼人：武士激戰》（The Wolverine）等。

1958年電影《蠻夷與藝妓》（The Barbarian and the Geisha）中，展現了落後、封閉、排外且迷信的日本，以凸顯西方人自以為的「文明」、「先進」與「種族優越性」。（《蠻夷與藝妓》劇照）

在此之前，荷里活歷史上不乏日本主題影片，如1955年犯罪劇《竹屋》、1957年跨種族愛情片《再見》以及1958年《野蠻人與藝妓》(The Barbarian and the Geisha)。

但這些電影都有一個通病：傾向於以東方主義（Orientalism）敘事來呈現日本，片中的日本往往表現出原始落後 、風俗怪異，充斥武士、藝伎和富士山等刻板印象，用來襯托西方的文明和強大，缺乏真實日本社會文化內核；且日本人在故事中往往充當配角和背景板，白人男性才是影片主角、支配着劇情走向。

真田廣之飾演的吉井虎永，展現出沉穩而掌握大局的面貌。（《幕府將軍》劇集截圖）

直到2018年，真田廣之獲邀出演Disney+《幕府將軍》時，劇集聯合創作者Justin Marks 和Rachel Kondo告訴他，「不希望這部作品對日本觀眾來說顯得很奇怪」，並邀請他來擔任製作人。真田遂將原作中的將軍提拔為主角，還從日本聘請了演員、時代劇顧問和負責服化道的幕後人員，打造出「更原汁原味」的日本。

《幕府將軍》和歷史有多像？

《幕府將軍》原作是克萊維爾（James Clavell）1957年的小說，以1600年漂流到日本的英國水手威廉亞當斯（William Adams）為主角原型，講述白人布萊克索恩（John Blackthorne）在政治鬥爭中巧妙倖存、為軍閥吉井虎永充當外交顧問的故事。

真田廣之受訪時表示，《幕府將軍》劇集除了由John Blackthorne的「藍眼睛」看日本戰國時期，亦從多位日本角色觀看當時的歷史。（《幕府將軍》劇集劇照）

劇集一改小說中白人搶盡風頭的情節，敘事重心轉而聚焦在吉井虎永身上，講述他在前任幕府將軍太閤離世前，受命與另外四位領主組成攝政會共享權力，實則展開殘酷的政治內鬥，打敗攝政會其他將領後成功登上日本權力巔峰，成為幕府將軍。

吉井虎永的經歷與性格，令人想起日本歷史上同樣強大、戰勝過其他軍閥的幕府將軍德川家康；而吉井在攝政會的主要競爭對手石堂和成，則與現實中的石田三成對應。英國水生威廉亞當斯也是在漂流到日本後，獲家康賜名三浦按針，成為第一位已知外國武士。

Disney+《幕府將軍》劇照

而劇中布萊克索恩來到日本後，一直受到當地葡萄牙人的鄙夷，不僅因為後者信奉的基督教天主教與英國人信奉的新教本就不合，還因為害怕對日本外貿的壟斷遭到破壞。在歷史上，確實有一艘葡萄牙「黑船」向日本運輸和販賣中國商品。日本戰國時代正值明朝海禁，中日貿易受阻，是葡萄牙人充當絲綢貿易的中間人，順便賣給日本西方的火槍。