Rolex︱2021年勞力士缺貨更明顯　疫情打擊產量錶店不知何時有貨

2020年當新冠肺炎疫情剛開始在歐洲爆發時，包括勞力士、PP等業界大廠不約而同紛紛在該年3月中左右的時間點宣布關廠停工，雖說勞力士大概在關廠8周後就又繼續恢復運作，但因為要配合瑞士政府的防疫政策，因此品牌剛復工時乃是採取減少工時與輪班作業的措施，這間接導致勞力士2020的年產量預估比往年要少了1/4左右。

若按照馮托貝爾銀行（Vontobel）和摩根士丹利（Morgan Stanley）先前提出財報的預估數字，2019年勞力士全年的手錶產量約95萬隻，如果把這個數字乘以3/4，合理估計勞力士在2020年的產量可能降到70萬隻出頭。

受到產量與產能衰退的影響，加上2020年巴塞爾錶展又取消的關係，勞力士的新錶發布時間一路從4月延到了9月，種種原因導致勞力士手錶缺貨的狀況從2020年一路延續到2021年，歐洲有勞力士AD店甚至還表示他們以往還沒遇到過勞力士手錶缺貨缺這麼大的困境。

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而且雖然國外錶店在2020年3～5月也不少被迫暫時歇業，但他們還是在這段時間持續接收客戶的訂單，因此當後續錶店重啟之後，勞力士手錶的需求更是一下激增——主要因為挺過第一波疫情大流行後，開始出現所謂的報復性消費潮，這導致錶店裏的勞力士手錶庫存流動速度加快，但因為2020年勞力士的產量下降，所以品牌也無法像往年一樣以正常的速度和數量進行補貨。

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歐洲有錶店受訪時直言他們的倉庫裏已經沒貨了，而且他們也不清楚勞力士2021年何時才會交出第一批貨。有人好奇勞力士有沒有可能是在疫情期間先把貨往市場復元速度較快亞洲市場送，關於這點，歐洲錶店不具名人士則是回應道他覺得品牌應該不會有這種獨厚特定地區的作法，目前勞力士手錶的缺貨狀況應該是全球性的。看來近期想入手勞力士手錶還是需要多點耐心，畢竟去年一停工之後所造成的影響可能需要更長時間才有可能回復到疫情前的正常水準。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：外媒指出由於這個原因，2021勞力士缺貨更加明顯】