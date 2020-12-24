戴Rolex勞力士等於戴着世界文化遺產？瑞士和法國機械錶雙雙入榜

最近對製錶業來說有個令人欣慰的好消息，那就是2019年瑞士和法國政府攜手向聯合國教科文組織（UNESCO）提交將製錶工藝列為人類非物質文化遺產代表名錄的申請已經正式通過，也就是說以後佩戴高級手錶等於隨身帶着一種世界遺產！這下子佩戴機械錶和智能錶等這種科技產品的差異似乎又更被突顯了。

由聯合國教科文組織負責認定的「世界遺產」公約建置目的是要保存對全人類具有傑出意義與普遍價值的自然或文化項目，可以約略分為自然遺產、文化遺產和複合遺產等三大類。其中文化遺產又可以分為物質文化遺產和非物質文化遺產，前者主要是一些歷史文物或建築之類的，後者範圍則包括語言、表演藝術、儀式／節慶、有關自然界和宇宙的知識，再來就是傳統手工藝；製錶工藝顯然就是劃歸在傳統手工藝的範疇裏。

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根據UNESCO的解釋，這次被收錄在非物質文化遺產代表名錄的項目包括「與製作測量和指示時間的物件（包括手錶、時鐘、擺鐘和天文鐘等等）相關的工藝，同時還有用來裝飾時計的工藝如動偶、音樂盒、雕刻、彩繪等」，大概就是我們所熟悉與高級製錶有關的一切。

製錶工藝之所以可以被劃歸為非物質文化遺產，聯合國教科文組織表示因為製錶業可以傳達且實踐許多美好價值，舉凡準時、精緻作工、製錶時所需的耐心、創意與技巧等等，這些特質的正面影響力還能發揮到帶動經濟的層面，同時也因為製錶業使得相關地區的文化得以形成，並成為人們日常生活中關心的議題之一。單就經濟層面的影響來看，以瑞士為例，製錶業佔其國內出口產業第三高的比例，是支撐瑞士經濟的重要支柱，單在2019年瑞士製錶業的出口額就有217億瑞郎這麼多，該國對製錶產業的倚重不言而喻。

不過有意思的是，這項申請只涵蓋瑞士和法國的製錶產業，至於另外幾個世界知名製錶大國如德國或日本則並未同時列入其中，這不就表示只有佩戴產地是瑞士或法國的機械錶才能算是世界遺產？其中的定義還是以聯合國教科文組織頒訂的規範為準。若對UNESCO所公布的資訊感到有興趣，不妨直接前往他們的官網進一步了解。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：聯合國教科文組織將瑞士與法國機械錶工藝列入世界文化遺產】