Twitter出手封殺特朗普　「140字的海明威」如何東山再起

經過美國國會衝擊一役之後，Twitter終於決定與總統特朗普（Donald Trump）「擘面」，宣布永久停用帳戶，連特朗普利用官方帳戶所發的推文都被秒速刪走。同一時間，「侵粉」新歡Parler被Google強制下架，蘋果公司（Apple）也發出24小時最後通牒，可謂將特朗普趕盡殺絕。先不論封殺特朗普的對錯，這位狂人總統失去了原本有的社交媒體平台，還有什麼出路？

對家讚好 右翼轟等同《一九八四》

特朗普遭封殺，對家自然「拍爛手掌」，更加樂得耳根清淨。曾與特朗普於總統選舉較量的前國務卿希拉里（Hillary Clinton）撈出四年前的叫特朗普刪除帳戶的推文，暗諷對方。有民主黨參議員認為是「來得太遲」。

至於特朗普的陣營當然發炮狂轟社交媒體限制言論自由。美國前駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）形容將人滅聲是於中國發生的事情，不是美國。特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）甚至認為是奧韋爾（George Orwell）筆下的《一九八四》。

支持者「轉場」 甚或另起爐灶

Twitter每則推文上限只有280個字元，但這個小小的空間讓特朗普有無限的發揮空間：公布人事任命、宣布國家政策、抒發個人情感等等。加上特朗普有數以百萬計的跟隨者，使到這個帳戶成為他的最大政治資產。只是今後這位「140字的海明威」（每則推文上限原本只有140個字元）會不會從此絕跡？

當然不會。特朗普和他的支持者還有很多渠道，例如Parler和Gab等的「另類平台」（alt-platforms）。近來已經有不少忠粉「轉場」到這些新興社交媒體。Gab行政總裁托爾鮑（Andrew Torba）透露，已經開始聯絡特朗普團隊，商討為特朗普建立帳戶。不過Parler已經率先成為被「整頓」的目標，面臨下架的命運。

除此以外，特朗普其實還有霍士新聞（Fox News）、大全新聞網（Newsmax）、OANN和眾多保守派媒體願意成為他的傳聲筒。別忘記特朗普出任總統前本身已經是一位知名商人，加上有「前總統」這個頭銜的加持，即使他即將卸任恢復「凡人」的身份，他的言行舉止仍然有新聞價值，主流報章和電視台也難以完全將他滅聲。

特朗普有財有勢，要自立門戶也不是難事。曾有傳他有意自組傳媒帝國，被Twitter封殺後也揚言另起爐灶，建立自己的社交媒體平台。

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圖為2021年1月6日，美國總統特朗普於華盛頓出席集會發言。（美聯社）

停留同溫層聲細力弱？ 不一定

無論是轉用Parler或是自建新平台，特朗普都要面對同一個問題：受眾少和停留同溫層。Twitter和Facebook有來自整個政治光譜數以千萬計的人，並且直接連接全球所有新聞機構的編採部門，必然較「另類平台」更能夠滿足特朗普對大量觀眾的渴望。

有專家認為，特朗普往後的聲音將會減弱。聯合國前言論自由問題特別報告員兼法律教授凱（David Kaye）說：「那麼他（特朗普）會轉用Parler。誰在乎？」，「主要平台已經展示出無可否認的網絡價值，並穿透了雷同團體的狹窄範圍。」他指出，其他傳媒人物例如信息戰網站（Infowars）的瓊斯（Alex Jones）失去社交媒體帳戶後，都難以爭取到曝光率。不再有總統光環的特朗普，或許只能於愈來愈擠迫的右媒媒體生態圈以評論員的身份求存。

這樣代表特朗普到了末路嗎？不一定。Facebook前高層斯塔莫斯（Alex Stamos）表示，特朗普將失去影響整體輿論的能力，但如果是說策動叛亂，他只需要向基本支持者說話就可以了。再者，以往美國主流輿論都低估了特朗普支持者的勢力，才會有他四年前的異軍突起以至現時的國會衝擊。如果特朗普有能力驅使所有支持者撤出主流社交媒體，情況或許會跟想像的不一樣，甚至這些障礙都不會阻礙他四年後捲土重來。

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