遭Twitter封殺　特朗普用官方帳戶發文揚言另起爐灶　秒速被刪

Twitter宣布永久停用美國總統特朗普（Donald Trump）的私人帳戶（@realDonaldTrump）。特朗普隨後透過美國總統的官方帳戶（@POTUS）發文，揚言另起爐灶。不過發文數分鐘後被刪走。

特朗普透過官方帳戶表示，「我們不會被滅聲」，批評Twitter沒有言論自由，並透露考慮於不久的將來建造自己的社交媒體平台。

特朗普競選團隊用的帳戶（@teamtrump）後來發布「總統特朗普的聲明」，指控Twitter禁止言論自由，並與民主黨和激進左翼合作使他滅聲。帳戶隨即被停用。

Twitter解釋永久停用特朗普私人帳戶決定時提到，經過審視特朗普於帳戶最近的帖文，以及相關情境之後，公司認為帳戶可能引發進一步的暴力，因此決定永久停用帳戶。

公司指，特朗普並形容支持者是「美國愛國者」，認為有關說法「有可能啟發其他人重複1月6日的暴力行為」。

Parler率先遭Google下架

特朗普的支持者因為不滿主流社交媒體的限制，紛紛「轉場」到Parler等新興社交媒體。不過Google同日率先宣布暫時將Parler從Play App Store下架，指出Parler持續有帖文煽動暴力，要求公司修改內容審核政策。

至於蘋果公司（Apple）則對Parler發出24小時的「通牒」，要求Parler修改內容審核政策，否則將應用程式從App Store下架。