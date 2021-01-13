賀錦麗《VOGUE》封面照被質疑「洗白」兼欠莊重　總編輯開腔解畫

美國候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為時裝雜誌《VOGUE》美國版2月號的封面人物，但封面照因為燈光問題被指「洗白」，一身休閒打扮也被指有欠莊重。總編輯溫圖爾（Anna Wintour）1月12日開腔解畫。

封面照的賀錦麗身穿白色T恤和黑色外套，下身配襯黑色長褲和Converse黑色低筒運動鞋，打扮與她平日出席競選活動的裝束相似。她身後則是粉紅色和綠色的背景，代表大學時代所屬的阿爾法卡帕阿爾法聯誼會（Alpha Kappa Alpha）。

有人質疑燈光導致賀錦麗的膚色顯得較淺，有「漂白」嫌疑。也有人認為賀錦麗身為美國首位女副總統，雜誌選用休閒打扮作為封面紀錄歷史時刻是不合適。美國有線新聞網絡（CNN）引述知情人士指，賀錦麗團隊以為會選用另一張身穿Michael Kors Collection淺藍套裝的相片作為封面，休閒打扮的相片則刊於內頁。

圖為2019年5月6日，時裝雜誌《VOGUE》總編輯溫圖爾於美國紐約市出席活動。溫圖爾是小說兼電影《穿Prada的惡魔》主角的原型。（Getty Images）

雜誌後來以「電子版封面」公開賀錦麗身穿淺藍套裝的相片。總編輯溫圖爾回應指，事前沒有與賀錦麗團隊就封面照的選擇達成正式協議，強調無意淡化候任副總統當選的重要。她解釋，創意團隊認為休閒打扮較切合現時處於疫情的形勢，但沒有評論燈光問題。

兩張相片都是由米切爾（Tyler Mitchell）操刀。他於2018年成為首位為《VOGUE》拍攝封面的黑人攝影師。雜誌過往曾捲進種族爭議，有員工指出於職場遭歧視。