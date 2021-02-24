T-ara及AOA涉欺凌　從校園到職場　真假黑歷史如何毒害韓國娛樂圈

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-24 14:00

韓國演藝圈開春不平靜，多名藝人遭控在求學時欺凌同學，黑歷史不斷被起底。過去也有不少韓星被控欺凌，輕者道歉止血，重者退出演藝圈，令粉絲印象最深的T-ara、AOA的隊內欺凌事件，讓2大女團形象重挫，即使事後平反，也難以撕掉負面標籤。

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韓國社會重視階級文化，追逐外貌的風氣盛行，早已是「看臉」時代。能進入演藝圈的藝人外貌多位於金字塔頂端，從小受到吹捧加上可能成為明日之星，自然成為群體中吸睛且擁有特權的人。當中個性低調者可能被排擠，如IU就曾被勒索。有領導能力者則很有可能走偏成為加害者，在成名後被發達的網路爆出黑歷史。

近年被點名欺凌同學的韓星不少，還在選秀階段的練習生通常以道歉、退賽中止星夢，已經成名的孝琳、NCT的泰容、Block B的朴經則趕緊與受害者和解。不過除了校園欺凌還有職場欺凌，AOA的前隊長智珉欺凌珉娥的事件才剛落幕，智珉為此退團、中斷演藝活動。Red Velvet的Irene欺凌造型師，耍大牌的風波即使道歉也無法得到業界人士諒解。

點圖了解更多孝琳被指曾長期欺凌同學的風波▼▼▼

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只是網路言論難辨真假，泰容嘲笑同學身材最後被有心人士加油添醋，T-ara的花英2012年聲稱被欺凌後退團，5年後真相大白，卻也無法挽回團體發展結束的事實。就如同趙炳圭在IG上所寫，不實爆料最後只要刪文就能沒事，但藝人卻要承擔所有誤會引發的後續責任。若做錯事者應為年少輕狂付出代價，無辜被造謠的藝人們又該如何為名譽和損失討回公道？

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