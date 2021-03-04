解構新技術FLoC　Google即使棄用Cookies　都能賣廣告｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-04 17:57

Google不再依賴第三方Cookies，並承諾不會再追蹤用戶資訊，解決長久以來的私隱問題，但這不代表Google沒有替代方案。一個名叫「私隱沙盒」（Privacy Sandbox）的項目，成功讓Google開發出一個名為FLoC的方案。FLoC不會直接追蹤用戶，但仍有方法找出您和我的喜好，投放廣告。

圖為2018年11月，Google為於英國倫敦的辦公大樓。（Reuters）

今天網上廣告的運作模式，是透過掌握用戶資訊，投放個性化廣告。但依賴第三方Cookies追蹤用戶瀏覽紀錄，會引發私隱爭議，因此Google在2019年開展名為「私隱沙盒」的項目，為私隱和廣告利益之間，找出平衡的解決方案。

時至今天，Google決定宣布將不再支援第三方Cookies，並承諾不再開發追蹤個別用戶程式，意味Google已成功開發方案。而這個新的技術，就是FLoC 。

從個別追蹤改為分組追蹤學習

FLoC 全名Federated Learning of Cohorts，顧名思義，是透過AI的聯合學習（Federated Learning），以達到如同追蹤用戶得出的效果。而因為這是針對群體（Cohorts）而非單一用戶，所以可避免私隱爭議的問題。

具體來說，就是系統會把有關聯的用戶分組，每組收集用戶的數據，經加密後回傳資料後讓AI分析學習，繼而獲得該群組的普遍取向。最終AI可以得悉用戶的上網習慣，繼而投放合適的廣告。

圖為Google在介紹聯合學習（Federated Learning）時的介紹用圖。事實聯合學習並非全新東西，Google在2017年時已經提出，目前已在一些如醫療機構上使用。（Google）

與直接個別追蹤不同，FLoC是採用群體追蹤，因此廣告商不會知道群體內特定用戶是誰，所以避免了私隱爭議。至於群體追蹤如何才有效，就有賴FLoC把用戶分類的精準度。用戶可能是來自同一網上群組、居住在同一區、或都曾上過某個網站等。

Google聲稱，在新的追蹤方式下，廣告商投入的資源有望獲得有如過往95%的回報率，也就是說只比過去個別追蹤損失了5%的收益。

據稱Google最快可在3月導入FLoC到Chrome瀏覽器上測試，屆時相信會讓更多人認識FLoC的實際運作和成效。

只有Google才做得多的隱憂

不過如此的方式亦帶來了另一方面的隱憂，儘管FLoC看似成功解決了私隱問題，但這畢竟是一種追蹤用戶的技術。而且技術涉及AI學習，門檻比單純透過Cookies紀錄用戶瀏覽記錄複雜得多，意味着只有如Google一類的大企業才能成功做到。這有可能令線上廣告看板供應進一步寡頭化，讓Google獨佔市場。