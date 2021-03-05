新冠肺炎｜巴西疫情「原爆」在即？　疫苗恐難克服P1變種

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-03-05 21:30

巴西西部朗多尼亞州（Rondônia）衛生部長Fernando Máximo透過鏡頭，向不願停止派對、不願戴上口罩及不認真對待疫情的民眾坦言：「我們沒有深切治療病床給您的父母、姨姨、兒子和女友，也沒有病床給您。」另外兩州亦警告醫療系統瀕臨崩潰，國家將於兩周內陷入混亂。 正當世界各地積極採取各種防疫限制和疫苗注射安排，令疫情有所趨緩之際，南美「第一疫國」巴西疫情爆發卻再創高峰。上周，當地死亡人數達到新高，平均日死1208人，全國26個州有一半的醫療系統使用率已接近極限。此外，巴西疫情還有更令人憂慮的發展…

全國人口最多的聖保羅州連日創下新冠肺炎死亡及住院人數紀錄後，州政府決定全州由3月6日至19日進入最高隔離限制的「紅色」級別，只允許超市和藥房等基礎服務運作，一般商店悉數關閉。州長João Doria日前在疫情記者會上指出，聖保羅州與巴西已瀕臨崩潰。州政府宣布於3月8日開始陸續增設500張新床位，其中339張用於加護病房，161張用於普通病房，以避免公共衛生系統崩潰。

João Doria又批評聯邦政府抗疫不力，多次指控總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）對疫情輕描淡寫的態度，讓國家陷入近100年來最嚴重的公共衛生災難。

臨時醫院收納大量新冠病人，巴西醫療系統瀕臨崩潰。(AP)

巴西於疫情初期經已是全球最嚴重的地區之一，由於博爾索納羅（Jair Bolsonaro）輕視疫情，加上領導混亂，以至疫情至今仍未受控。目前，全國有超過25萬人死亡，僅次於美國。在過去一個多月，巴西每天平均死亡人數過千人，3月3日單日有1726人死亡，創下疫情以來最高的單日死亡數目，總死亡人數逾25.75萬人。

然而，博爾索納羅不但未有承認犯錯，卻再次抨擊新聞媒體妖魔化他如同「新冠病毒」，他反問：「為何要製造恐慌？對於疫情問題，我們感到惋惜，但不能陷入恐慌，如果要民眾再次留在家中，便等於要他們餓死或鬱悶致死。」

巴西當局猶豫於封城和經濟停擺之間。(AP)

有意見認為，巴西政府一直猶豫是否需要全面封關，加上失業率飆升、聯邦緊急款項停止，令不少巴西民眾陷入貧困之中。若情況持續，這個本已存在巨大不平等及社會動盪的國家，將可能會導致飢餓和暴力事件。里約熱內盧聯邦大學公共衛生學教授Lígia Bahia表示，巴西的悲劇是「懷疑超越理性、政治勝過科學」的結果。

六成康復者或再感染 新變種引全球關注

巴西疫情目前最引人關注的是，繼南非變種後，科學家於巴西發現新的P1新冠變種病毒。該變種病毒能夠躲避免疫系統的中和，不僅有機會削弱疫苗效用，更可能讓新冠康復者再次染疫，機率更高達61%。而且，此一變種還導致地區於今年1月和2月的死亡人數，較去年全年總數還要高。

科研團隊於瑪瑙斯發現更致命和更具傳染性的P1變種。(AP)

由英國倫敦帝國學院、牛津大學及巴西聖保羅大學合作的研究指出，該變種病毒最早於去年11月初在亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）出現。該變種似乎較原版病毒有較高傳染能力，約為1.4至2.2倍。儘管目前無充分證據，惟有憂慮巴西變種或能削弱疫苗效用，特別這是首次被發現可以令新冠肺炎康復者於短時間內再度感染的變種病毒。

杜克大學流行病學及神經科學家Miguel Nicolelis表示：「如果巴西不控制好這種變種病毒，它將成為世上最大的病毒變種實驗室。」他認為，後果不單是巴西可能成為疫情的重災區，還可能成為傳播更致命和更具傳染性病毒的溫床，其影響事關全球。

專家擔心若巴西未能控制變種，或成變種病毒的溫床。(AP)

的確，該變種病毒已迅速傳播。今年1月底，政府研究人員於亞馬遜州的研究發現，91%的樣本中存在該變種病毒。一個月後，衛生官員經已在全國26個州中的21個發現了P1變種個案。目前，最少24個國家已出現巴西新變種病毒的確診病例，包括意大利、秘魯、日本、美國、印度等。

或需逾四年完成疫苗接種 錯在總統？

近日，現年80歲的巴西球王比利在家中接種第一劑新冠疫苗，為中國科興疫苗。他居住的瓜魯雅市（Guarujá）日前開始為80至84歲長者接種疫苗，至今已有近2萬人接種。

球王比利分享接種第一劑科興疫苗的照片。（比利Instagram）

不似球王般幸運，巴西民眾原本寄望的疫苗注射計劃進度不如預期。該國於1月中開始為民眾接種疫苗，優先為高危群組如醫護人員及長者注射，較全球50多個國家要遲。目前，巴西只有逾580萬人接受至少一劑疫苗，佔總人口的2.6%，兩劑則有約150萬人。這個比例遠較美國的15.2%、智利的18%和英國的29.9%為差。按照目前的速度，或需要四年多的時間才能完成。

作為發展中國家中疫苗接種成熟的國家之一，巴西憑着豐富經驗原本可以做得更好。那麼，疫苗接種計劃出了什麼問題，導致疫苗供應短及接種速度緩慢？

巴西疫苗注射計劃可以做得更好。(AP)

貫徹反疫苗 去年10月始搜購

博爾索納羅原本及早開始購買疫苗，可惜這位總統不但動用緊急資金購買和分發未經證實的藥物，即使後來證明藥物無效，仍不願加緊購買疫苗，包括於去年8月拒絕輝瑞藥廠提供7,000萬劑疫苗的協議。此外，他還反對了印度和南非向世衛組織提出取消疫苗專利限制的方案，允許包括巴西在內的發展中國家更快且更大規模地生產疫苗。

最後，當局在公眾壓力下才於去年10月中展開疫苗購買計劃，但卻又偏偏押注在阿斯利康單一藥廠，結果該疫苗面世速度不及輝瑞等疫苗，導致相關計劃嚴重滯後。他還疑因政治考量，多番打壓政敵聖保羅州長多利亞（Joao Doria）引入科興的建議。最終在沒有足夠疫苗供應下，還是不得不求助於聖保羅州長設法積累的科興疫苗，並透過擴大本地生產及向印度等國家購買更多疫苗。據了解，目前的進展仍然緩慢，預計未來兩個月僅能購入約600萬劑疫苗，遠遠未及應付全國2.11億人口所需。

博爾索納羅或成為巴西疫情失控的「千古罪人」？(AP)

經過一輪擾釀後，巴西如今卻發現正採用的科興疫苗，已證實對P1變種的效果不如其他變種。另外，向印度購買的疫苗甚至尚未完成臨床試驗，何時有供應實在不得而知。這難免令巴西民眾對疫情早日受控的願望落空。

面對國家疫情失控，巴西前衛生部長José Gomes Temporão批評，國家至今仍沒有應對疫情的具體計劃。他又批評博爾索納羅未能和輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和強生（Johnson & Johnson）等藥廠達成協議，購買充足疫苗。他直言：「我認為沒有其他領導人像巴西總統般蠢鈍和落後，且對現實的看法如此錯誤和扭曲，歷史將譴責此人。」