新冠肺炎｜巴西出現P1變種病毒　高達六成機會或令康復者再染疫

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-03 16:59

繼南非變種後，再多一款新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種引起注意。科學家發現在巴西出現的一種新冠病毒變種，可以躲避免疫系統的中和，不僅可能削弱疫苗效用，更可能讓新冠肺炎的康復者再次染疫，機率高達61%。

圖為2月18日，里約熱內盧一間疫苗接種中心，居民正在等候接種。（Reuters）

英國倫敦帝國學院、牛津大學及巴西聖保羅大學合作研究，發現在巴西馬瑙斯（Manaus）地區出現不尋常的疫情再爆發。研究指出至2020年10月，有67%的馬瑙斯居民曾感染過新冠肺炎，但現時該區卻出現新一輪的爆發。

經調查發現目前在馬瑙斯爆發的病毒屬於P1的變種，該變種似乎擁有躲避免疫系統的中和能力，令之前感染肺炎痊癒的患者再次染疫。經推算，P1變種令患者再感染的機率為25%至61%。

同時P1變種似乎較原版病毒有較高傳染能力，約為1.4至2.2倍。儘管目前無充分證據，但有擔憂指巴西變種可能削弱疫苗效用，特別這是首次被視為可以令新冠肺炎痊癒者，在短時間內再度感染的變種。

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目前最少24個國家已出現巴西P1變種病毒的確診病例，而巴西在3月2日有多達1,700人死於新冠肺炎，新增5.8萬人確診，創單日死亡人數新高。