力挺印度、南非提案　無國界醫生：停止阻撓抗疫壟斷豁免

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-03-11 19:00

在各國政府準備在明天（3月11日）參與世界貿易組織新一輪會談之際，無國界醫生敦促少數在疫情大流行期間，仍在阻撓豁免知識產權標誌性議案的國家，在世貿會議期間正式展開談判，對適用於防治2019冠狀病毒病的醫療用具和技術，實施臨時的知識產權豁免，直至達至群體免疫(herd immunity )。這項建議最初由印度和南非在2020年10月提出，目前已有58個政府正式撥款支持 ，合共約有100個國家支持該提案。

無國界醫生（國際）主席賀歷圖醫生指：「疫情大流行已持續一年，造成250萬人死亡，但是我們仍然發現某些政府否認消除醫療用具的壟斷有助人們日後獲得所需的治療、疫苗和測試。這項豁免建議有助各政府採取行動，促進在開發、生產和供應防疫醫療用具方面的合作，避免受到私營行業的利益和行動制肘。建議的關鍵在於政府能確保全球都能獲得所有現存的醫療用具。各國必須停止阻撓合作，帶頭實現各國在疫情期間經常提及的『全球團結』。現在應立即行動，確保無論人們身處何方，都能獲得所需的醫療用具。」

變種冠狀病毒傳染性高，目前正在許多中低收入國家蔓延，因此至為重要的是，確保能夠獲得現有和未來所有醫療用具，同時亦要適時地、有充足的數量可以提供給發展中國家前線醫護人員，包括無國界醫生團隊。假如不優先增加生產醫療用具的供應商，這些國家的人民將繼續難以取得所需醫療用具，情況將遠較其他國家不利。實行建議中的知識產權豁免後，各國政府在國際層面上便有一套快速、自動政策機制，促進醫療物資的分配，而不再需要單靠製藥行業自發採取措施。

疫情大流行已持續一年，是否有需要消除對醫療專利的壟斷？(Getty)

由於知識產權壟斷持續，即使全球正出現疫情大流行，企業仍然尋求進行秘密和有限的商業交易，把許多中低收入國家排除在外。實行建議的壟斷豁免後，法律不確定性和風險便得以消除，潛在生產商和政府便可以迅速開始準備，增加治療、疫苗和其他基本醫療用具的生產和供應。

在巴西，醫護人員在疫情大流行的幾波爆發中，在提供醫療護理時，面對重重困難。我們目睹這幾波爆發如何令現有的醫療系統飽和，導致要定量配給使用醫療設備和治療的情況。

臨時醫院收納大量新冠病人，巴西醫療系統瀕臨崩潰。(AP)

無國界醫生「病者有其藥」項目在巴西的項目統籌卡瓦略（Felipe de Carvalho）表示：「自疫情大流行初期，各國政府爭相獲取某些診斷設備和防護裝備之際，巴西和眾多其他情況類似的國家在獲取稀缺醫療資源方面，敬陪末座。放棄壟斷將有助在這場疫情大流行中，創造公平的競爭環境，並確保所有人都能獲得這些資源。」

儘管放棄壟斷議案將帶來明確的公共衛生利益，但小部分國家正極力阻撓在世貿展開正式的商討。 同時，許多阻止或推遲該議案的國家，包括美國、英國、歐盟、加拿大、澳洲、瑞士、日本和挪威等，已經預購了市場上大多數疫苗，遠遠超過為其整體人口接種疫苗的所需劑量。

胡元瓊認為：「這些阻止議案的國家，是時候做正確的事，不要再阻礙議案。」(Getty)

無國界醫生「病者有其藥」項目高級法律和政策顧問胡元瓊說：「越來越多中低收入國家正非常認真地讓這場疫情大流行的放棄壟斷議案成真，因此這些阻止議案的國家，是時候做正確的事，不要再阻礙議案。 反對議案的政府知道，僅僅要求製藥公司自願做正確的事不會有成果，而到目前為止，這些舉措仍未能確保全球都能獲取2019冠狀病毒病醫療工具，讓極為需要的人可以使用。 現在是做改變，而不是做慈善的時候。」

到目前為止，這議案已得到全球數百個公民社會組織的廣泛支持，而包括世界衛生組織（WHO），聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）、被忽略疾病藥物研發組織（DNDi）、南方中心（South Centre）、國際藥品採購機制（Unitaid）和第三世界網絡（Third World Network）等國際組織亦表示歡迎。 最近，超過115個歐洲議會議員敦促歐盟委員會和歐盟理事會停止反對放棄壟斷議案。

許多發展中國家民眾期待疫苗助遏止疫情。(Getty)

附加資料

一年前的3月11日，世界衛生組織宣布2019冠狀病毒病為疫症大流行。在流行病中提供醫療護理是無國界醫生的工作核心，我們面臨著雙重挑戰 ─ 尋找應對這場疫症爆發的方法，同時保持我們的恆常醫療項目運行，並應對新的緊急情況，例如埃塞俄比亞的衝突以及剛果民主共和國和幾內亞的伊波拉疫情。

自去年1月起，無國界醫生的第一個2019冠狀病毒病項目在香港展開，主要為長者和社會經濟能力較弱的弱勢人群提供健康教育。到了3月，這場流行病像野火一樣在歐洲蔓延，無國界醫生在一些受嚴重影響的國家（包括比利時、西班牙和意大利）開展應對工作。為了幫助有需要的人，無國界醫生在過往14個月根據各地醫療系統的需求，而開展不同的應對工作和支援。我們在富裕地方設備齊全的醫院，和只有基本設施的醫療設施為前線醫護人員提供培訓，亦支援預防感染及控制、消毒、病人分流，管理工作人員和病人流量等工作。

無國界醫生在全球超過70個國家及地區應對2019冠狀病毒病的工作總結:

https://msf.hk/zh-hant/node/8985