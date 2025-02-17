英國青少年持刀襲擊問題嚴重　《雷神》男星冀足球「扭轉敗局」

英國青少年持刀襲擊案件成為當地一大關注議題，當地政府的調查發現，有低至11歲的兒童認為有需要成為「帶刀護衛」，以保障自身安全。英國著名影星艾迪斯艾巴（Idris Elba）就希望透過發展社區足球活動，令青少年遠離持刀犯罪。



天空新聞（Sky News）2月16日報道，倫敦在2024年發生10宗青少年死於持刀襲擊，今年首週亦有一名14歲青年遇害。艾迪斯艾巴去年成立「Don't Stop Your Future」活動，呼籲外界更迫切關注持刀襲擊問題。

他日前就到訪位於倫敦的英超韋斯咸（West Ham）旗下慈善基金舉行的足球活動，為年輕人在體育發展的機會，包括培育下一代。同場的韋斯咸隊長查洛保雲（Jarrod Bowen）提到，年青人參與這些活動可以避免在街頭流連，亦學會良好習慣及社交技巧等事情，以及足球場上的技巧和精神問題，因此覺得活動非常正面。

艾迪斯艾巴本身是阿仙奴球迷，並希望透過足球減少青輕人涉及持刀犯罪問題。（網上圖片）

艾迪斯艾巴指，足球有巨大凝聚力，所以覺得可以成為其他業界設指導計劃的參考目標。他坦言並非所有年輕人都想踢足球，冀各界設學徒制可為年輕人發供發展的機會，並提到英超賽會已經有所行動，他希望科技巨頭、汽車業應向年青人招手，了解他們的興趣。

這位《雷神》男星表示，很多年青人為足球及所愛球隊聚在一起，指這是一個傳遞遠離持刀罪案的理想時機。他呼籲大家與年青人溝通，理解他們對持刀犯罪的感受。而他日前就到達根咸（Dagenham）與受到持刀罪行影響的年輕球員及教練，以及地區領袖舉行圓桌對話，稱只要有更多溝通，就可以了解更多。

報道提到，英超賽會在過去20年已投資超過9000萬英鎊，透過「Kicks」計劃希望減少年青人的暴力行為。倫敦警方指揮官Stephen Clayman稱，這些計劃漸有成效，認為改變一部分人的行為，情況已有很大變化。

他表示在部分地區加派警力或可帶來阻嚇力，但認為必須解決民眾認為有需要持刀的根本問題。Clayman指這個問題不是由警方來處理，而是透過朋輩指導等方式，再加上長時間浸淫才有效果。