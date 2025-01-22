以為玩GTA6？日本男持刀「搶救護車」 理由竟是：想自己開去醫院
撰文：中天新聞網
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日本驚傳救護車遭劫走的案件！
埼玉縣一名46歲男子，打電話稱腹痛要叫救護車，沒想到到場後男子竟持刀要脅，並將整輛車劫走。不過警方最後卻在100米外的停車場發現他，酩酊大醉躺在車內。
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據《每日新聞》和《朝日新聞》等日媒綜合報道，埼玉縣久喜市警方表示，20日晚間一名職業不詳的46歲嫌犯平田浩史，因為涉嫌劫走救護車，被依竊盜罪嫌逮捕。
警方表示，當天晚間約7點左右，嫌犯從家中撥電話打119（緊急電話），表示自己「肚子痛」，埼玉東部消防隊隨即派救護車前往。但正當救護車抵達他家，救護人員下車準備查看他的狀況時，嫌犯卻突然掏出一把刀，嚇得救護人員們躲到一旁，嫌犯於是跳上車將救護車整輛劫走。
警方獲報沒多久就趕到，在現場約100米外的藥妝店停車場，發現了被搶走的這輛救護車。嫌犯喝得酩酊大醉躺在車內，隨即遭到壓制。他被捕後供稱，「因為想自己開去醫院就醫」，所以搶了救護車。被逮時嫌犯又稱自己肚子痛，但就醫後沒發現任何異常。
報道指出，其實救護車內有防盜把手，一旦啟動就無法被開走。據悉，當天救護人員也有上前操作防盜手把：
但為何防盜裝置會被解除，詳細原因仍需調查。
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