特朗普批31%佔比過高、政府出資？　數據看美國大學國際學生現況

美國總統特朗普（Donald Trump）政府與哈佛大學衝突持續激化。他於5月25日要求校方提交全體國際學生的「姓名與國籍」，以便作進一步審查，直指有關要求合情合理。他強調自己對國際學生沒有意見，問題是政府提供給哈佛高額資助，哈佛的外國學生佔比過高、剝奪美國學子就學機會，而外國政府卻不願也不打算為本國學生的教育付出費用。究竟現時美國國際學生的情況如何？



事實上，美國無黨派智庫的數據顯示，每年有超過100萬外國學生在美國就讀大學，對美國經濟貢獻數百億美元，更推動了學術界和社會的發展、並為美國本土學生創造不少機遇。

近4000億元經濟貢獻

美國教育部與國際教育協會（IIE）2024年發佈的報告則顯示，2023-2024學年，在全美各地就讀的國際生人數超過110萬，當中佔比最高的是超過50萬的本科生。招收國際生最多的紐約大學（N.Y.U.）有近5萬國際生就讀，佔學生總數比例達到37%。此外，南加州大學（U.S.C.）、伊利諾伊州立大學、加州大學伯克萊分校等5家大學國際生數量（包括本科生與研究生）超過4萬。

這些外國學生給大學和地方經濟都帶來不小的貢獻。《紐約時報》引述國際教育協會的Mirka Martel表示，許多美國學生的學費由大學或聯邦政府資助，反而外國學生支付的學費可達本土學生的1.5倍。根據美國商務部的數據，2023年，國際學生對美國經濟的貢獻超過500億美元（約3,920億港元），其中大部分是學費、以及包括住宿、交通和購物等生活費用。

至於哈佛大學，該校去年國際生人數達到近6,800人，他們來自全世界140個國家，佔學生總數的27%。據美洲教育者協會NAFSA (Association of International Educators)的研究，哈佛國際學生在上學年為當地經濟貢獻了約3.84億美元（約30億港元）。

中印學子成工科主力

此外，長遠的經濟影響也不容忽視。在所有留學生當中，合共佔比達54%的印度和中國學生大多數都就讀於理工科系（STEM）。

無黨派智庫美國政策國家基金會的行政總監Stuart Anderson對《華盛頓郵報》表示，攻讀電子工程、電腦和資訊科學的全日制研究生中，約有70%是國際學生，而來自國際生的需求又推動大學開設更多理工科系的課程，也為美國學生提供了更多教育機會。

STEM專才經濟貢獻佔美國GDP約2%？

倡議組織fwd.us的數據顯示，每年，約14,000名國際學生在美國完成理工科博士學位，另有35,000名博士後從事相關領域的研究。這些學生和研究者，每人每年對美國GDP的貢獻在 12,225美元（約9.6萬港元）到13,568美元（約10.6萬港元）之間。而當他們完成學業、開始工作後，給美國經濟帶來的貢獻更進一步增大，產生高達4090億美元（約3.2萬億港元）的勞動力附加值，佔美國GDP的比例高達1.9%。

然而，外國學生帶來的影響力可能是數字所難以衡量的。多年以來，這些滿懷抱負的學者推動着前沿科學、初創企業的發展，美國作為這些學生的首選目的地，也因此得以在科技領域保持競爭優勢。

一位來自國務院教育與文化部門的高級官員Scott Weinhold則稱：「今天美國與國際學生之間形成的聯繫，是未來商業貿易、科學創新和政府關係的基礎」。