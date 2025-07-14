日本參院選舉｜新興政黨主打「日本人優先」　冀𠝹走傳統保守選票

日本7月20日舉行參院選舉，各大政黨為拉票而舌戰。有政黨高呼「我們要米，要和平，不要導彈」的口號，響應民眾對現實生活的迫切訴求。此外，引起社會不和諧的排外呼聲也很高。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主張「美國優先」，如今高呼「日本優先」的保守派參政黨（参政党，Sanseito）也在日本嶄露頭角。



參政黨是一個新崛起的保守派政黨，黨齡五年。它雖然也提出減稅等選舉承諾，但所主張的「日本人優先」政策更受關注。該黨主張將入境外國人的數量限制在市、鎮、村層級的日本總人口的5%以內，建議將外國人排除在憲法保障生存權的福利領取者名單之外，反對已入籍的新移民出任公職。

47歲的黨魁神谷宗幣站台時，經常以外國人政策作為開場白。他說：「我們不是仇外者，我們只是要把日本人放在第一位。日本的土地和房地產正在被外國人收購，難道不應該把國民的生命放在第一位嗎？有越多的外國人來日本，偷竊和搶劫變多，我們（日本人）就無法安居樂業了。」

6月份的東京都議會選舉中，參政黨派出四個候選人，三人勝出。其中，候選人望月正謹在選世田谷區的八個名額中，以第二高票勝出，僅次於自民黨候選人；年僅35歲的望月獲得最多無黨派選民的支持。

7月的參院選舉，參政黨在多個選區插旗。日本共同社民調結果顯示，參政黨在選黨的比例代表選區支持率已位居第二，僅次於自民黨。

《朝日新聞》旗下雜誌《AERA》指出，參政黨吸引的不只是有強烈保守觀點的選民，也包括原本對政治不感興趣的年輕一代。它以社交媒體作為宣傳武器，YouTube訂閱人數達41.3萬人，超過各大政黨，排在它之下的公明黨22.7萬人、自民黨14萬人、立憲民主黨4.6萬人。

日本參政黨近年冒起，該黨主打「日本人優先」，立場與特朗普提出的「美國優先」論有幾分相似。（x/@sansei411 圖片）

一項民調結果顯示，有七成的日本人對政治失望，認為「現有的老政黨無法滲透民心」，折射出日本選民對政治的無力感和苦惱。參政黨可能就是利用這一孤獨感，以民粹主義訴求向選民招手。

參政黨的名稱也對一些希望參政的人有吸引力，人們認為它是一個DIY（即Do it yourself，自己動手）政黨。一名女黨員在社媒發文寫道：「我加入這個政黨時，感覺就像參加一個在線政治沙龍，感受到自己參與國家政治。」

日本參議院自民黨籍預算委員長鶴保庸介在一個造勢活動上表示「能登發生地震是好事」，以證明居民「雙地區居住」的必要性，其言論遭到朝野各方批評，他之後決定辭去預算委員長一職，避免影響選情。（YouTube/ @ytv_news影片截圖）

參政黨的誕生被指是為了吸收對自民黨不滿的保守派選民。一名60多歲的日本婦女聽完神谷宗幣的演說後說：「之前支持自民黨，但現在的自民黨不夠保守，所以支持參政黨。」

參政黨的排外政策也有支持者。據《每日新聞》報道，東京一名女選民說：「現在日本移民太多，政府打開門戶，這很危險。因此，我在東京都議會選舉將票投給參政黨，希望有政策可驅逐外國人。」

日本人口減少，執政自民黨無可避免地選擇吸引外來人口之途，惟此舉勢惹來保守派人士的不滿，亦為標榜「日本人優先」的參政黨「提供子彈」。圖為首相石破茂2024年10月28日在東京自民黨總部舉行記者會。（Reuters）

日本人口持續減少，自民黨政府不可避免地走向開放國門引進外來人口，所以政黨討論外國人政策也是理所當然，但是出現「日本人優先」「日本民族是世界第一」等政見，顯然只是在增加矛盾，引起外國人或新移民的不安。

在日本土生土長的40歲第三代韓僑李成一認為這樣的排外言論可怕。他說：「在日本，外國人不能成為公務員，即使可以當地方公務員，也無法高升。外國人從未有過優待，至今也沒有完全平等。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

