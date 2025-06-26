日媒：執政自民黨「安倍派」因黑金醜聞正式解散

日本執政自民黨內6大派系之一的「安倍派」，6月25日向總務省提交解散申請獲批，該派系正式解散。目前除仍在活動的麻生派外，自民黨內所有剩餘派系均因2023年11月的黑金醜聞解散。



據日本放送協會（NHK）報道，「安倍派」去年初已決定解散，但因派系解散程序耗時，正式解散被推遲至今日。自民黨本來的6個派系中，至今安倍派、二階派、岸田派、森山派、茂木派均已解散，僅麻生派計劃保留派系。

「安倍派」曾為自民黨內最大派系（Getty）

「安倍派」由日本前首相福田赳夫於1979年創立，一度成為自民黨內最大派系，先後產生了森喜朗、小泉純一郎、安倍晉三、福田康夫等多任首相。

在2023年的黑金醜聞中，安倍派會計負責人因未在收支報告中申報超6億日圓（約3,262千萬港元）的收入，而被判有罪。另有一名屬於該派系的眾議院議員也因此遭到逮捕並被起訴。