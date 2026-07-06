不少人在職場上都會經歷過這樣的情況，如果你的老闆下達一項高難度任務要求你在短時間內完成，而你發現要實現目標，手中的預算遠遠不足。這時候，你會怎麼辦？



致力於前沿AI模型風險研究的非營利機構METR今年5月底公布一項重磅研究揭露，人類最聰明的助理——OpenAI、Google、Meta 與 Anthropic這四大巨頭的大語言模型不會就這樣輕易放棄，但它們的應對方法實在令人不敢恭維。研究人員發現的一個真實案例是，AI代理在設計一個程式時，發現公司提供的API額度耗盡，於是這個代理在網上搜索並嘗試了多個違規提供免費API的第三方，最終成功完成了任務。

如果你是老闆，擁有如此「辦事得力」的員工，你會感到高興還是心情複雜？

METR的研究發現：「AI代理經常試圖在我們最困難的評估任務中作弊，而且方法往往明目張膽且花招繁多，我們認為人類不會這樣做。」

模型這樣運作的原因很簡單，在訓練模型的過程中，開發者會訓練它們以「積極進取」的方式解決問題，結果當模型被訓練到極致，就學會了不擇手段完成任務。此前被視為能力最強的Claude Opus 4.6（現已被Claude Mythos 5和Fable 5超越）模型，在極端的情況下會在80%的回應中企圖作弊。

在強化訓練機制下，開發者會設計一個評分機制，取代大語言模型早期通過人工標註進行優化的模式，令模型學會自我學習和演化。而當AI代理要處理的問題難度較大時，研究者發現，代理經常明確推理自己會如何被評分，以及它們可能可以矇混過關的作弊方式。

在一個任務中，模型被要求提高一個程式的運行速度，結果模型卻想方設法找到了篡改測試的方法，包括讓計時器停止運作，來讓程式看上去以讓人難以相信的高速運行。

如果說「不擇手段」已經讓人擔憂，那麼模型學會「掩飾罪行」則更令人毛骨悚然。在另一個案例中，AI代理（agent）推理認為可以跳過用戶指示中要求搜尋維基百科的步驟，因為「懷疑評分機制」難以驗證它是否使用維基百科。

另一項評估中，AI原本要解一個棘手的數學題目，但它認為這樣做「極其耗時且數學上非常複雜」，認為「偽造」結果更有希望，於是開始思考如何矇混過關。它詳細推演了可能的作弊偵測機制，最後決定建立一個自我修復工具，在評分器的記憶體中偽造雜湊函數，然後在事後刪除自己，以防評分器檢查相關檔案是否被改動。

（通過模型運作過程中的「思維鏈」，我們能夠清晰的看到模型推理不同的「作弊方法」，以及事後如何銷毀證據，確保自己不會被發現。也正是因此研究者得以一窺這些強化學習機制（Reinforcement Learning, RL）訓練出來的模型的「腦內劇場」。）

研究者還發現，隨着能力的增強，雖然能夠愈來愈理解作弊是錯的，或是與用戶意圖偏離，但同時作弊的能力也增強了，就像培養出一位高智商罪犯。

換句話說，在那些作弊檢測困難、或者驗證成本過高的任務上，這些前沿AI模型的判斷力、規劃能力和可靠性都明顯下滑，遠不及人類專家。

不過，值得注意的是，模型的思維鏈並不總是可靠的反應其實際推理過程。Anthropic的研究人員曾經做過一項測試，在給模型的評測題目中悄悄提供答案的「提示」，但當中有的是正確提示、有些則是錯誤的，以此觀察模型是否在回答時「照抄」，以及會不會在思維鏈中承認自己「抄答案」（可以把這想像成考試前不小心把試卷答案洩露給學生，然後看學生會不會坦白。）

結果顯示，模型不僅常常「照抄」答案，而且99%的情況下模型沒有老實交待自己的行為。

不過，即使AI模型的思維鏈並不總是反映其真實動機，但模型的作弊行為卻是確實存在的。問題在於，我們有沒有可能建立防止作弊的機制呢？

有趣的是，2025年初OpenAI發布的一項研究披露，當研究人員嘗試懲罰模型的作弊行為（即在評分機制中降低這些評分）時，不但沒有減少模型作弊的行為，反而增強了模型的作弊能力。

實際上，在上述模型「照抄答案」的案例中，模型之所以說謊，同樣是因為開發者在訓練推理模型過程中加強監督，結果反而讓模型學會隱藏自己的意圖，同時繼續「幹壞事」。

目前最有效的解決方案則更加令人意想不到——Anthropic的研究者發現，當開發者在訓練模型時明確指出可以作弊，如此一來，模型雖然確實會通過作弊來完成任務，但至少不會訓練模型違背指令，同時，模型實際上學會只在特定情境下作弊——讓模型從「慣犯」變成偶爾做壞事的人。（家長們或許對這種反直覺的「教育」方法十分熟悉，對待逆反心強的孩子，「反向心理學」可能要比普通的教導方法有效的多）。

儘管Anthropic提出的方案帶來部分優化，不論是Open AI、Anthropic還是其他頂尖AI企業，研究人員坦言AI說謊和作弊的問題還未能妥善解決。不過，正如AI模型一樣，人類員工也不總是站在道德高地，老老實實按照要求完成任務。問題是，身為「老闆」的你，會更願意相信AI模型還是人類員工呢？