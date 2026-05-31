「AI廢片」量領先全球　韓國為何成生成式AI社會實驗場？｜專欄

一段短短5秒的影片，一度讓數百萬網民拜倒在韓國「棒球女神」的石榴裙下。這位棒球女神身穿白色抹胸上衣和牛仔褲坐在棒球迷中間，黑色的長髮落到腰部，她扭頭望向球場的一側，似乎因為比賽形勢而緊張的突然大吸一口氣。

比賽的解說員也被迷的神魂顛倒：「哇，我沒辦法集中在比賽上了。」



但影片左上角的球員信息戳破了影片真偽——投手趙仁成（音譯）是位退役的球員，但擊球手金瑞賢（音譯）卻是近幾年才加入球會的新人，根本不會同場較勁。

有韓國網友表示：「我們現在進入了一個連體育比賽視頻都必須進行事實核查的時代。」但韓國網民需要核查的遠不止體育賽事直播。

今年1月，有關韓國前高爾夫球手朴世利和演員金承秀宣佈結婚的AI影片廣泛流傳，另一段影片則揭露「為什麼金承秀母親反對跟朴世利結婚」，觀看次數超過870萬。

當事人朴世利甚至收到了來自鄰居和粉絲祝賀結婚的信息，不得不發佈影片闢謠，感慨「雖然是假的，但他們做得那麼逼真」，到底是誰做的？

看到這裏，對韓國娛樂產業有所了解的人大概難免會心一笑——面容標緻的韓式女神、電視明星八卦和把現實韓劇化的「惡毒剪輯」，韓式製造熱點的公式如出一轍，只是背後加入了AI的輔助——畢竟除了娛樂以外，這些影片似乎確實無傷大雅。

但現實恐怕並非如此。

根據影片編輯平台Kapwing去年底發佈的報告，韓國是全球觀看「AI廢片（AI Slop，即低質量AI生成影片）」數量最多的國家。來自韓國的這類YouTube頻道的累計觀看量高達84.5億次，位居全球第一。這一數字遠高於排名第二和第三的巴基斯坦（53億次觀看）和美國（34億次觀看次數）。

更令人驚訝的是這一切發生的速度之快。微軟的AI經濟研究所發佈的一項報告顯示，2025年上半年，25.9%的韓國人表示曾使用生成式人工智能。到2025年底，這一比例上升至30.7%，增長4.8個百分點，在147個國家中創下最大增長紀錄。到今年第一個季度，韓國使用率進一步增加至37.1%，繼續維持全球最快增速。

韓國政府今年公佈的一項調查顯示，約44.5%的韓國人使用過生成式AI服務，相當於近半國民。

許多專家指出這一現象背後的原因——韓國的識字率極高，5G智能手機使用率廣泛，網絡質量一流。但這些不過是生成式AI之所以能夠席捲韓國的必要條件，難以解釋韓國民眾對AI的巨大熱情。考慮到近兩年生成式AI給韓國社會帶來的各種問題，這種熱情就更令人匪夷所思了。

就在今年2月，當地一名YouTuber因製作和發佈模仿警察隨身攝像頭畫面的影片而被逮捕，該YouTuber利用AI生成各種警方逮捕行動現場影像，偽造警民衝突畫面來吸引流量；

4月，韓國大田市動物園有狼出逃，有上班族用AI生出狼過馬路照片，連政府緊急部門都被騙，約503名人員和61輛車輛被派往無關地點，令捉捕行動延誤，該上班族後因妨礙公務被捕。

越來越多以醫療專家、新聞主播等專業形象包裝的AI生成影片與圖片出現在市面上，用來推銷保健品、醫療美容與餐廳等，從最易受害的老人到熟悉科技的普通上班族都難以辨別真假。

除了這些日常可見的案例，2024年韓國出現大規模深偽性犯罪，施害者將女學生、明星等頭像移植到色情影片中，引發全球關注；同年選舉前夕，AI偽造的候選人影片、假新聞氾濫網絡空間，迫使政府成立專責小組打擊.....

但這些亂象卻幾乎不影響韓國人對AI的熱情。在皮尤研究中心去年調查的25個國家中，韓國人表示對人工智能更擔憂而非興奮的比例最低，僅為16%。與此同時，50%的美國人表示他們對人工智能更擔憂而非興奮，比例與意大利並列最高，而在澳洲則達到49%，加拿大為45%，英國為39%。

如果我們稍微回顧歷史，這種AI或科技樂觀主義似乎就可以理解了。過去幾十年間韓國經濟騰飛與技術密不可分，從60年代後迅速從日本和美國引進和吸收重工業生產技術，80年代後韓國高科技與半導體產業迅速發展，逐漸成為韓國新的經濟引擎，1997年亞洲金融風暴後，韓國通過建立「數碼高速公路」拯救就業並擁抱數碼經濟。新技術成就了韓國經濟奇蹟，也成了韓國人集體意識當中對美好未來暢想的「啟動鍵」。

智庫韓國創新與競爭力中心（Center for Korean Innovation and Competitiveness）主任Sejin Kim表示，AI帶來了一種害怕錯過（FOMO）的焦慮感：「人們會覺得如果我不學會怎麼用這個，而大家都用過了，那我就會被排除在外。」

在個人層面，《韓國經濟日報》今年4月的報道顯示，韓國專業人士（尤其是 20 至 30 多歲的年輕上班族）將 AI 工具無縫融入日常工作，推動全國每月的生成式 AI 訂閱總支出創下5,830萬美元（約4.6億港元）的新記錄，民眾與企業每年在生成式 AI 上的總花費規模直逼1兆韓元（約52億港元），這筆開銷已經正式超越了當地用戶花在Netflix等串流娛樂平台上的訂閱費用。

韓國總統李在明將人工智能定位為韓國經濟未來的基石，把「AI高速公路」、下一代AI晶片、核心算法開發等寫入去年發佈的五年行政規劃。

在首爾，即使人們暫時放下手機、離開網絡世界，身邊也不難看見生成式AI的蹤影。

一名駐韓記者Catherine Kim在文章中分享自己的見聞：在被視為潮流聖地的城東區聖水洞一間烘培店內，她發現兩幅設計精美、充滿時尚雜誌「大片」感的海報，當中的模特妝容精緻、造型時尚，身邊放着甜點和飲品。

店家表明這兩張海報中的模特完全由AI合成，更就此徵詢食客意見，結果絕大多數人在「AI模特很酷。海報很吸引人而且有趣」的選項下方貼了貼紙（表示支持）。

對AI的熱情和追趕新技術的熱潮似乎掩蓋了另一邊正在走向失控的副作用。儘管政府自2024年以來推行了一系列措施，包括全球首部AI指導法律《人工智能發展與建立信任基本法》（簡稱為AI基本法）也在今年1月正式落地，但當局在執行上卻應接不暇。

該法例規定，所有生成式 AI 產品、服務或內容須進行強制標示，違反者可面臨高達三千萬韓元（約15.7萬港元）的罰款，但正如上文提及的種種案例所反映的那樣，有關措施收效甚微。負責監控和識別AI內容的政府官員坦言，生成式AI技術進步飛速、價格則越來越低，讓監管工作如同「打地鼠」。

從外部來看，韓國彷彿先各國一步走上了AI推動發展的高速公路，卻也率先展開了一場龐大的社會實驗。樂觀的韓國人會告訴你，儘管AI帶來的挑戰重重，但這毫無疑問是正確的前進方向，至於如何應對那些讓人越來越分不清現實與虛假的AI生成品，答案還在尋找當中。