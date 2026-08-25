卡尼主動叫停加美貿易談判　加媒揭四大主因　美媒指有中國因素

加拿大總理卡尼（Mark Carney）8月22日宣布，暫停與美國的貿易談判，並召回談判代表。談判破裂後，美國對約200億美元（約1568億港元）的加拿大進口商品加徵50%新關稅。卡尼其後表示，將於9月8日起對美國多個領域的進口商品徵收等值關稅。據加媒分析，加美貿易談判破裂有四個原因：美國將加拿大生產的農夫車排除在降低進口關稅的清單、美方試圖控制加方與他國達成貿易協議的能力、美國未有大幅消減加拿大進口鋼鋁及木材的關稅以及美方反對加方對產品標籤使用雙語的要求。



美媒的分析則認為，加拿大與中國日益密切的貿易關係，為本已緊張的加美貿易談判帶來更大的壓力。



加拿大廣播公司（CBC）8月24日報道，雖然加拿大政府拒絕公開談判細節，但了解談判情況的安大略省省長福特（Doug Ford）稱該協議「糟糕透頂」，並表示慶幸卡尼沒有簽署。

2026年8月24日，加拿大安大略省漢密爾頓，安省省長福特（Doug Ford）向支持者揮手致意。（Reuters）

加拿大負責此事的諮詢委員會成員、汽車零件製造商協會主席Flavio Volpe表示，談判代表本已就潛在協議達成共識，但當「文本開始成形」時，它與之前討論的內容並不相符。

卡尼本人表示，他放棄與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府達成協議的主要原因之一是，華盛頓提出的條款會「摧毀」包括汽車、鋼鐵和鋁業在內的大型行業。

卡尼指責特朗普政府言而無信：

據《紐約時報》報道，卡尼強調：「我們從一開始就意識到美國已經改變，我們也明白，有時候，美國（簽署協議）的簽名是用鉛筆寫的。」（暗指對方的立場隨時可以改變）

卡尼坦承：「我們無法接受他們提出的條件，也不會滿足他們的要求。我們絕不會損害加拿大的主權，也不會破壞我們的關鍵產業。」

卡尼正努力塑造自己敢於對抗特朗普的領導人形象。他表示，加拿大將對新關稅採取報復措施，「以保護我們的工人和企業」。

2026年8月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在首都渥太華向新聞媒體發表講話。（Reuters）

加拿大產農夫車被排除在削減關稅的清單

據CBC報道稱，在談判限期前，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對談判結果表示不滿，並敦促美方獲得更好的條款。

Volpe表示，魯特尼克在特朗普試圖將加拿大汽車生產擠出市場的目標上採取強硬立場。

Volpe稱，美國談判代表最初同意將加拿大汽車的關稅從25%降至15%。一位消息人士稱，美國汽車零件將獲得豁免，使關稅稅率降低最多一半。

2016年4月25日，在美國華盛頓州與加拿大卑詩省（British Columbia）的美加邊境，美國國旗與加拿大國旗在飄揚。（Getty）

隨後，就在最後期限前，美國宣布計劃將中型和重型農夫車排除在外。此舉將北美利潤最高的車型--農夫車，排除在外。

Volpe指出，福特的F系列農夫車與通用汽車的Silverado農夫車均產自安大略省的工廠，約有2萬名工人將受到新關稅的嚴重影響。

Volpe 24日受訪時表示：「這些地區的關稅太高了，根本無法讓這些產品盈利。」

卡尼稱農夫車被排除在減稅清單之外是「重大改變」。

美國對加拿大的主權威脅

卡尼表示，在談判的最後階段，美方也試圖限制加拿大與其他國家達成貿易協議的能力。

此舉將直接打擊加拿大減少對美國依賴、實現貿易多元化的策略。

加美貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc）24日受訪時表示：「美國竟然要對加拿大與另一個可靠的貿易夥伴簽署自由貿易協定這一主權決定指手畫腳，這顯然是我們不願考慮的立場。」

2026年8月20日，加拿大加美貿易部長勒布朗（Dominic Leblanc）抵達華盛頓，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，不在圖中）舉行會面。（Reuters）

一位消息人士稱，美國也希望加拿大對其貿易夥伴徵收行業關稅，主要針對鋼鐵和鋁製品。與加拿大簽署自由貿易協定的國家，其進口商品價格將高於2025年的水準。

卡尼表示，他可以在產業關稅問題上與美國保持一致，前提是這些關稅措施對加拿大有利。

卡尼強調：「這是我們決定做一件符合我們共同利益的事情，而不是被告知要做什麼或被限制去做其他事情。」

美國未有大幅削減加拿大鋼鋁及木材的進口關稅

卡尼亦表示，美國在降低對加拿大鋼鐵、鋁及其衍生產品的關稅方面「進展不夠」。

2026年8月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney，中）在首都渥太華召開記者會。（Reuters）

消息人士稱，美國原本計劃將對加拿大進口鋼鐵和鋁徵收的50%關稅降至25%。一位消息人士還表示，衍生產品亦將受到關稅配額的限制。

業內人士稱，華盛頓亦曾討論於9月1日前取消對加拿大軟木材徵收的10%關稅，但現有的反補貼稅和反傾銷稅將繼續有效。

法語要求引發加美貿易衝突

卡尼表示，美國人也反對加拿大有關雙語產品標籤的要求。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）日前在CNBC節目中駁斥標籤問題的說法，稱其為「可笑的假新聞」。

2025年10月30日，美國華盛頓，貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在白宮接受一間電視台訪問。（Reuters）

卡尼24日反駁說，這是事實。他稱標籤問題是美國人的眼中釘，並表示在談判的最後階段，美國人對加拿大要求Netflix等串流平台在魁北克省（主要語言為法語），優先播放法語內容提出異議。

勒布朗表示，正是談判臨近尾聲時出現的一系列「因素累積起來」，才讓卡尼認為擺在他們面前的協議不符合加拿大的最佳利益。

霍士新聞認為談判破裂有中國因素

《霍士新聞》8月23日報道，美國與加拿大之間最新一輪的貿易戰，其導火線是遠在亞洲的中國。

華盛頓敦促渥太華採取更多措施，阻止中國鋼鐵、鋁和其他商品透過北美供應鏈流入美國市場之際，加拿大卻積極尋求與北京恢復經濟聯繫，這令本已緊張的貿易談判雪上加霜。

這場爭端的核心在於轉運（transshipment）——商品在到達最終市場之前，先經由中間國運輸，有時甚至經過有限的加工。美國官員擔心，產自中國或其他國家的鋼鐵和鋁可能在加拿大或墨西哥進行加工，然後以區域產品內容的形式進入美國市場。

圖為2017年12月5日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館接待加拿大總理杜魯多前，會場已擺放到的中國及加拿大國旗。（Getty）

美國和加拿大在2019年的聯合聲明中回應了這一風險，該聲明旨在解決過往的鋼鐵和鋁關稅爭端。兩國同意阻止在美國或加拿大境外生產的鋼鐵和鋁轉運到對方，並表示可以區分在北美熔煉和澆鑄的鋼鐵與在其他地方生產的鋼鐵。

如今，美國貿易鷹派人士認為，隨着華盛頓尋求限制中國在關鍵製造業供應鏈中扮演的角色，加拿大應接受更嚴格的保障措施。

加拿大聲稱，它已經採取措施，防止外國鋼鐵湧入其市場。渥太華限制從包括中國在內的一些未與其簽署自由貿易協定的國家進口部分鋼鐵，並對超過限制的進口量加徵50%的附加稅。

報道指，加拿大近來採取措施加強與北京的貿易關係。

2026年5月29日，加拿大渥太華，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）在辦公室會見到訪的中國外交部長王毅（左）。（Reuters）

今年3月，中國同意重新向加拿大多種農產品和海鮮出口開放市場，包括油菜籽、豌豆、龍蝦和螃蟹。同時，加拿大為中國電動車設定了每年4.9萬輛的配額，適用6.1%的最惠國關稅稅率，取消了之前100%的附加稅。

加拿大也延長了部分中國鋼鐵和鋁製品的關稅減免，稱這些產品在本國稀缺。官員表示，此舉是加拿大貿易關係多元化策略的一部分。而中國是加拿大第二大商品貿易夥伴。

這項安排引發華盛頓的批評，認為加拿大此舉與特朗普政府減低對華依賴的北美供應鏈的努力背道而馳。

2026年8月25日，圖為加拿大總理卡尼（Mark Carney，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）。

對特朗普而言，日益重要的問題是，加拿大是否願意採取與美國相同的做法。加拿大與中國在貿易關係上走得更近或許已為本來就緊張的美加關係增添一條新的裂痕。