宮崎駿《天空之城》原型　意大利古城失觀光收入　疫情下申遺救亡

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-13 18:00

日本動畫大師宮崎駿的作品「天空之城」，是以一個意大利古城「白露里治奧（Civita di Bagnoregio）」為靈感，這個千年古城建立在火成岩上，多年來不斷受到風化侵蝕，被列入100座瀕臨消失的遺跡名單，因此也有個別名叫做「垂死之城」，「白露里治奧」原本靠着門票收入，用來維護古城，但疫情之後觀光客銳減，如今他們打算向聯合國申遺，希望藉此喚起世人關注。

位在意大利，這個遺世獨立的千年村落「白露里治奧」，就是日本動畫大師宮崎駿筆下的「天空之城」，據說當年宮崎駿來到這裏，山谷裏雲霧繚繞，整座城市宛如仙境，夢幻景象激發靈感，才繪製出這部家喻戶曉的動畫。

天空之城美得令人摒息，但它有另一個稱號「垂死之城」，2500年前，白露里治奧興建在火成岩上，地質較為脆弱，多年來不斷遭受風化侵蝕，導致岩體不斷崩落，逐漸縮小到原始規模的三分之一，2006年被世界歷史遺產基金會，列入100座瀕臨消失的遺跡名單。

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白露里治奧市長普羅菲利：「我們的座右銘是『韌性』，因為白露里治奧由伊特魯里亞人創立，經歷了羅馬時代，和整個中世紀時期直到今天，這個地方如此脆弱，因為它面臨的問題是地貌構造。」

居民擔心身家財產受威脅，只好陸續遷出，永久居民的數量隨季節變化，在10到14人之間波動，城裏沒有藥局、郵局或超市，唯一聯外道路， 只有一條300公尺的陸橋，當地市政府在房屋結構加裝伸縮計，監測懸崖的任何大小變化，假如伸縮計出現位移，表示發生侵蝕或滑坡活動。

沿着樓梯走到地下室，原來市中心底下還建造了七個結構井，數百根鋼管加裝在岩石上預防坍塌。地質學家科斯坦帝尼：「這一大片岩石，或多或少都破碎了，而且邊緣很容易塌陷，這些結構井和鋼管，把岩石固定在一起，就像堵在牆上的插頭一樣，把所有東西都擋住了。」

因為陡峭地形形成天然阻隔， 天空之城避開二戰傷害及現代化開發，保留當年原汁原味的中世紀風貌。

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令人意外的是，天空之城直到2013年才成為知名景點，當時開始向遊客收取1.5歐元的入場費，才引發關注，遊客人數從2009年的4萬人，到2019年迎接超過100萬名遊客，疫情前遊客一半是意大利人、一半是外國人，疫情後外國遊客進不來，2020這一年觀光收入銳減。

白露里治奧市長普羅菲利：「2020年3月大流行到來，伴隨着封城禁令，迫使我們關閉售票處，導致我們市政預算大有問題，因為這5歐元的小鎮入場費，使我們能夠維護環境，同時為居民提供福利。」

折合約46港元的入場費，用來維持當地監測系統，讓居民免去繳納市政稅，為了挽救垂死之城，意大利當局在一月向聯合國提交申請，希望能入選世界文化遺產期盼透過申遺成功，使這個中世紀古城再次成為焦點。

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鏡頭轉到羅馬，女交警站在市中心指揮交通，這場景在疫情時並不常見，意大利至今累計超過11萬人染疫喪命，在歐洲排名第二，一年多來馬路空蕩蕩，哪裏需要女警引導車輛，交通警察回來了，意味着生活回到正軌。

意大利女警柯布琪：「站七個小時真的很累，即使我自認在全球最美城市，羅馬市中心工作是一大榮幸，但這真的很累人。」女警交接崗位也成了一幅美景，很多駕駛開車路過都會多看兩眼。 羅馬市民：「很高興看到，我很喜歡，很開心看到一點傳統。是的，至少生活有點回到正軌了。」

同樣是疫情前的旅遊熱點，意大利威尼斯實施嚴格封城禁令，周遭被劃為紅色禁區，只允許當地人出於工作、健康或緊急因素離家，非必要的商店和學校統統關閉，貢多拉船停靠岸邊， 聖馬可廣場只有小貓兩三隻，店家拉下鐵門， 昔日的旅遊榮景不知何時才能恢復。

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