意大利300年歷史花神咖啡店不敵疫情停業！莫奈海明威曾是座上客

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-01-24 18:03

從今往後，再也喝不到莫内同款咖啡、再也聽不到百年露天古典樂；威尼斯兩年一度的全球盛會，也只能永遠停留在記憶裡。近日，意大利最古老的咖啡館——花神咖啡館即將歇業。 它曾是「世界上最美的十大咖啡館」之一，開業至今，無數文化名流慕名而來，在暢所欲言間孕育了諸多傳世之作，莫奈（Oscar Monet）、安迪華荷（Andy Warhol）、差利卓別靈（Charlie Chaplin）、海明威（Ernest Hemingway）都是這裡的座上客。

300年間，花神咖啡館成為了經典文化的搖籃，同時又總是走在時代前沿，讓新潮的思想在這裡生根、發展。18世紀時，它是整座城市中唯一接受女性顧客的咖啡館；1893年至1895年，它見證了威尼斯雙年展的誕生，至今仍是這場全球盛會的展館之一。1920年代興起的新藝術風格在這裡變得流行。2020年花神咖啡館300周年慶時，意大利國家郵政局甚至專門為它發佈了一套紀念郵戳。

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《泰晤士報》說，在這裡花上15歐元，你買到的不僅是一杯Cappuccino，同時，可以聆聽一場現場古典樂演奏，再看一看聖馬可廣場的人來人往，感受300年以來意大利的沉浮歲月。

可是見證了無數歷史，它仍然沒有逃掉疫情的侵襲。近日，店內負責人Marco Paolini宣佈，花神咖啡館即將關閉。他說：

如果花神咖啡館關閉，我們失去的不僅是一家咖啡館，而是在歐洲文明史上，撕掉了一個重要的篇章。 花神咖啡店負責人Marco Paolini

如今，威尼斯城裡只剩下落寞的貢朵拉。夕陽照向門庭冷落的花神咖啡館，人們只能像歎息橋上望著這座城市的拜倫一樣，發出一陣歎息後，等候它的謝幕。

如今，威尼斯城裡只剩下落寞的貢朵拉。夕陽照向門庭冷落的花神咖啡館，人們只能像歎息橋上望著這座城市的拜倫一樣，發出一陣歎息後，等候它的謝幕（IG@caffeflorian）

租金照付、工資全發 各方補救也無法挽回

原本，花神咖啡館打算在2020年12月29日舉辦一場300周年生日慶典，可是疫情嚴重，他們只能放棄了這場活動。2019年時，咖啡館總營業額高達800多萬歐元，雖然經歷了一場洪水，但依然挺了過來。然而幸運沒有再次降臨。疫情讓意大利旅遊業受到重創，入境遊客減少了7800萬人，全國旅遊業倒退回30年前水準，威尼斯更是首當其衝。

2020年，花神咖啡館的營業額不足200萬歐元。負責人Marco Paolini說，這一年裡，除了要給70位店員和其他兼職員工發全額工資，還要向政府交一整年的全額租金，大約21萬歐元。

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從2020年2月狂歡節取消開始，他們總共只收到政府16萬歐元的補助金。照這樣下去，倒閉只是時間問題。店鋪將自營官網上的商品打折出售：茶葉、酒水、橄欖油、果醬…為了讓封鎖在家的粉絲也能嘗到昔日的味道，他們公佈了部分食品的獨家配方，比如布朗尼、鬆餅、意大利威尼斯傳統的小餅乾Zaletti等，讓粉絲們看完後，移步到網店、下單配方用料，在家自製一份回憶裡的味道。

除了食品，官網還上架了帆布袋、香薰等文創用品。甚至搬出了往屆威尼斯雙年展上的限量設計產品。藝術家特別設計的產品、紀念冊等看得出來，花神咖啡館在盡全力自救，與此同時，也想通過網店讓大家重溫店鋪的往日光輝。如果有鐵杆粉絲心甘情願花重金買單，也許他們會更加寬慰了。

文化藝術名流 見證了它的昔日輝煌

1720年12月29日，花神咖啡廳正式開業。大門僅容一人過，進門後是一個狹窄長廳。直到19世紀，它終於擴充成為4個單間：四季廳、東方廳、參議院廳和名人廳。名人廳裡掛滿了意大利本國名人的肖像畫，如提香和馬可勃羅。

參議院廳的大理石桌四周，圍繞著紅絲絨椅和梳化座，牆壁和天花板上裝飾著歐洲古典主義繪畫，縫隙間貼滿金箔，無處不透露出富麗堂皇的氣質。

參議院廳的大理石桌四周，圍繞著紅絲絨椅和梳化座，牆壁和天花板上裝飾著歐洲古典主義繪畫，縫隙間貼滿金箔，無處不透露出富麗堂皇的氣質（IG@thirtiethofmarch）

花神咖啡館開業後，立刻引來無數藝術大咖。莫奈是它的頭號粉絲。他甚至在附近租下一棟豪宅，閒暇時就逛到聖馬可廣場飲咖啡、看日落，一連畫下37張城市風景，其中最著名的是《威尼斯大運河》。

安迪華荷喜歡在咖啡館露天座整理靈感，順手畫下的罐頭草圖，成了波普藝術流派裡的經典圖案。差利卓別靈享受完美食大筆一揮、寫下稱讚，這張手稿至今被保存在咖啡館內。《亂世佳人》男主演奇勒基寶來過這裡，掀起了不小的轟動。

花神咖啡館也吸引了嗅覺敏銳的導演們。1955年，英國著名導演大衛連（David Lean）在這裡取景拍攝《夏日時光 Summer time 》；耳熟能詳的劇情電影《心計 The Talented Mr. Ripley》中，27歲的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）坐在門外的意大利式涼廊裡，驚豔眾人。兩部戲都入圍了奧斯卡金像獎提名。

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花神咖啡館不僅是當地的文化地標，更是意大利歷史的見證者。1848年威尼斯起義的那段時間裡，咖啡館暫停營業而改成收容所，用來救治在戰爭中傷痕累累的士兵。它歷經了威尼斯共和國、拿破崙帝國和奧地利接管的三朝更迭，始終為來到聖馬可廣場的人們提供了一片安靜的角隅。

如今的花神咖啡館早不見腥風血雨的痕跡，不過，每當交響樂的轟鳴聲響起，人們仿佛重新回到了城市的時間隧道裡，聽它娓娓道來自己的前世今生。交響樂現場演奏是花神咖啡館每天的固定專案，已經持續了上百年。無論室內或者室外，人們花上6歐元，就可以一邊用餐，一邊享受現場音樂。

威尼斯雙年展的搖籃

花神咖啡館延續傳統的同時，也總在擁抱新生。1920年，新藝術風格開始在歐洲流行。花神咖啡館為此特別裝修了一個新廳堂，全部裝修成新藝術風格。1895年，在市長的提議和主持下，花神咖啡館舉辦了第一屆威尼斯雙年展，這也標誌意大利率先邁入了現代藝術的大門。

每屆威尼斯雙年展，都會邀請一位元藝術家或設計師來到花神咖啡館，圍繞一個主題進行佈置與策展。他們結合城市的特點，對花神咖啡館的佈局做出創意改造，從而誕生了許多獨具特色的藝術作品。

著名畫家Mimmo Rotella將牆上的傳統掛畫全部替換成拼貼畫。此刻重溫30年前的藝術大作，依然覺得前衛。設計師Gaetano Pesce將威尼斯城市的守護神聖馬可獅抽象化，再結合杯子進行創新設計，誕生了極具實用性的藝術產品。

2015年，中國藝術家邱志傑的作品《那麼，我們不再四處遊蕩》讓咖啡廳搖身一變，成了極簡主義展館。大面鏡像上，映刻著來往名人的金句。當人們讀到狄更斯在《聖誕頌歌》中的那句「我永遠都不會忘記、不將忘記、不能忘記」的時候，誰能想到時隔5年，花神咖啡館就只會留存在記憶之中了。

57頁菜單背後 是傳襲百年的服務

曾經，從早上9點到午夜時分，老店每天都開門迎接新客。客人坐下後會收到一份菜單，上面用花體字寫著早茶、中午簡餐、下午茶、餐前酒、晚餐和餐後點心等。總共上百種餐品，57頁，堪比一本意大利食物的迷你收藏冊。

其中有3道餐品不可錯過。Tiramisu是一款特別限定的甜品，通過攪打忌廉與Semifreddo，或冷凍蛋羹等量混合後製成。入口沒有冰渣、不甜不膩是它的最高境界。呍呢嗱雪糕則以溫和口感和濃香，贏得了大多數食客的喜愛。值得一提的是飲品Florian Chocolate，以店裡的常客，也是意大利威尼斯著名冒險家命名。

當年，他因負債累累即將出逃威尼斯，臨走前還不忘來這裡匆匆忙忙喝了杯Espresso。傳統熱朱古力中加入了薄荷忌廉與朱古力碎，味道獨特。

花神咖啡館的一杯熱巧11.5歐元，一件蛋糕大概在14歐元左右。 BBC電視台和名廚Fred Sirieix製作了一部美食紀錄片《Remarkable Places to Eat》，第一集就特地前往花神咖啡館一探究竟。侍者們高舉託盤，在食客面前扭轉後，輕輕放下的這一連串動作，看似簡單，其實蘊含了花神咖啡館最經典，也是最嚴格的服務規則。

單是店內的託盤就大有講究。咖啡館選用的銀質託盤是百年前延續至今的傳統盛器，根據每一桌的餐品數量和食器大小，共有6種尺寸。準備好餐品後，侍者的主要工作是把所有的餐品裝入銀質託盤，擺盤順序必須與每桌食客的座位席對應。

單是店內的託盤就大有講究。咖啡館選用的銀質託盤是百年前延續至今的傳統盛器，根據每一桌的餐品數量和食器大小，共有6種尺寸（網上圖片）

這意味著一天下來，一位侍者要記住上千桌顧客的座位順序，和他們點單的餐品。而這個過程中最困難的，是在運送過程中保證每件餐品的位置不能移動。保持單手或雙手托舉到達餐桌，在食客面前轉動託盤，直到對應的位置後才放下。

盛滿食物後最重的託盤，將近15千克。看似身輕如燕的侍者，可能已經經過了15年的練習。這，可以從侍者的服裝辨別。每位侍者都有特殊的著裝，新手的領結是白色，如果要晉升為戴黑色領結的高級侍者，至少要用上10年的功夫。

看似身輕如燕的侍者，可能已經經過了15年的練習。這，可以從侍者的服裝辨別。每位侍者都有特殊的著裝，新手的領結是白色，如果要晉升為戴黑色領結的高級侍者，至少要用上10年的功夫（網上圖片）

與眾多咖啡館不同，花神咖啡館的廚房與大堂是分離的。後廚一共有5位員工，負責所有的甜點和雪糕。每一塊蛋糕上的裱花，都要保持相同。將餐品製成後，他們會統一裝入黑色大箱子，同樣使用托舉的方式，步行穿過街巷、廣場，10分鐘後送到店內。當BBC問後廚的女孩，想在這裡工作多久時，她說，10年或者20年，都有可能。

BBC問，為什麼？她笑容燦爛地說，這裡就像一個大家族，所有人都在努力把自己的工作做好，為顧客呈現出甜點最完美的狀態。可這份純粹的理想，在嚴峻的現實面前顯得不堪一擊。

花神咖啡館關閉後，人們再也無法吃到招牌的Tiramisu和呍呢嗱雪糕，再也聽不見現場古典樂演奏會。當想念起飄著淡淡薄荷香的卡薩諾瓦巧克力時，我們也只能和那位離開威尼斯的冒險家一樣，任憑腦海裡的回憶，遐想這片土地上曾經歷的整整300年時光。

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