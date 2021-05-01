德州科創時代・中｜南部反擊戰：從星際基地與新能源開始

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-05-01 10:30

自二十世紀末互聯網革命以來，以加州灣區為首的美國西岸孕育了一間又一間影響世界的傳奇科網公司。但自新冠肺炎疫情爆發，居公辦公及網絡會議成新常態，遙距商業合作也變得普遍。這導致愈來愈多人思考矽谷以外的創業和集資基地。 【德州科創時代】此系列希望從德州科技重鎮奧斯汀切入，討論德州在未來矢志成為科技創新搖籃地的可能性。最後會回到加州矽谷，嘗試探討及了解：為何越來越多人說「矽谷變了樣」──美國西岸的科創光環，真的褪色了嗎？ 此篇為【德州科創時代】中篇。

德州科創時代・上｜蘋果Tesla紛進駐 奧斯汀打造新科網神話 ?

在美國南部沿墨西哥灣海岸，有條名為博卡奇卡（Boca Chica）的村落，在行政區劃上，它屬於德克薩斯州（Texas）卡梅倫郡（Cameron County）的一個非建制地區。博卡奇卡村位處德州極南處，距離墨西哥不足40公里，也是美國境內其中一處最南部的有人居住區域。

看回2000年的地方人口統計數字，當年只有約二十多人住在博卡奇卡村。

但自2014年以來，博卡奇卡村變得不同了。在它鄰近不足四公里處，架設了一座擁有先進設施的火箭發射場、控制中心及科研基地。這些頂尖科技設施，統統都由太空探索科技公司Space X所擁有。

※ 博卡奇卡村具體位置

今年3月份，Space X行政總裁馬斯克（Elon Musk）在網上公開招募，鼓勵網民積極考慮前來博卡奇卡村，或鄰近的大城鎮布朗斯維爾（Brownsville）居住，他指出在Space X工作的工程師、技術人員、維修工人等僱員紛紛遷入這塊地區，令到這裏變得熱鬧起來。馬斯克更稱這塊地區為「Starbase」（暫譯「星際基地」）。

馬斯克在另一條推文亦寫道：「在未來一兩年，將有多數千人居住在Starbase。」

Please consider moving to Starbase or greater Brownsville/South Padre area in Texas & encourage friends to do so!



SpaceX’s hiring needs for engineers, technicians, builders & essential support personnel of all kinds are growing rapidly. — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021

另一間由亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）擁有的太空探索科技公司Blue Origin，亦於德州西部范霍恩市（Van Horn）設有火箭發射場、引擎測試場和控制中心。

馬斯克希望將德州南部博卡奇卡村（Boca Chica）變成Space X的「星際基地」。（Getty Images）

未來「星際基地」 原來在德州？

土地面積近70萬平方公里的德州，為美國本土第一大州（若計及阿拉斯加，德州則次之）。若然它是一個獨立國家，它將會是全球第四十大國家。德州擁有極大面積的平原，同時州內亦有達拉斯（Dallas）、侯斯頓（Houston）兩大商業中心作為便利融資來源，加上以德州大學系統（UT System）、德州農工大學系統（A&M University System）為首的知名公立學府，盛產科學、工程、機械等範疇的學術研究人才，並且已與美國太空總署（NASA）建立起長期合作研究關係，故不少科技企業，尤其需要大片地方作研發及實驗基地的太空探索科技公司，選擇落戶德州，以此為中心擴展事業。

貝佐斯（Jeff Bezos）擁有的太空探索科技公司Blue Origin在德州有發射場和科研基地。它亦有投資佛羅里達州（Florida），興建另外一些發射場和相關基建。（Getty Images）

不只像Space X、Blue Origin等太空探索科技公司看中德州的土地，一些從事可再生能源、減排解決方案等綠色新能源公司，都看中這裏廣闊無垠的土地，可供實驗研發之用。尤其在綠色經濟轉型倡議的世界潮流下，德州所能提供的大面積土地及豐富資源，正好成為新能源企業大展拳腳的擂台。

馬斯克的電動車龍頭企業Tesla已在德州首府奧斯汀（Austin）動工興建旗下五號超級工廠（Gigafactory 5，Giga Texas），預計年底前可投入運行，勢加速美國電動車市場普及速度；馬斯克另一間專注於未來高速城際運輸及隧道基建的「無聊公司」（The Boring Company，Boring既解作「無聊」，亦有「鑽孔」的意思）最近也在奧斯汀近郊買了一處工業用地，準備進行勘探及實驗計劃。

「無聊公司」（The Boring Company）專注於未來高速城際運輸及隧道基建。（Getty Images）

來自韓國的科技龍頭三星（Samsung）似乎也認可德州的天然地理優勢，計劃投資6.73億美元（約52.3億港元）於德州建造太陽能發電廠，預計在2023年投入營運。三星亦計劃在奧斯汀這個新興科研中心加大投資，擴充早已於1997年建在當地的晶片廠，並承諾創造1,800名職位。由此可見，三星這間全球首屈一指的科研集團，意欲加強佈局德州的野心十分明顯。

當然，三星如此看好德州，絕非一廂情願。根據美國科技媒體The Verge報道，三星正與德州州政府磋商，希望州政府能夠100%減免太陽能發電廠所在地的物業稅，為期20年；亦希望獲得奧斯汀市政府提供連續五年的50%減稅優惠。

按照德州政治慣性，為企業提供低稅利商環境向來是當地政府傾向的基本州策，因此它與三星的協議很大機會獲得落實。

德州地大，而且也有很大面積的平原，故是太陽能等新能源公司覓地投資的好地方。（Getty Images）

難得的低稅率

的確，尤其美國現今稅務改革的聲浪如日中天，政治風氣一向偏保守主義的德州，仍維持着傳統低稅政策，綜觀美國各州，它可謂「小眾」。

德州的低稅率環境利好營商創業，令不少創業家都願意德州作為募資成長的起始基地──而這不限於太空探索科技、新能源、未來運輸工具等「未來產業」，還有很多是受惠於互聯網經濟而茁壯成長的軟件工程和應用程式新創公司──當中不少甚至是由加州灣區矽谷地帶遷移過來的科技企業。

加州灣區山景城（Mountain View）、紅木城（Redwood City）、聖塔克拉拉（Santa Clara）一帶，自二十世紀下半葉以來，一直被視為新創科技搖籃。但由於各種原因，近年來不少企業家、風投家紛紛「出走」，希望另覓地方建立公司總部、研究中心及進行各類型投資。低稅率的德州，故成為首選。

尤其新冠肺炎疫情期間，居家辦公成為常態，聚眾娛樂的傳統交誼活動減少，讓一眾矽谷創業者、工程師得以抽空嘗試到德州物色替代地方，以準備逃避加州愈趨嚴苛的稅基和樓價物價。

政治風氣一向偏保守主義的德州，仍維持着傳統低稅政策。圖為位於奧斯汀的德州州議會大廈。（Getty Images）

企業軟件公司甲骨文（Oracle）去年底，便將紮根加州四十多年的總部，正式遷移往奧斯汀；全球最大企業蘋果公司同在奧斯汀興建第二總部園區；Google正在奧斯汀市中心興建一座高35層的辦公室大樓；PayPal共同創始人Peter Thiel創辦的知名大數據分析公司Palantir，盛傳也會逐漸將核心業務遷移到德州。

PayPal創始人Peter Thiel在矽谷享有極高江湖地位。但他近年來多番抨擊矽谷的精英文化。（Getty Images）

Peter Thiel本身在矽谷就有很高的江湖地位，他在2014年出版的《從0到1》（Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future）堪稱矽谷人每人手持一本的「創業聖經」，但Peter Thiel近年屢屢公開批評矽谷，形容那裏充滿狹隘的「本位主義」（parochialism）和精英文化。

德州的豐富天然資源、低稅率環境和優厚的人才資源，讓它悄無聲息地成為美國南部另一支異軍突起的科創基地。但德州之所以蛻變成為眾多新經濟企業的「出走目的地」，除了自身優勢外，它的競爭對手──加州，是否也出現了一些問題，令過往嚮往矽谷文化的創業家和投資家向其嗤之以鼻？

【德州科創時代】系列下篇，將會繼續探究那個「變了樣的矽谷」。