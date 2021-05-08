疫下齋戒月：聯合國難民署眾籌冀為穆斯林難民帶來曙光

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-05-08 10:00

4月13日開始的「齋戒月」（Ramadan）至5月12日，是伊斯蘭教中每年最神聖的時節之一，教徒在日出後禁飲食，直至晚上日落後才會與親友相聚共膳。全球有超過一半的難民均來自以穆斯林為主的國家，而在新型冠狀病毒疫情下，穆斯林難民所面對的處境是前所未有的嚴峻，亦令守齋變得更為困難。許多流離失所的難民，本已因疫情頓失生計而要忍受飢餓，而在防疫禁令下有些地區的宗教聚眾互助網絡更被迫切斷，讓這些穆斯林難民家庭在齋戒月時節更顯得孤獨和絕望。 撰文：聯合國難民署（UNHCR）

聯合國難民署（UNHCR）發起「#分秒必爭」（#EverySecondCounts）全球籌款活動，以齋戒月中的團結及行善精神為宗旨，於網上平台眾籌「天課」（Zakat，即義務捐贈），鼓勵大眾在聖月送上祝福，讓陷入水深火熱的難民也能得到飽足和庇蔭。

全球有超過一半的難民均來自以穆斯林為主的國家，而在新型冠狀病毒疫情下，穆斯林難民所面對的處境是前所未有的嚴峻，亦令守齋變得更為困難。© UNHCR Diego Ibarra Sánchez

全球難民同陷入絕境 疫下穆斯林需要易被忽略

最新數據顯示，全球流離失所的難民數字已達 8,000 萬，其中逾 50% 來自伊斯蘭國家。另外，當中約有 85% 的難民身處中低收入國家，這些國家正面臨財政挑戰，而且當地的醫療及衛生系統往往非常脆弱。在疫情下，許多難民和流離失所者失去生計，徹底陷入極端貧困，造成災難性後果。

聯合國難民署估計，全世界四分之三的難民只能滿足其基本需求的一半或更少。無數家庭被迫削減日常用在食物上的開支，更遑論齋戒月下每日的開齋飯；他們無力支付房租，陷入債務危機；即使有些國家的學校仍然開放，有些難民孩子都只能被迫輟學，以減少家庭支出。

聯合國難民署估計，全世界四分之三的難民只能滿足其基本需求的一半或更少。無數家庭被迫削減日常用在食物上的開支，更遑論齋戒月下每日的開齋飯。© UNHCR Vincent Tremeau

齋戒月「分秒必爭」全球籌款 為難民送暖

齋戒月期間（今年為 4 月 13 日至 5 月 12 日），穆斯林透過禁食禁慾回歸純淨，並多花時間投身信仰和作善事。適逢這個神聖月份，聯合國難民署發起了「#分秒必爭」（#EverySecondCounts）的全球籌款活動，透過代收聖月的「天課」及捐款，全數補助這群容易被社會遺忘的穆斯林難民和流離失所者，以減輕這些家庭的負擔。

分秒之間，突如其來的天災人禍，數以萬計平民的命運從此改變，它們失去家園和安逸的生活，在異鄉為三餐溫飽而掙扎；但同樣是在分秒之間，透過每個人貢獻的一分力量，在危難關頭互相扶持，能聚沙成塔，難民也將得以重獲新生。疫情下教徒未必能到清真寺進行實體捐獻，但仍可以改以網上捐獻「天課」；透過聯合國難民署的「難民天課基金」（Refugee Zakat Fund）平台網上捐獻，可打破疆界連結全球，讓更多有需要的人受惠，在齋戒月之時共度時艱。而透過此平台籌款的所有收益，將 100% 全數捐贈予最有需要的穆斯林難民和流離失所者。

聯合國難民事務高級專員菲利普・格蘭迪（Filippo Grandi） 說：「我們可以共同幫助難民和流離失所者，讓他們也能有瓦遮頭，能為開齋飯準備一頓熱飯、有潔淨的食水，和擁有一個更美好、更安全的未來。」聯合國難民署迫切需要社會各界的支持，以繼續向弱勢家庭、孤兒、單親媽媽和長者提供能拯救生命的援助。

透過聯合國難民署的「難民天課基金」（Refugee Zakat Fund）平台網上捐獻，可打破疆界連結全球，讓更多有需要的人受惠，在齋戒月之時共度時艱。© UNHCR Diego Ibarra Sánchez

疫情下的弱勢社群：世界各地的難民故事

在疫情的影響下，穆斯林難民今年「齋戒月」的苦境是前所未見。

Fattoum 來自也門，她是一位流離失所的單親媽媽。她為了 4 名女兒，節衣縮食，在每天齋戒前只吃乳酪，而齋戒後的開齋飯也只飲用湯水。她的「齋戒月」異常難捱，每天也飽受飢餓煎熬，時刻感到疲憊和暈眩，她希望「天課」能為她一解燃眉之急。

了解更多 Fattoum 的故事，請觀看短片：

來自伊拉克的 Omar，因為極端武裝組織ISIS的入侵，失去了家園、健康和財產。可惜禍不單行，在戰火中他的下肢被子彈所傷，由於他本身也有糖尿病，傷口難以癒合，最終雙腿需截肢。他現在與妻子及 6 名兒女暫住於難民營，但由於沒有錢買開齋飯時所需要的食物及營養品，他們只能吃大豆勉強充飢。

了解更多 Omar 的故事，請觀看短片：

此外，聯合國難民署也倡議將被迫逃離家園的人，平等地納入全球疫苗接種計劃和經濟復甦計劃中，並致力為難民提供教育，回應他們的基本需求，照顧他們的心理健康，同時保護兒童及消除性別暴力。

有關聯合國難民署天課計劃捐款，請按此