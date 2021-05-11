物聯有「駭」？美東輸油管癱瘓揭示巨大危機

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-05-11 12:16

美國境內最大的燃油管道系統Colonial Pipeline上周五遭受黑客「勒索病毒」攻擊（ransomeware attacks），導致該個連接南方煉油重地至東岸主要巿場的系統全面癱瘓。事發至今踏入第四日，全長8,850公里的Colonial Pipeline輸油管道仍未恢復運作，美東城巿燃油危機加劇。一直有專家警告，美國能源系統存在被駭風險，在物網網時代降臨之時，這類黑客攻擊更是全速增加。

Colonial輸油管的起點位於德州休斯敦（Houston），橫跨路易斯安那、密西西比等深南州份，再經一眾東岸沿海州份直上，以新澤西州林登巿（Linden）作終點。此輸油管把南部鍊油廠的成品，包括汽油、柴油、航空燃油，途經十多個州份，撐起東岸地區每日45%的能源需求，每日輸送量多達340萬桶。

然而，上周五起輸油系統遭受黑客攻擊並勒索贖金。Colonial Pipeline方面沒有透露贖金金額，而由於搶修及解鎖較為複雜，主要輸油幹道在整個周末過去後仍然停擺，而公司亦無法承諾何時可能夠解救，也沒表明是否會交贖金，因此系統癱瘓多久還是未知之數。美國聯邦政府於5月9日（周日）頒布緊急狀態令，臨時解禁陸路燃料運輸，包括暫時撤銷石油貨車司機的每日工時上限，以緩解東岸的缺油壓力。

Colonial Pipeline由德州起點輸出燃油至南部及東岸多個州份。（AP）

美國全境鋪設的輸油管總長度達400萬公里，管道系統之中擁有數以十萬計的壓力感應器（pressure senors）、油管閥（valves）、泵及洩漏偵測系統等，這些由電腦操控的設備都有被黑客攻擊的風險。美國企業、電網、學校及醫院等公營設施近年紛紛面對的黑客攻擊，能源企業的相關風險更是無從忽視。

美國國土安全部轄下的網絡安全部門表示，在2016年間曾為能源業界測出及阻截了186個攻擊。在2018年，聯邦官員警告有為俄羅斯工作的黑客已滲透美國電力供應系統。根據International Business Machine Corp. 發表於去年的調查報告，能源公司所受黑客攻擊次數，為各行業中排行第三。

圖為2021年5月10日，美國科洛尼爾管道運輸公司於賓夕法尼亞州的管道豎立警告牌。（美聯社）

何謂「勒索病毒」?

「勒索病毒」攻擊最通常的情況是，黑客控制了一家企業的資料庫或軟件系統，以編碼加密（encryption）方式把系統上鎖，直至企業交付贖金為止。而今次涉案的黑客犯罪組織DarkSide相信來自東歐或俄羅斯，過去亦試過攻擊一些工業企業，這次公開表示：「我們的目標是賺錢，不是為社會製造問題。」

有網絡安全專家指出，美國能源產業面對這類威脅的準備極不充份。像輸油管和電網這些擁有廣泛硬件設備的系統，當中不少營運技術（operational technology）都是先於互聯網時代，而營運技術的脆弱性並不低於資訊科技（information technology），而且影響更可以由網絡延伸至實體設施，情況更加可怕。

事實上，這類控制系統長年被認為安全乃因未有連接互聯網，或是由手動機械操作。不過亦有部分公司的能源設施還沿用較舊及較易入侵的視窗系統，加上很多工業設備都需要24小時全天候運作，要更新或進行系統升級都較困難。一旦控制系統連接到企業內聯網，黑客便有機會突圍。員工在使用公司電腦時打開不明電郵或網址之際，「勒索病毒」或已進入系統。

Colonial Pipeline為美國境內最大的燃油管道系統，撐起東岸地區每日45%的能源需求。（AP）

美國網絡空間委員會（Cyberspace Solarium Commission）前執行總監Mark Montgomery指出，能源及其他基建公司在過去數十年，大力投資於自動化之上，以望長遠減省成本，但投資在網絡安全上的比例卻遠遠落後。雖然能源企業多年前已得悉相關風險，但大部分公司其實直至最近才開始加強防範，如加裝「防火牆」等以保護控制系統。

網絡安全公司Dragos專為工業控制範疇（industrial control）提供支援，行政總裁Robert M. Lee指出，美國工業營運商受到「勒索病毒」（ransomware）攻擊的情況時有發生，只是大多數沒有報道出來——因為不少企業都是私下解決或交贖金了事。由2017年的WannaCry和NotPetya勒索病毒出現之後，這類攻擊在過去三年間出現爆炸性增長，網絡罪犯開始看中，癱瘓重要工業系統較易迫使企業「乖乖奉上贖金」。

Robert M. Lee表示，過去數年公司「極度忙碌」，因為企業防火牆及VPN（Virtual Private Networks，虛擬私人網絡）的漏洞，導致網絡攻擊的數目激增，程度更是前所未見。而根據另一間防火牆系統製造商SonicWall的數據，去年的「勒索病毒」攻擊增加了62%，單在美國已有超過二億宗。疫情大流行是背後促使的原因之一，這段期間全球企業都需設置VPN等系統讓員工遙距工作；同時比特幣（bitcoin）等加密貨幣交易大增，都讓網絡「勒索」情況有機可乘。

Colonial Pipeline大癱瘓導致油價上升。（AP）

黑客服務「商業化」

另一方面，像DarkSide這類黑客組織更有形成為專門產業的趨勢——也即使為第三方客戶提供「勒索病毒」服務，而DarkSide更設有「公關部門」並聲稱在選擇攻擊目標時有「道德規範」要遵守，而且又聲言重視聲譽，一旦企業交出贖金後必然會解鎖系統，甚至可提供事後技術支援。

資訊科技安全公司卡巴斯基（Kaspersky）指出，DarkSide接下來會在互聯網世界製造多事端：「更多的傳媒注會使大眾對DarkSide恐懼感傳播開，或促使下一名受害者更願意交出贖金以息事寧人。」