美國輸油網絡癱瘓｜黑客DarkSide經驗豐富　勒索歐美企業賺逾百萬

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-10 12:35

美國最大燃油運輸營運商科洛尼爾管道運輸公司（Colonial Pipeline）遭受黑客攻擊，網絡被迫關閉陷入癱瘓。路透社引述調查人員指攻擊可能來自名為DarkSide的黑客組織，雖然這是新組織且鮮為人知，但明顯內有專業黑客，透過勒索受害者賺取金錢。

圖為美國加州，Colonial Pipeline的多個儲油罐與處埋裝置。（Reuters）

美國波士頓網絡保安公司Cybereason主席迪夫（Lior Div）表示，DarkSide在2020年中才成立，但組織性很強。他們不單有聯絡信箱、受害人聯絡熱線、更有新聞中心和「行動準則」。迪夫指他們可能是由資深的黑客組成，並在近月對多間企業進行攻擊。

DarkSide在其位於暗網的網站上表示，他們過去已從勒索中賺了數百萬美元，以表明他們過去已有入侵和犯罪的經驗。網頁上包括了一些尚未付款的受害人資料作為範例，並聲稱他們已成功入侵80多間歐美企業的系統。

另一方面，DarkSide亦似乎在攻擊時特意避開一些來自俄羅斯、哈薩克和烏克蘭的公司，暗示成員可能來自俄羅斯。

Colonial Pipeline在5月8日表示，網絡系統因遭到黑客入侵，需要暫時關閉。Colonial Pipeline是美國最大的燃油運輸管道營運商，其連接墨西哥灣煉油廠的輸油管長達8,850公里，每天向美國東部及南部地區運送250萬桶汽油、柴油及飛機燃料，並為美國東岸供應約45%的燃料。

目前未有組織承認責任，Colonial Pipeline亦僅表示系統遭受勒索軟件攻擊，未有公開攻擊者的身分。