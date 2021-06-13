區塊鏈遊戲｜讓玩家擁有一切！　虛擬資產證明勢顛覆傳統遊戲？

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-06-13 13:00

電子遊戲一向是世界經濟愈發重要的產業，玩家可以通過互聯網與世界各地的玩家交流娛樂，遊戲巨頭亦得以在電競熱潮中獲益甚豐。 而近年區塊鏈技術的興起，更進一步為電子遊戲未來盈利模式啟發更多想像。說到底，究竟什麼是區塊鏈遊戲？它憑什麼被認為是傳統遊戲生態的的顛覆者？ 此為《區塊鏈遊戲》專題糸列的第一篇。

說起區塊鏈遊戲，縱觀全球，皆不能不提《The Sandbox》（《沙盒》）這款遊戲。它是目前全球其中一款最大型，且最具指標性的區塊鏈遊戲。參與玩家可以在其建基於區塊鏈公有領域的遊戲地圖（Blockchain Gaming Platform）上設計自己的遊戲世界，裏面一切東西，如土地、角色等，皆以區塊鏈紀錄下來。

從「沙盒」說起

從玩法上定義，《The Sandbox》是容許玩家在「一片空白」的虛擬空間裏創造任何東西的「沙盒類遊戲」；從技術上來說，《The Sandbox》則是利用區塊鏈技術來讓玩家在遊戲地圖裏創作任何「資產」，而該資產的權益就是通過NFT來證明。

沙盒類遊戲：它是一種電子遊戲玩法類型，容許玩家自由地在遊戲地圖創作遊戲內容。它與區塊鏈並不存在必然關係。經典沙盒類遊戲例子有《Minecraft》、《動物森友會》、《Roblox》等。近年科網投資界有個大熱字詞，可以用來形容這個容許玩家任意創作遊戲及製造虛擬資產的虛擬空間，叫作「元宇宙」（metaverse）。

玩家可以在《The Sandbox》元宇宙裏獲得土地（《The Sandbox》裏稱之為LAND），然後在土地上製作遊戲。該地塊具備私有業權，玩家甚至可以購買其他人擁有的地塊，組合成自己的土地組合（《The Sandbox》裏稱之為ESTATE）。

+ 2 + 2 + 2

玩家在《The Sandbox》中的土地、自家創造的角色、道具、場景等所有數碼資產的擁有權，是透過NFT所列明。若其他玩家想來你的土地玩遊戲，你可以向他們收取以遊戲代幣（也是加密貨幣）「SAND」計價的費用，反之同理；若然有其他玩家想來買你的土地，或遊戲中任何虛擬資產，你統統可以出售，你所收取的也是「SAND」。

SAND是一種只通用於《The Sandbox》世界的加密貨幣，但它可以在加密貨幣交易平台換成以太幣等市值更高的幣種，然後轉換成美元。

SAND是《The Sandbox》世界中通用的加密貨幣，現已可以在幣安（Binance）、Upbit、火幣網（Huobi）等加密貨幣交易所兌換成其他幣種。（The Sandbox）

亦因為《The Sandbox》內任何資產交易全由SAND結算，所以玩家在註冊遊戲帳號前，需連上自己的加密貨幣錢包（crypto wallet），才能參與遊戲。

「在《The Sandbox》裏面，『土地』是個大生意。玩家可以買賣虛擬土地。而且利用遊戲中的NFT創作器，你甚至可以創作自己的NFT資產……然後這些遊戲資產不僅只能在《The Sandbox》使用，日後更可以用在其他區塊鏈遊戲之中，因為它是具有通用性的NFT。」《The Sandbox》母公司、總部設於香港數碼港的區塊鏈遊戲開發商Animoca Brands創辦人蕭逸（Yat Siu）接受《香港01》訪問，解釋《The Sandbox》作為區塊鏈遊戲的創新之處。

Animoca Brands創辦人蕭逸（Yat Siu）預期，區塊鏈遊戲未來將成為電子遊戲其中一個主流，傳統遊戲商屆時將會因為市場需求而被迫跟隨。（伍振中攝）

今年5月，Animoca Brands完成約8,888萬美元融資，最新估值達到10億美元，擠身成為本地第九間獨角獸企業。

蕭逸認為，當未來區塊鏈遊戲生態步入成熟階段，玩家將可利用NFT方式將某項特定資產在不同遊戲間轉移，甚至轉換成與其等值的替代資產。

除了在《The Sandbox》遊戲裏交易，NFT交易所OpenSea亦有代理《The Sandbox》中由玩家所創造的角色、土地的交易，以以太幣或SAND計價，方便快捷。（opensea.io）

身處虛擬世界 「跑車」同樣很值錢

Animoca Brands旗下還有數款區塊鏈遊戲，同樣擁有NFT資產交易元素。譬如獲得F1授權的賽車遊戲《F1 Delta Time》，就是建基在以太坊公鏈的區塊鏈遊戲。在遊戲裏，玩家可以使用加密貨幣買賣不同賽車車種、車手和零件，以在不同賽道上挑戰圈速贏取代幣獎勵。

同樣地，這些資產的擁有權全面「上鏈」，透過紀錄在全開放的以太坊上，因此玩家可以在公開市場買賣賽車、零件等各種遊戲資產NFT，價格則會按市場需求進行調節。當然，要參與這場賽事的前題，你首先需要的不是一輛極速跑車，而是一個加密貨幣錢包。

+ 9 + 9 + 9

近期在美股市場極為引人注目的《Roblox》，是元宇宙遊戲的範例，但它並非區塊鏈遊戲。在《Roblox》中，玩家同樣可以任意創造自己的遊戲，並讓其他玩家前來娛樂及使用當中資產，並利用遊戲中的虛擬貨幣「Robux」進行買賣。但「Robux」不屬於加密貨幣，《Roblox》本身也不是建基在公鏈生態的區塊鏈遊戲，所以《Roblox》所有資產都沒法透過NFT訂明資產擁有及轉讓權。

不過，不少區塊鏈產業人士及遊戲玩家皆認為，正正因《Roblox》虛擬宇宙、虛擬貨幣系統及其自由創作數碼資產的特性，它最終邁向區塊鏈生態，只不過是時間問題──皆因區塊鏈能為它帶來更準確和具系統性的創作者權益和資產證明，能吸引更多人透過《Roblox》來創造更大遊戲紅利。區塊鏈技術和元宇宙遊戲，兩者能夠產生加乘的協同作用（synergism）。

在區塊鏈遊戲支持者眼中，這正是傳統遊戲勢將與區塊鏈融合的一大主因：在傳統遊戲概念上，一款遊戲裏的所有數碼資產（例如各種道具、隱藏角色等等），基本上都是屬於遊戲商的，因為它沒有一種清晰的合約去訂明這些資產是真正由玩家所「擁有」。然而，區塊鏈遊戲的基礎架構，卻能夠容許玩家通過NFT共識性憑證，名正言順地獲得這些數碼資產的擁有權及控制權，並通過公開平台進行市場交易行為。

而遊戲商本身，亦可通過出售某種獨有、唯一的珍貴資產（如限量版藏品等）NFT，開闢另一條牟利渠道。

區塊鏈遊戲最重要是造就未來電子遊戲盈利化（monetization）的更多新可能。（Animoca Brands提供）

所以，可以這樣理解：區塊鏈遊戲顛覆玩家與遊戲設計商之間的生產關係。但同時，正正因為玩家自身也成為了生產者，因此區塊鏈遊戲造就了未來電子遊戲盈利化（monetization）的更多新可能，同時亦保留傳統遊戲的可玩性和刺激性。

因此，基於惠及多方的優點，不難想像，區塊鏈遊戲將來很大可能會成為電子遊戲的新一波主流。