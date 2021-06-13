區塊鏈遊戲｜專訪獨角獸Animoca Brands：遊戲世界應由玩家管治

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-06-13 18:00

「我們現今實則上沒法『擁有』虛擬生活中的所有事物。誰擁有它們？Facebook擁有它們；亞馬遜擁有它們；Google擁有它們；騰訊擁有它們。只有科技巨頭在擁有我們的虛擬生活。」區塊鏈遊戲企業 Animoca Brands 共同創辦人蕭逸（Yat Siu）接受 《香港01》專訪時說道。 此為《區塊鏈遊戲》專題糸列的第二篇。

閱讀專題首篇：讓玩家擁有一切！ 虛擬資產證明勢顛覆傳統遊戲？

蕭逸認為，人們現今已與虛擬世界密不可分，但諷刺的是，大家都彷彿完全放棄了本是應屬於自己的「數碼權利」，包括對數碼資產的擁有權。

Animoca Brands共同創辦人兼主席蕭逸。（伍振中攝）

「這裏（虛擬世界）現今基本上沒有民主、財產權和人權。」蕭逸說道。

因此，早已在科網江湖行走多年的蕭逸，決定以區塊鏈結合自己最熟悉的電子遊戲入手，希望改變虛擬世界的資產產權觀念及商品市場交易秩序。

Animoca Brands的總部設於香港數碼港。今年5月，Animoca Brands完成約8,888萬美元融資，最新估值達到10億美元，正式躋身成為本港第九間獨角獸企業。

+ 2 + 2 + 2

虛擬世界的經濟秩序

在理解區塊鏈遊戲對世界各地玩家的意義之前，我們必須要理解到建構數碼資產市場秩序的工具──NFT（Non-Fungible Tokens）。它用作證明某人擁有某「數碼資產」的擁有權，這包括所有數碼藝術品、影音檔案、遊戲裝備和角色，乃至文章、Twitter帖文。至於這項數碼資產的「價格」（price）則由市場調節而釐訂。

而在傳統電子遊戲中，尤其是提供虛擬空間給玩家自由創作遊戲及數碼資產的「元宇宙」（metaverse）遊戲（如《Minecraft》、《動物森友會》），其遊戲世界雖然已經擁有可賦予價值的數碼資產（如道具、角色、隱藏地圖等），但它因為缺乏「擁有權證明」，導致玩家沒條件掌握這些數碼資產的真正買賣權，也會因市場供應沒有節制（例如遊戲商可以任意製造該數碼資產，無限上調流通數量）而失去價值支撐。最後，這只能將數碼資產侷限在單一傳統遊戲的生態當中，而沒法轉換成真實意義上的「資產」。

首先要想像一下：以往傳統遊戲裏面的資產擁有權，真的是屬於玩家自己嗎？它其實也是屬於遊戲商的。這是一個難題，但區塊鏈遊戲試圖解決這條難題。（The Sandbox）

而區塊鏈遊戲及其NFT應用，正正意欲解決這個問題，並藉此開闢電子遊戲的新盈利模式。在區塊鏈遊戲之中，所有數碼資產都可以通過基於區塊鏈公共帳本的NFT來證明私有權益，並能在公開市場進行交易。這一切，全都紀錄在擁有智能合約（smart contract）特性的公鏈上。

按照蕭逸的願景，當日後整個區塊鏈遊戲生態成熟後，玩家將可透過NFT合約，將某項特定資產在公鏈上的不同遊戲之間轉移，充份利用區塊鏈的永久保存、無法竄改特性所賦予的功能，來確保該資產的擁有權證明當真是屬於某一位玩家（當然這位玩家日後也可以按自己意願轉售該資產NFT，來改變擁有權）。

「在此情況下，區塊鏈遊戲的一切治理（governance），皆交由各個節點所建成的散佈式網絡所控制，而不再專屬於遊戲商。」蕭逸說道。

區塊鏈遊戲的着重點在於，改變遊戲世界本身的治理權，將其交給玩家，而非留在遊戲商。（The Sandbox）

至於遊戲商本身，則可以借助遊戲IP的影響力，或通過與其他品牌IP合作，製作及出售某種珍貴資產（如限量版收藏品等）NFT，開闢另一條盈利渠道，讓其商業模式變得更多元化，甚至還可增強廣大玩家對遊戲IP的忠誠度。

在蕭逸的判斷看來，他認為「真正的區塊鏈遊戲」之思考方式應該是要包含元宇宙概念，元宇宙也會是未來區塊鏈遊戲的主流。「元宇宙本質上就是一個小型文明，它有着一個經濟秩序，而我們（區塊鏈遊戲商）的角色，就是一名尋找內部進化方式（way to grow from within）的促進者（facilitator）。」他說。

傳統遊戲的思考邏輯不是這樣，它只想如何從玩家身上賺取收入。當然它也是在創造遊戲，但它不是在想如何創造一個擁有完美基礎建設的世界，而只是旨在為玩家提供娛樂，並由此獲取收益。 Animoca Brands共同創辦人蕭逸

「這就是區塊鏈遊戲和傳統遊戲的最大分別。」

《The Sandbox》元宇宙（metaverse）的世界地圖，標示了何者擁有哪幅土地（LAND）。玩家共同治理該元宇宙，並透過其平台幣SAND來完成資產交易，自成一套經濟體系。（The Sandbox）

Animoca Brands旗下擁有多款區塊鏈遊戲，包括元宇宙遊戲《The Sandbox》、賽車遊戲《F1 Delta Time》。它還與多個熱門品牌IP，如Formula 1、Marvel、美國職業摔角（WWE）、球會拜仁慕尼黑和曼城等共同創作區塊鏈產品和NFT收藏品。

早前Animoca Brands 旗下子公司 nWay 便宣布開發奧運官方授權 NFT 襟章，以及一隻以奧運為主題的跨平台多人競賽電子遊戲（遊戲將於2022年北京冬奧前發布）。

Animoca Brands的區塊鏈投資組合包括OpenSea、Bitski、Wax、Sky Mavis等，涉獵NFT交易平台、加密貨幣錢包及投資平台等各方面區塊鏈項目。

Animoca Brands有多個遊戲IP，又會與其他著名品牌合作，製作及出售數碼資產NFT，開闢一條新的盈利渠道。（伍振中攝）

邊玩邊賺不是夢 ? 投資者該認清NFT風險

蕭逸強調，Animoca Brands為全球各地玩家提供了一種新興「邊玩邊賺錢」（play-to-earn）的模式，冀進一步發揮電子遊戲的多元盈利模式，讓遊戲不只侷限於「只有遊戲商在賺錢」──原來玩家也可以通過玩遊戲來賺取豐富收入。「玩區塊鏈遊戲是可以賺取跟你打工一樣多的月入，甚至更多，這是很瘋狂……」

蕭逸續指，新冠肺炎疫情更加促進了這個趨勢。「以菲律賓作例子，那裏有很多人沒工作做。那怎麼辦？於是有人發現了區塊鏈遊戲──的確那邊有很多人是在玩我們的遊戲而賺取收入。」

固然，區塊鏈遊戲是區塊鏈技術的有趣應用，但不應被用作純粹的「賺錢工具」，數碼資產NFT或加密貨幣交易都屬高風險投資。而且，NFT是一般以加密貨幣計價及交易，加密貨幣的價格波幅大，因此NFT價格也十分波動，投資者必須仔細了解產品特性和風險。

+ 9 + 9 + 9

「信任的基礎」

當然，區塊鏈遊戲只是區塊鏈應用的其中一個面向。

現在大眾對區塊鏈的密切關注，大多源於這半年來轟動全球的加密貨幣市場波動，比特幣、以太幣、狗狗幣等加密貨幣暴升暴跌，價格飄忽不定。然而，畢竟炒賣加密貨幣及NFT絕非區塊鏈的全部。人們不應該因短期的炒賣狂熱，而對區塊鏈應用技術作出失焦的判斷。

這半年的加密貨幣炒賣狂熱，難免令大眾對區塊鏈技術失去一些信心。（AP）

開啟區塊鏈普及化之路

從宏觀角度來看，蕭逸認為，區塊鏈作為一種去中心化的新興科技，它有很大的社會性意義，擁有改變人類未來生活方式的能力。

「區塊鏈的宗旨是將某資料通過公共帳本進行大規模分配，建立一個我和你皆能寄予信任的分層社群……比特幣現在的價格是1美元或36,000美元皆不重要，這數值只是符號而已。最終的關鍵是，日後當我給你一枚比特幣，你會相信這是『真實』的。為何你會知道這枚比特幣是『真實』？因為全世界千萬部電腦節點都在告訴你：這是真的──這就是（區塊鏈世界中）信任的基礎。」蕭逸解釋。

更加重要是，新冠肺炎疫情，猶如為區塊鏈給予了千載難逢的普及機會。

人們在疫情下，已習慣通過電腦、互聯網處理日常生活及工作事務。將來，人類生活只會更加進一步與虛擬世界融合，建基於各個電腦節點來完成驗證工程的區塊鏈技術，對於日常生活的普及應用範圍，相信會愈來愈大。