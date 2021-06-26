美國「槍暴流行病」背後　幽靈槍泛濫堪憂

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-06-26 10:30

今年3、4月間，美國喬治亞州、科羅拉多州和加州接連發生三宗槍殺案，短短三週已造成共22人死亡。美國自去年疫情開始伴隨的一場「槍支暴力流行病」，促使總統拜登（Joe Biden）政府加強槍支管制，彌補現時槍支管理漏洞——當中一個重大缺口，便是俗稱為「幽靈槍」（ghost guns）的自行組裝槍械。

在美國，所有合法在市面流通的槍支都有獨特的序列號，便於警方在調查案件時，根據序號追蹤槍械持有人。然而，市面上銷售的槍械零件則不帶有這類序列號，人們在購買零件時亦不用接受背景檢查，因此這類自組套件槍成為避開審查的輕易替代品。

近年來，「幽靈槍」與多宗大規模槍殺案相關，在美國有色人種涉案的槍械暴力案件。就在2019年，美國加州一所高中，一名16歲少年持「幽靈槍」殺害2名學生、另外造成3人受傷。2017年加州北部同樣出現了涉「幽靈槍」、造成5人死亡的案件。據美國司法部數據，2016至2020年間，執法部門共報告查獲超過23,900支涉嫌私自組裝的槍械，牽涉共325宗謀殺或意圖謀殺案。2020年，美國大城巿的殺人案數目比前一年激增三成。

儘管這類自行組裝槍早在上世紀90年代就已經存在，但一直屬於槍械愛好者的玩物。直到2009年，為了繞過加州嚴苛的槍支管制，加州槍械商開始販售AR-15和AK-47槍形的機匣（槍支的主要部件），這才使得「幽靈槍」開始進入主流市場。儘管2013年加州一起涉及「幽靈槍」的槍擊案引發了廣泛社會關注，但其銷量在2016年，人們開始購買Glock直徑9毫米的半自動手槍的零件套裝後，「幽靈槍」才真正開始顯著、持續增長。

組裝「幽靈槍」 「像砌傢俬一樣容易」

「如果你能組裝一件宜家家具，你就能在家組裝槍支。」美國煙酒槍炮及爆炸物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF ）洛杉磯分局的特工Carlos Canino這樣形容。

一般來說，許多「幽靈槍」套裝都會附帶組裝時必要的鑽頭，此外買家無須再購買任何工具。YouTube上，有關槍支組裝的教學影片更是比比皆是，從常見的半自動手槍（如Glock9毫米手槍），到包括AK-47在內的步槍，都能在網絡上輕易找到。而最便宜的AR-15，只需要345美元（約合港幣2680元）就能買到。

Youtube上輕易可搜到槍支組裝的教學視頻。（網頁截圖）

「幽靈槍」的出現給槍火販子帶來不小的利潤空間。來自加州ATF分局的警員Graham Barlowe告訴《華爾街日報》（The Wall Street Journal），非法商家可以以700美元的價格購入自行組裝槍械，然後花上幾個小時組裝，就可以以1000到2000美元的高價在街上賣出。

除槍火販外，普通人也同樣享受到了便利。警方消息稱，警方過去往往在大規模搜捕活動中找到「幽靈槍」，但過去兩年間，這些槍卻愈發頻繁地出現在普通人的車廂或手中。

支援更新人士 切斷暴力惡性循環

去年，浩浩蕩蕩的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）全國種族平權運動及激烈的警民衝突，加上隨後的大選，美國全國上下幾乎所有城市謀殺案都在激增。在芝加哥等地，謀殺案數量達至上世紀90年代中以來的最高值。在加州街頭，「幽靈槍」更是唾手可得。

據社區暴力預防社工的觀察，「幽靈槍」近些年在許多弱勢群體社區內成為熱門商品，而在疫情期間變得更加流行。美國射擊運動協會（National Shooting Sports Foundation）調查數據顯示，去年3月至8月期間，約500萬美國人第一次購買槍支，該數據在接下來幾個月繼續增長。而當中，非裔美國人持槍份額增長最為突出，足足58%。

疫情令社會服務中斷是這一現象的原因之一。加州槍支暴力預防組織Advance Peace的Brian Muhammad對《衛報》記者表示：「我們看到人們越來越頻繁的在街上購買槍支。我們沒辦法追趕槍支數量的增長，尤其是在槍械比社會服務更輕易可得的情況下。」該組織長期在史塔克頓（Stockton）等加州犯罪率最高的城市推廣防止暴力活動，讓有犯罪前科的更新人士得到輔助及技術培訓，擺脫暴力。服務開展兩年，史塔克頓的槍支謀殺、襲擊案就減少了21%。然而，去年這一勢頭卻再次逆轉，反映社會對更新人士支援之重要性。

前日（23日），拜登與司法部長加蘭（Merrick Garland）宣布一系列方案打槍械罪行，包括懲處違規售槍的槍、在聯邦聯位中聘用釋囚等。至於管控幽靈槍枝方面，司法部上月公布草案，將要求槍販在售賣槍枝部件時，同樣需要對買家進行背景審查，同時強制製造商須在槍枝主要部件上編列序號。但司法部官員亦承認，這些新規只能解決問題的一部分，在解決美國槍支暴力問題上，政府和社會仍有很長的路要走。