得天獨厚的「綠色礦資源」：塔利班能化之為重建資本？

隨着8月30日最後一架載有美軍的飛機撤離阿富汗首都喀布爾（Kabul），歷時20年的阿富汗戰爭宣告結束。塔利班（Taliban）掌權幾成定局，接下來考驗他們的難題，在於它將如何處理與國際社會的關係。在這問題上，也許阿富汗得天獨厚的天然資源可助一臂之力？



執政並非只能單靠槍炮，資金才是最重要的國際談判籌碼。目前，國際社會幾乎完全中斷了塔利班的所有合法資金來源：美國凍結了阿富汗央行超過90億美元資產，包括儲存在聯儲局的21.9噸黃金；自2002年已為阿富汗提供了53億美元的世界銀行，日前也宣布暫停對阿富汗援助；加上塔利班是在美國財政部的制裁名單上，故它即使掌權後，要吸納外資維持經濟運轉，可謂難上加難。

失去國際援助後，塔利班接掌權力後，如何應付基本支出？──也許礦產生意是其中一條可行出路。

圖為8月28日，一名塔利班武裝分子在喀布爾國際機場的閘口外站崗。（AP）

「綠色礦資源」

雖然阿富汗是全球最貧窮的國家之一，超過九成國民的每天平均收入少於2美元。不過，山巒起伏的阿富汗卻蘊藏豐富礦產資源。2010年，美國地質調查局與國防部的共同研究指出，阿富汗蘊藏的礦資源總值高達一萬億美元。

這些礦資源包括鋰（Lithium）、鈷（Cobalt）──這些元素是製造可重用電池及蓄能系統的必要原料，對不同類型的電子產品，如智能手機，以及電動車和太陽能板等綠色製造業有極其重要的戰略作用。譬如，生產一架電動車平均需要比傳統燃油車用上6倍的各類型礦物，而鋰、鈷、鎳則是生產電動車電池的關鍵原料。

鋰、鈷、鎳等是製造電動車電池的關鍵原料。圖為德國Volkswagen車廠正在生產供給旗下電動車款ID.3的電動車電池。（Getty Images）

今年5月份，國際能源署（International Energy Agency，IEA）指出，必須大幅提高鋰、鈷、銅、鎳和稀土的全球供應量，才能幫助人類處理迫在眉睫的氣候危機。

而阿富汗正可能是全球「綠色礦資源」藏量最多的國家之一──據美國軍方推算，單是加茲尼（Ghazni）一省，其潛藏鋰礦總儲量已可媲美玻利維亞這一個目前全球已探明鋰礦儲量最多的國家。美國地質調查局亦推算，赫爾曼德省（Helmand）的稀土儲量多達110萬至140萬公噸。前阿富汗駐華府外交官Ahmad Shah Katawazai在《外交家》（The Diplomat）引述報告推敲，阿富汗全國稀土儲量甚至可能是全球最多。

因此，正值綠色產業革命席捲全球的當刻，尤其彰顯了阿富汗的經濟戰略價值。「

阿富汗肯定是傳統貴金屬最豐富的地區之一，也是21世紀新興經濟最需要用到的金屬的最重要原產地。」 Ecological Futures 創辦人Rod Schoonover

塔利班的「礦籌碼」

其實，塔利班自己也知道阿富汗的這個天然資源優勢所在，故入主喀布爾後，亦主動向世界喊話，稱阿富汗有鋰等豐富礦產資源，願意與各國合作共同發展相關產業──背後的用意，自然是冀換取國際社會對塔利班執政的認受性。

例如在8月23日，塔利班接受韓聯社採訪時就表示，塔利班願意與引領全球電子製造業的韓國建立經濟合作關係，並希望韓國和其他國家承認塔利班為合法政權。不過，基於國際社會對塔利班執政權仍持模糊觀望態度，青瓦台官方自然也未有對塔利班伸出的這枝橄欖枝予以任何回應。

韓國龍頭巨企三星（Samsung）是全球其中一個最大的電子產品製造商。塔利班利用「礦籌碼」爭取國際認可的國家，就是韓國。（Getty Images）

同樣是世界工業礦產和各類型金屬大宗商品主要買方、且是阿富汗最大貿易夥伴之一的中國，未來會否與塔利班治下阿富汗建立緊密經貿合作關係，也是值得觀望。加上阿富汗位處中國「一帶一路」長期戰略投資計劃的關鍵位置，有利延長「中巴經濟走廊」的戰略防線，對沖印度抵制中南亞「一帶一路」的經貿風險。對中方而言，阿富汗的經濟戰略地位實在不低。

事實上，中國過去曾與阿富汗的礦業上有過初步合作協議：中國中冶集團在2000年曾以近30億美元在喀布爾附近的Mes Aynak中標銅礦開采權，惟最終因各種理由延誤而迄今為止仍未有任何產出；中國中冶曾在2020年在年報中表示正與時任阿富汗政府就採礦合同進行談判，惟最終不了了之。

戰爭與動亂間 中阿經貿崎嶇不平的20年

圖為阿富汗一名煤礦工人，攝於2004年10月。（Getty Images）

然而，空有豐富的礦產，未有現代化基建配套和開採管理經驗，卻最終成為懸在國家頭上的一把利刃：Katawazai在《外交家》的文章提到，在阿富汗的特殊政治環境下，官僚貪污行賄成風，礦產收入亦很容易被各地軍閥挪用資助戰鬥；甚至礦區本身，已成為各大軍閥相互爭逐割據的戰場。因此，各處價值不菲的礦區背後，充滿着腥風血雨的殺機。

假以時日，塔利班順利穩守政權後，能夠妥善利用這些資源，來真正改善人民的生活福祉嗎？這難免要畫上一個大大的問號。