颶風艾達襲擊東海岸　那些「提前離開」的非裔美國人

16年後，又一場超強颶風襲擊路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans），許多人寄希望於當年卡特里娜（Hurricane Katrina）颶風天災過後，政府注資145億美元建造的防風系統能幫助新奧爾良人逃過一劫。

從大規模海堤到水閘和排水系統，媒體把新奧爾良稱為一個「改頭換面」的城市。但那並非新奧爾良唯一變了的地方。災後十多年間，這個美國非裔文化中心見證了大量黑人群體的離開。



2005年卡特里娜颶風為美國歷史上損傷最慘重的自然災害，颶風及隨之而來的洪水造成逾1800人死亡，經濟損失估值達1610億美元，此外更有估計19萬工作崗位流失、超過20萬戶家園被毀，絕大多數在新奧爾良市。但在不分族群同等的襲擊的天災之下，新奧爾良的非裔美國人卻遭受更嚴重的損害。根據種族平權倡議組織Urban League of Greater New Orleans的數據，2013年，新奧爾良市非裔美國家庭的年收入中位數只有25,102美元（約19.5萬港元），白人家庭則達60,553美元（約47萬港元），兩者之間的差距自2005年以來擴大了37%。

儘管天災面前人人平等，但造成損失不均的許多因素確是人為居多。

災後重建的「差别對待」

美國作家、記者Gary Rivilin在一篇《紐約時報》雜誌（ New York Times Magazine）文中指出，在災後重建過程中，聯邦政府設立了幫助民眾重建家園的項目（Road Home），但這筆最終超過100億美元的撥款，其分配標準卻對黑人群體不公平。Rivilin介紹，由於重建基金的批核是基於受損建築的估價、而不是修復建築所實際需要的花銷，而黑人社區建築估價往往要比白人社區低得多，於是造成數千非裔家庭缺乏足夠的資金來重建家園。

在此之餘，路易斯安那州州議會在災後不久便通過一項決議，把新奧爾良市內長期被人詬病的學校組織體系從州屬官僚掌權改革為獨立運營，但也同時裁掉了公立學校的共4,600名教師，當中絕大多數為黑人。此後，類似裁員措施又送走了數千名教職員。

來自傳統黑人學府迪拉德大學（Dillard University）的社會學教授Berverly Wright表示，由於教職崗位是具學歷非裔美國人可能性最大的工作機會之一，「如果你開除所有新奧爾良市公立學校的老師和職員，這對（非裔）中產會是一個重創。」

這項政策在後續多年都為外界所廣泛爭論。有研究顯示，卡特里娜後遭到開除的數千名教職員中，絕大多數都沒回到原來的崗位。

變化的人口和政治版圖

根據當地一家非盈利人口統計和經濟趨勢研究機構Data Center的數據，卡特里娜來襲後至2014年，新奧爾良市整體的人口雖都有下滑，但非裔美國人的數量下跌了近10萬，與此同時，白人群體則只流失1萬左右。2005年前，非裔美國人佔了該市人口的67%，但至2014年卻跌至60%。

人口構成的變化在新奧爾良市的政治版圖上也體現了出來。數年間，新奧爾良市選民選出了一個以白人議員為主的市議會、一名白人地區檢察長、以及一位白人市長——這些變化在幾十年間未見。

新奧爾良大學（University of New Orleans）調查研究中心主任Edward Chervenak稱：「沒人想到會發生這樣的事情。（新奧爾良的）政治變了。」

眼下，艾達颶風的威力已經減弱，卡特里娜後斥巨資建立的防護體系似乎發揮了作用。但災難過後，新奧爾良的不同族裔之間能否平等的實現過渡，卻是未知數。