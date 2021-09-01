Adidas、Crocs恐將缺貨？亞洲疫情再引爆全球供應鏈大混亂

近月Delta變種病毒全球肆虐，讓原本一度緩和的全球新冠肺炎疫情再次惡化起來。其中，受疫情影響不少的亞洲地區，當地製造業遭到嚴重衝擊，以致區內部份工廠、港口陷入混亂，恐引發新一波的全球供應鏈危機。



自今年8月以來，亞洲地區的工廠產能面臨嚴重衝擊。其中，越南的每日病例由4月份的個位數，激增至近期的逾萬宗。當地製造商表示，南部工廠經已暫停營運，而北部的工廠則努力維持生產，惟情況經已打亂國內的供應鏈。

面對疫情嚴峻，越南政府對國內工廠下達最新指令，要求它們暫時關閉或大幅減少上班員工數目。指令一出，令多個嚴重依賴當地生產線的歐美品牌如Adidas、Crocs及Steve Madden等陷入困境。特別是美國，越南是該國僅次於中國的最大鞋服類商品來源國，越南出口到美國的鞋類佔美國鞋類商品進口總量的30%以上。

作為鞋類主要生產國的越南受疫情影響，像Adidas等大型歐美品牌恐面臨缺貨問題。(Getty)

類似的影響廣泛見於東南亞國家。雖然目前印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國總共佔全球出口的5.7%，比例看似不高，惟其所帶來的影響不少。舉例，中國從上述國家進口38%的數據處理設備與29%的電信設備，美國也有約一半的半導體來自於這些國家，正好說明該區在國際供應鏈的重要角色。

而且，東南亞的疫情還為全球大型製造商帶來嚴重的供應鏈問題，因不少製造商依賴於泰國、越南和馬來西亞等低成本基地製造的汽車零部件和半導體。日生基礎研究所（NLI Research Institute）經濟學家 Makoto Saito 表示：「假如嚴格的封鎖措施持續下去，東南亞或難以維持全球生產中心的地位。」

至於區內出口強勁的日本、韓國和台灣，同樣亦面對生產力放緩的情況，南亞的印度，工廠也因產能放緩而被迫裁減部份員工。這意味作為全球生產力重地的亞洲，在芯在片短缺和工廠停工下，恐推遲由疫情引起的全球經濟低迷，影響世界的復甦步伐。

越南等東南亞國家的不少工廠因疫情被迫停業或減產。(Getty)

英國經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）新興亞洲經濟學家Alex Holmes表示：「新冠病毒增加了該區生產商面臨的不利因素，包括半導體短缺以及高昂的運輸成本。」據聯合國估計，全球出口產品有42%來自於亞洲，供應鏈問題會持續擴散，導致歐美商品的價格上漲。

亞洲新興經濟體曾被視為全球經濟增長的推動力，但疫情令區內的復甦步伐如今落後於發達經濟體。外界憂慮當前的亞洲供應鏈「斷鏈」，或使得本已受消費下滑而造成的全球經濟不景氣雪上加霜，並將加劇通漲上升。

世界各地不少港口近期出現塞港危機。(Getty)

全球供應鏈大混亂 恐波及聖誕節

上述的亞洲製造業危機，正藉當前影響全球的「供應鏈大混亂」（Great Supply Chain Disruption），恐令問題進一步加劇，最終導致各行各業的產品短缺和延誤運送問題變得更嚴峻。

受供應鏈的影響，環球汽車行業首當其衝，因應全球晶片持續短缺，豐田汽車本月宣布削減40%的產量。此外，世界各地的工廠都在限制產能，英國工業聯合會調查指出，目前的零部件短缺指數是1977年以來最糟。英國全民醫療體系（National Health Service）最近也宣布，由於設備短缺，必須推遲血液檢測項目。

不少歐美國家關注今年聖誕節貨品供應或受供應鏈大混亂的影響。(Getty)

有分析認為，供應鏈大混亂的情況，如今經已成為全球經濟不確定性最核心的因素。如若供應短缺持續到明年，一系列大宗商品價格有可能出現上漲，英國央行前利率制定委員Adam S. Posen更估計，全球經濟可能需要一至兩年時間才能回復正常。

導致供應鏈大混亂的原因，很大程度源於航運業的塞港和延誤問題。另外，世界各地都有不少人因疫情長時間留在家中，各類網購需求上升，導致中國等地工廠的生產壓力增加。何況在疫情之下，航運業的一大部分乘載量早已用於運送醫療防疫物資，連碼頭卸貨的工人被因染疫而隔離在家，導致集裝箱短缺。

有分析指出，一般來說跨太平洋貨運需求高峰是從夏季開始，直至年底結束。惟去年冬季貨運需求高峰持續至今，如今加上與今年高峰重疊，大大增加整個供應鏈的壓力。由於亞洲製造業的出口對象主要是歐美國家，這也給歐美國家帶來了巨大的供需壓力。不少歐美國家經已開始關注，今年的聖誕節假期或會因供應鏈危機而大受影響。

不少歐美企業近期紛紛計劃，將生產線由東南亞搬回中國內地。(Getty)

「清零」有功？ 製造業回流中國

面對新一波疫情、原材料價格高企以及供應鏈大混亂，中國內地製造業其實也於上月出現年多以來的首次收縮。然而，由於東南亞的疫情嚴峻，不少歐美企業恐怕很難再像往年那樣確保大量低成本商品得到供應，部份開始考慮將工廠搬回中國。

此前，受中美貿易摩擦影響，部分歐美企業曾將工廠、生產線由中國轉移到越南等東南亞國家。例如，美國鞋業製造商WOLVERINE大部分產品都是在越南生產，現時越南廠房全部關閉，令該公司的生產受壓。公司行政總裁Brendan Hoffman表示：「受越南疫情影響，供應鏈處於極端不穩定。為降低風險，公司已經將部分生產轉移回到中國。」

誠然，新一波疫情無疑也對中國構成影響，令內地本土病例早前有所上升，並迫使上海、深圳等地的港口暫時關閉，對國際供應鏈產生一定衝擊。不過，從不少歐美企業因應東南亞疫情而將生產線搬回中國，也足證中國產業鏈之完善，這多少還反映內地堅持抗疫清零政策的方向或許沒錯。