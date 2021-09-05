二十年反恐戰爭：一切回歸原點？

下周將是九一一恐襲20周年，美國開展至今歷時20年的全球反恐戰爭。頭10年是反恐戰爭的高峰期，2010年後奧巴馬任內則逐步「淡出」主要戰場，轉而扶植當地政府執政和輔助軍隊訓練。到了今年8月30日，隨着最後一批美軍撤離阿富汗，全球反恐戰爭的兩大戰線正式結束──然而，美軍當初的戰略目標有達成嗎？



2001年9月11日，紐約世界貿易大廈雙塔遭遇恐怖襲擊，為美國歷史上遭受最嚴重的本土襲擊，時任布殊政府立即向恐怖主義宣戰，以拉登（Osama bin Laden）為首的蓋達組織（Al-Queda）為起始。同年10月7日，美國針對蓋達組織和塔利班正式發動戰爭，為期20年的阿富汗戰爭開打，象徵全球反恐戰爭之始。

九一一恐襲當天，時任總統小布殊獲助手告知世貿遇襲，一臉茫然。（Getty Images）

美國之所以將反恐戰爭第一個矛頭指向阿富汗，主要原因是美方認為塔利班治下阿富汗窩藏拉登並對其提供支援，軍事行動最終成功推翻塔利班政權，並扶植了新一個由卡爾扎伊（Hamid Karzai）領導的共和政權。

卡爾扎伊共和政權成立後，美軍在阿富汗的戰場進入新階段，主要有兩大戰略目標：第一是繼續打擊及最終消滅蓋達組織；第二則是協助重建阿富汗，保護該國民主政權平穩過渡。

美軍對阿富汗的地理形勢、軍閥勢力的認知不足，加上擅長游擊戰的塔利班部隊在偏遠山區的戰力如虎添翼，也在南部地區擁有一定民間支持，導致美軍在當地的戰鬥深陷泥沼。

美軍對阿富汗的地理形勢、軍閥勢力的認知不足，以致在當地的戰鬥深陷泥沼。（Getty Images）

美國官方數字顥示，阿富汗戰爭最少導致4000名美國及盟軍士兵，以及超過6萬名阿富汗士兵死亡，這個數字仍未計算當地平民、塔利班及其他北方山區軍閥的傷亡數字。美國在阿富汗的20年，消耗了至少二萬億美元。

在今天來說，美軍「消滅蓋達組織」的第一個目標已達成，拉登亦已被擊斃；然而「重建阿富汗」這第二個目標，顯然遠未成功──今年中起加尼（Ashraf Ghani）政府代表的阿富汗共和政權，在塔利理進擊下節節敗退，可見美國扶植的政權根本是外強中乾。

圖為2021年8月14日，阿富汗喀布爾一幅總統加尼的壁畫。（AP）

伊拉克的「出師無名」

2001年後，當「反恐」成為國家安全戰略主軸的時候，美國除了希望清除恐怖份子，還冀藉此反恐時機清除「尋求發展及擁有大殺傷力武器的敵國」，大家都知道，布殊政權瞄準的便是伊拉克薩達姆（Saddam Hussein）政權。於是，2003年3月20日，美國領導的多國部隊正式宣布向伊拉克開戰，正式開啟最終維持8年的伊拉克戰爭（2003年至2011年）。

伊拉克戰爭的目的，就是以反恐和尋找大殺傷力武器為名，入侵並推翻薩達姆政權。

薩達姆倒台後，美軍完成第一個戰略目標，惟引起後續一連串國內政治動盪。美軍積極介入整頓當地政治秩序，保護美軍基地和訓練親美伊拉克政府的安全部隊。直至2011年，美軍才逐步從伊拉克撤軍。

薩達姆倒台，美軍完成第一個戰略目標，惟引起後續一連串國內政治動盪。（Getty Images）

不過，2011年的這次撤離行動完成得並不徹底。同年，阿拉伯之春革命爆發，亂局禍延大中東，極端組織ISIS隨即在伊拉克及敘利亞邊境地區興起，美軍再度增兵伊拉克，參與清剿ISIS的武裝行動。直至特朗普政府任內，針對ISIS的軍事行動才大致完成。

小布殊政府當年出兵伊拉克，早已被國內外質疑其合法性，只不過當時乘着「反恐」時機，美國民眾仍然未走出恐襲陰霾，才勉強減緩了最終出兵的壓力。當時它以「擁有大殺傷力武器」為由推翻薩達姆，最終卻沒在伊拉克找出任何「大殺傷力武器」，令這場伊拉克戰爭於現在看回變得出師無名。BBC在2007年做過的全球民調顯示，超過七成民眾同意，「美國出兵伊拉克是錯誤的決定」。

美國最初提出「反恐戰爭」，二十年過去後，似乎一切回歸原點。（Getty Images）

更加重要的是，伊拉克戰爭和阿富汗戰爭，似乎皆沒有為美國，以至全球民眾帶來原先應許的「安全」──ISIS崛起加速了極端恐怖主義的全球化；阿富汗輾轉內鬥了二十年，結果扶植多時的民主政府及政府軍不堪一擊，阿富汗還是回歸塔利班的極端保守統治之下，恐怕是美國政府也始料不及。

阿富汗和伊拉克近代兩大戰爭，基本定調了二十年美國反恐戰爭的主旋律。但二十年後看回去，美國最初提出「反恐戰爭」的戰略目標，如今交出的成績，似乎真的強差人意。