專訪｜小鵬推20萬車款開拓下沉巿場　何時有望落地香港？

「做更懂中國的智能汽車」──這是小鵬汽車的官方宣傳標語。成為一間全球性電動車企業之前，先在中國建立穩固根基，可能是小鵬的首要任務。在新車設計與定價、巿場打法，充電網絡建設上，今年已在香港上巿的小鵬汽車有何計劃？

小鵬汽車總裁顧宏地專訪第二部分



「我覺得20萬左右的車價，會是以中產階級為中堅的市場，尤其是中國大中型城市的中高收入家庭。」小鵬汽車總裁顧宏地（Brian）說道。

小鵬汽車本月發布推出的旗艦車款P5，新車補貼後售價介乎為15.79萬至22.39萬人民幣。若要跟國內電動車銷量榜主要同類競爭對手作一個參考比較的話，Tesla Model Y售價為29.18萬至37.79萬人民幣；理想ONE為32.8至33.8萬人民幣；蔚來ES6為35.8至52.6萬人民幣；比亞迪「漢」為21.98至27.95萬人民幣。可以說，最新推出的小鵬P5更具價格優勢。

小鵬汽車現今國內銷售覆蓋點超過200座城市，當中包括部分三四線城市。隨着它的銷售網絡陸續下沉，小鵬汽車無疑正朝深入中國本土市場的目標進發。

專訪上篇：



專訪小鵬汽車總裁顧宏地：什麼是未來電動車的DNA？

顧宏地表示，小鵬汽車的目標顧客群會是以中產階級為中堅的市場。（龔嘉盛攝）

的確，國內各大競爭對手，包括「過江龍」Tesla及一眾中外合資車廠，對小鵬汽車的國內市場經營構成很大威脅。不過，小鵬的出貨量和銷售量仍然取得不錯成績。年初至7月底，小鵬汽車累計交車量達38,778輛，年增長率為388%。可以說，在實際上，一眾車廠不是在「同一塊餅」裏競爭，而是一起在「做大個餅」。

「做大餅」，個別車廠自然就需要擴大產能規模，讓自己的成長步伐跟得上節奏。要增加產量，出口海外市場便是其中一個必需開拓的銷售渠道。潛力巨大的歐美電動車市場，會是小鵬汽車的下一個目標嗎？

歐美電動車市場潛力巨大，用戶數目眾多。（Getty Images）

品牌建設先於銷量

顧宏地坦言，美國市場的調研及品牌建立過程需要巨大時間成本，所以小鵬汽車暫時不考慮在短期內進入美國。然而，對電動車需求同樣巨大的歐洲市場，就是另一個畫面了。

8月份，小鵬汽車開始向挪威出口從肇慶工廠出廠的P7，預計今年第四季開始向當地顧客陸續發貨交付。電動車佔全國新車銷售量突破七成的挪威，也是小鵬汽車第一個啟動銷售佈局的海外市場。

We are eager to bring advanced features and services to our international customers in highly localized forms. #GoElectric #NavigatetoNorway pic.twitter.com/bv9bxbPL58 — XPeng Motors (@XPengMotors) August 25, 2021

「現在賣到多少輛車，不是我們最關注的。我們希望把當地的銷售服務和數據安全管理體系、與本地合作方關係、金融貸款能力等先行構建起來……我們要在（歐洲）多個城市建立這些網絡。所以在未來一到兩年，相信仍是我們在歐洲的運營能力建設過程。」顧宏地說道。

按照小鵬汽車的時間表，公司管理層認為至少到了2023年或2024年推出的新品，包括車載軟件和車體硬件，才會真正以全球化方式，專門針對國際市場來設計。在此之前，小鵬仍然會以建立品牌形象作為核心海外戰略方向。

「在異地建立一個品牌需要時間。不能一到那兒就賣，人家不認識你這個品牌，怎會願意買你的產品？我們非常有耐性，未來一至兩年是品牌建設的關鍵。」

小鵬汽車P5宣傳照片



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汽車行業，特別需要適應在地市場的生態系統──這在着重智能化、「人車合一」的電動車領域上尤其重要。電動車要達致普及，必須配合足夠和適當的充電網絡。本地車廠若要在外地各個城市佈局，便需要和當地第三方充電供應商合作，每個城市的充電器款式和連接配置皆不相同。對於電動車廠商來說，這正是拓展國際市場的特有難題之一，很多技術細節需要調整，來滿足在地市場的要求。

電動車要達致普及，必須配合足夠和適當的充電網絡。（Getty Images）

為各地巿場「度身」產品細節

另一方面，每個地方的消費者都有不同的癖好，車載軟件內容的要求也不一樣。譬如在車內聽歌，中國內地用家使用的可能是騰訊音樂，歐洲用家用的可能就是Spotify和Apple Music；車載導航地圖的分野就更加明顯，準確針對中國環境的可能需要用到高德地圖，適應歐洲環境的就可能是HERE（奧迪、寶馬、戴姆勒產品經常會用到的一款車載地圖服務），這甚至關乎到未來自動駕駛生態系統落地海外的難度──一個地方的一套自動駕駛系統數據，自是難以通用到地理路貌有顯着分別的其他地方。

這些軟硬件服務的差異性，大大提高像小鵬汽車這類中國電動車車廠拓展海外市場的現實門檻。

顧宏地在小鵬汽車的香港辦公室。可能對於香港車迷來說，要待上好一段日子才能等到小鵬新車落地。（龔嘉盛攝）

小鵬汽車最近在香港設立辦公室，員工負責跟政府對接、商務發展，處理在港上巿後的法律及融資等工作。不少香港車迷都好奇，小鵬汽車未來可會在本港發售呢？

顧宏地回答稱，小鵬汽車的車款至今還未有右軚選項，也是因為需要先行解決上述現實困難。他透露，2023年推出的第五款車便可能推出右軚車型，屆時才有望在香港發售。