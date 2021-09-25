專訪｜小鵬汽車總裁顧宏地：未來電動車的DNA是？

中國內地電動車市場正處於汰弱留強的迭代階段，同業友商蔚來汽車、理想汽車銷售勢頭正猛，小米、百度等矢志跨界殺進造車領域的科技巨頭亦隨時整裝待發。正值此際，小鵬汽車最新發布了旗艦車款P5，為電動車注入「自動駕駛」和「智能空間」的兩大DNA，既是乘着市場腥風血雨祭出的必殺重擊，也更是小鵬汽車試圖定義未來電動車形態的押注。

小鵬汽車總裁顧宏地專訪第一部分



「Tesla的技術肯定是很強，而且它是全球性公司。但我們走的是一條不一樣的路。」顧宏地（Brian）坐在剛啟用的小鵬汽車香港辦公室說道。在他心目中，良性競爭從來也是好事。只有競爭，才能加速電動車市場普及化，促進技術創新和改良。

小鵬團隊剛進駐這間辦公室，員工不多，甚至連新送來的座椅封套還未解封。室內新裝潢的油漆味，仍然沒有散卻。

小鵬汽車成立至今只有6年。今年7月中，小鵬汽車在香港成功上市，成為港交所「智能電動車第一股」，亦是首個在紐約、香港兩地完成雙重主要上市的電動車中概股，比起另外兩間同在美國上市的電動車同業蔚來汽車（Nio）及理想汽車（Li Auto），在香港首先引來注目。

小鵬汽車成為首個在紐約、香港兩地完成雙重主要上市的電動車中概股。（新華社）

移動的「智能空間」

9月16日，小鵬汽車發布了第三款車型──P5。根據官方說法，P5被定位為「百變智能家居轎車」，定價約20萬元人民幣的售價，相當親民。

「P5之所以定位為『百變』，最主要是它所提供的空間感非常好。我們想利用這款車去給車主更多不同的使用場景。譬如，你可以使用『睡覺場景』，人們可以在車裡完全躺平，（車椅）成為一張大床，你可以在車裏午睡，或者露營時在裏面睡。就算你同行帶着個小孩一起睡，也很舒服。」

小鵬汽車P5宣傳照片



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顧宏地還列舉了一個「戲院場景」：容許車內的人完全躺平，車廂前方能夠延伸出一個大螢幕，後方則配備一個投影機。這樣，一輛車就瞬間化身為一間「戲院」。

「你不想吵到你家人，你可以走到車內看電影吧。」顧宏地笑道。這款P5還配置了雪櫃和自動香氣系統。在車內，彷彿就好像是居家以外的另一個智能空間。

小鵬汽車P5應用場景概念圖。（小鵬汽車提供）

「電動車」與「智能車」在未來幾乎是個同義詞，因為在業界人士對未來電動車設計的構想中，電動車就是一部會移動的智能工具，與用家的生活各方面無縫銜接。

顧宏地滿意地介紹着P5：「這款車，應該是一輛有意思的智能車。」

Bringing future smart mobility closer to you! Join XPeng P5 Launch Event. Save the date and watch the full presentation here. #GoElectric #SmartMobility https://t.co/HsHftckuzu — XPeng Motors (@XPengMotors) September 10, 2021

群雄並立的戰國時代

在中國巿場，電動車巿場競爭愈見激烈，除了「過江龍」Tesla，還有哪吒汽車、零跑汽車這些「本地薑」競爭對手，實力雄厚的科技巨頭小米、百度等，也先後高調宣布將殺入造車領域。

「愈來愈多好的廠家進入電動車賽道，就正好說明這條賽道有足夠吸引力……它們做得好，對我們來說就是好事。」顧宏地說道。

隨着汽車產業及公共交通網絡漸愈電動化轉型，中外電動車巿場競爭皆愈見激烈。（Reuters）

接下來，各大電動車廠商必爭之自動駕駛領域，如何達致效能與安全性兼具，是下一代智能化汽車務必解決的技術瓶頸。

在自動駕駛技術領域，Tesla確是技術標竿。它目前正準備讓車主配備全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）軟件升級，讓自動駕駛廣泛在北美市場落地應用。不過，值得一提的是，雖然Tesla這套系統命名為「自動駕駛」，但礙於安全性考慮和監管法規因素，目前該功能並非讓車輛完全自主。

不論歐美，還是中國也好，自動駕駛技術都不無爭議，甚至出現過疑似系統出錯引致的駕駛意外。小鵬明白到自動駕駛領域的先天困難，於他們而言，在資源和法規受限的情況下，它寧願選擇「先做好一個餅」──那就是中國市場。顧宏地指出：「自動駕駛實際上需要按照不同國家的要求而變化。每個地方，都有它不同程度的監管，數據採集和法規要求，統統都不一樣。」

自動駕駛系統，實際上需要按照不同國家的要求而變化。（Getty Images）

更懂中國的自動駕駛系統

小鵬作為中國本土公司，他們的NGP自動導航輔助駕駛亦更貼近中國實際場景設計。顧宏地解釋，在技術方面，小鵬在最新上市的P5就率先採用到首次應用於量產車款的激光雷達（LiDAR technology）及多種不同感應器，確保車輛行車期間周邊環境的安全性。「小鵬跟Tesla之間有很多異同。譬如說，我們兩間公司設計的自動駕駛系統，同是以visual-based（視覺本位）為主。」

顧宏地又透露：「使用小鵬NGP系統的月活躍度超過60%，接近70%；只有使用NGP的里程當中，差不多60%的人就是用自動駕駛在開，而不是人手輔助。這些數據都是在行業裏名列前茅。」另一方面，小鵬汽車車主如要使用NGP功能，須先接受公司提供的安全教育課程，通過考試後才能啟用該軟件，確保車主熟悉NGP的一切操作，提高安全性。

顧宏地認為，Tesla在自動駕駛領域主要採取全球化戰略，在數據傳輸上會受到很大限制。「歐洲車主的數據不可能應用到中國市場，中國的數據也不可能送到美國去……Tesla要把它在美國的優勢於全世界完全釋放出來，我相信這是相對有挑戰的。」

小鵬汽車未來如何將品牌帶到更遠的地方去？技術提升、銷售網絡、融資力量，統統都是不可或缺的要素。（龔嘉盛攝）

過去幾年，小鵬汽車勝在「高度智能化」取得了光環，藉以從一眾電動車品牌中脫穎而出，招徠一眾擁抱智能新科技的車主。現在，它嘗試革新電動車對「智能空間」的定義，讓「高度智能化」這一招牌帶上更高的一個層次，同時寄望將品牌帶往更遠的地方去。

放在小鵬面前的挑戰，將陸續有來。

專訪下篇：



專訪｜小鵬推20萬車款開拓下沉巿場 何時有望落地香港？