也門人道救援組織　獲頒2021年聯合國難民署南森難民獎

也門的一所人道救援組織過去拯救了數以萬計在當地因衝突而流離失所的人，成為2021年聯合國難民署南森難民獎的得獎組織。

撰文：聯合國難民署（UNHCR）



「Jeel Albena人道發展組織」成立於2017年。在也門不斷變化的戰事和衝突的情況下，這個組織依然對流離失所的也門人提供堅定不移的支持，因而獲得南森難民獎這項殊榮。37歲的組織創辦人Ameen Jubran自身也因為當地的衝突而遭流離失所，更幾乎遇害。

Jubran指：「我們工作的地區被視為是最貧窮的地方之一，也是最危險的區域。我們每天都感受到危機的威脅，但是還有不少流離失所的人需要我們的協助，因此我們不能對他們視若無睹，必須繼續向他們伸出援手。」

作為全球最嚴重的人道危機之一，Jeel Albena得到南森難民獎，能夠令各界再次注視也門衝突所引致的流離失所問題。已有400萬人因此被迫逃離家園，他們急切需要保護及支援，可惜這場衝突及當地人的痛苦經常都得不到外界關注。

Jeel Albena有超過160名工作人員，另有230名義工支援組織的營運，當中有許多人都是流離失所者。位於在紅海港口城市荷台達的Jeel Albena，為荷台達及哈傑省的國內流離失所者及居住在非正式居所的人，提供工作機會及約18,000個緊急庇護所。

這個組織亦協助流離失所的女性自力更生，並且為當地學校進行翻新，讓當地社區及流離失所的社群均能受惠。

6月24日，也門荷台達省，一名女孩從水井引水至膠桶。（Khaled Abdullah／路透社）

聯合國難民事務高級專員菲利普·格蘭迪對Jubran表示：「你和團隊非凡的工作，以及對不同背景的也門人所提供的持續支援，成為了人道精神、慈愛及無私奉獻的例子。」

這個獎項同時展現了也門一眾本地非政府組織，所提供傑出服務之付出。

聯合國難民署南森難民獎旨在表彰超越自己職責來幫助難民、流離失所或無國籍人士的個人或組織。南森難民獎自1954年設立以來，已有共超過60名全球得主，他們均來自不同國家。

今年的南森難民獎共收到200個提名，五名區域得獎者的名單如下：

© UNHCR/Nicolo Filippo Rosso

●33歲的Jorge Santiago Ávila Corrales是洪都拉斯的社工及組織「Jóvenes Contra la Violencia」（意思為反對暴力的青年）的主管。他在面對當地犯罪組織暴力衝突的挑戰下，以無比勇氣及奉獻精神為洪都拉斯的青年帶來希望，因而榮獲南森難民獎（美洲區域）。

© UNHCR/Betsy Joles

●29歲的Saleema Rehman醫生在巴基斯坦行醫。她在2019冠狀病毒病疫情期間以醫生的專業服務社區，並積極提倡加強為女孩提供教育。這份過人的勇氣和堅持改變了當地社區，因此獲得南森難民獎（亞洲區域）的榮譽。

© UNHCR/Vladimir Zivojinovic

●32歲的Nikola Kovačević是來自塞爾維亞的獨立人權律師，他因捍衛巴爾幹半島地區的難民及尋求庇護者之權益，而榮獲南森難民獎（歐洲區域）。

© UNHCR/Nana Kofi Acquah

●今年一共有兩名來自非洲的得獎者。55歲的Roukiatou Maiga來自布基納法索，她一直為國內流離失所者爭取權益，並為他們尋找及提供援助。同樣來自布基納法索的Chief Diambendi Madiega，也因他捍衛國內流離失所者的權益及提供庇護所而得到南森難民獎（非洲區域）的榮譽。

Jubran將代表他的團隊出席線上頒獎典禮，典禮將於10月5日香港凌晨時分舉行。獎項包括一個紀念獎牌及150,000美元獎金。另外，五名區域得獎者均會出席頒獎典禮。

南森難民獎於1954年設立，以紀念挪威極地探險家、外交官及首位國際聯盟難民事務高級專員弗里德托夫‧南森（Fridtjof Nansen）。

【關於聯合國難民署】



聯合國難民署於1950年12月14日由聯合國大會創立。聯合國難民署負責指導和協調全球行動、保護難民並尋求難民問題解決方案。聯合國難民署致力於確保每一個人享有尋求庇護的權利，並可以在其他國家得到安全庇護，或者在情況許何時自願返回原籍地、就地融入或安置到第三國家。聯合國難民署因其幫助歐洲難民的開創性工作及對全球難民的援助，先後於1954年和1981年獲得諾貝爾和平獎。

