直擊COP26｜香港與聯合國氣候峰會的距離

從來，氣候變化這一關乎人類存亡的頭等危機，與地球上每一個人息息相關，香港也不例外。COP26即將步入尾聲，各國的協商成果快將出爐，身在格拉斯哥現場的香港青年代表，又會期望香港政府如何配合全球的減排步伐？
聯合國氣候變化大會COP26即將在本周五（12日）正式結束。中國與美國兩大排放國昨天（10日）出乎外界意料之外地達成了強化氣候行動「格拉斯哥聯合宣言」。雙方同意共同推動兩國氣候變化合作，努力實現《巴黎協定》將全球氣溫升幅保持在1.5C以內的目標，也會建立兩國的「氣候行動工作組」。
換言之，無論中國、美國等大國，儘管政治意識形態分歧有多嚴重，談到應對氣候變化問題，像美國氣候特使克里（John Kerry）在昨天記者會上談到一樣：「（大國之間）絕對不乏分歧，但針對氣候變化政策，相互合作是完成這項工作的唯一途徑。」
香港的角色
同樣地，香港地方雖小，但作為亞洲第一等發達經濟體，它能夠為地球做到的事情，絕對比想像中多很多。
煤及天然氣兩大化石燃料佔上香港能源供應結構的72%。香港沒有本土能源儲藏，故煤礦和天然氣需要從中國內地、印尼、新加坡等外地進口，還有約20%能源供應是從內地進口的核電。
COP26氣候峰會要求各國在2030年起逐步淘汰燃煤發電。雖然美國、中國、澳洲及印度等主要依賴煤電的工業國未有簽署「退煤協議」，但各國領袖、商業組織都已經有了默契：「煤炭時代」將要步入終結。以中國為例，其國家目標就是推動非化石燃料，2020年其非化石燃料比例已增加至總能源結構的15%，並已訂下目標，在2030年達致25%。在有具體目標的可再生能源轉型進程下，香港絕對有理由跟隨國家。
「（淘汰煤炭發電）有決心就有信心。現在興建太陽能板的成本愈來愈低，供電潛力較高。香港現在的限制主要來自法規，例如天台屋頂建造條例限制，這需要政府去溝通改善。」COP26香港青年代表林蘭熹說道。
香港非政府組織「低碳想創坊」派出的香港青年代表正於格拉斯哥出席COP26，他們把收集了上千個香港市民聯署的《香港青年氣候行動宣言》帶來英國，冀喚起香港及各界關注氣候議題。
《香港青年氣候行動宣言》當中包括了五項倡議，當中包括：港府需宣布香港進入*氣候緊急狀態；承諾在 2040年代或更早實現淨零排放；於 2030年將可再生能源在能源組合中的比重提高到 20%，同時將太陽能的比重提高到 10%；評估香港碳定價和碳稅的可行性；制定氣候應急計劃確保弱勢社群能夠得到保護。
＊氣候緊急狀態（Climate Emergency）：是由部分政府及科學家發起的倡議行動，宣告人類已進入「氣候緊急狀態」，須立即採取行動遏止氣候變化。目前已宣告氣候緊急狀態令的國家包括英國、歐盟、加拿大、韓國、日本、澳洲、新西蘭、新加坡、毛里裘斯、阿根廷、孟加拉等。
※ COP26香港青年代表團傳來的現場照片：
香港政府的思維待變
針對可再生能源轉型，香港青年代表團覺得香港政府有條件做得更多。
「COP26氣候峰會要求各國在2030年起逐步淘汰煤電，我認為這目標對於香港來說，是必需要做到的。因為香港是一個發達經濟體……它要逐步淘汰煤電，要比其他地方容易。我不太看到香港在這方面會遇上什麼難題。兩電最近亦已經說明了，2030年至2040年會取代燃煤發電這東西。」何偉歡說道。
中電今年9月曾表示，計劃於2040年年底前淘汰燃煤發電資產，較之前的承諾提前十年，並計劃在未來數年，逐步淘汰青山發電A廠的燃煤發電設施，現時亦正與政府商討，在2030年代中期逐步淘汰青山發電B廠的燃煤機組，並使用可再生能源或氫能機組取代。
而港燈則表示，將於2030年代中讓所有燃煤機組全面退役。
在兩電都表明會將淘汰煤電放入時間表後，現在香港政府要思考的，是如何加速可再生能源「無縫」銜接化石燃料的速度。更重要的是，還是改變自己的思維心態。
「香港接下來應該要拿什麼去取代燃煤？現在香港政府的眼光仍然放於天然氣。但我們知道，天然氣亦是化石燃料，只是其碳排放比煤炭少。因此我們只應視天然氣為『過渡能源』，然後要去找發展可再生能源的方法。」何偉歡說道。
另一青年代表張剛維則提出了另一個相對沒那麼「起眼」的可再生能源選項：氫能。「現在政府常說發展氫能，談到會與大灣區那邊政府合作。香港地少，全力生產氫能可能不太可行，但我們可以從內地輸入氫能，尤其從中國南方沿海地區。」
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氫能近年成為清潔能源「新寵」。它能夠存儲大量的能源，尤其在運輸領域方面，更顯優勢。它能夠促進車載發電和驅動系統的電氣化，滿足移動需要之餘，也可大幅減少溫室氣體排放，是現時各界引頸以待、擁有巨大開發潛力的綠色替代能源。
現時香港政府在發展氫能方面尚未交出任何詳情。「只是曾說過有個內部小組正在探討氫能的潛力，以及聲稱會引入氫能巴士，但這些只是初步計劃。」張剛維坦言。
放諸亞洲，香港的碳排放結構轉型已然落後於中國內地、新加坡、韓國、日本等地方，它擁有相當強勁的經濟實力，卻在綠色轉型上遲遲未有相應積極的氣候行動路線圖。
正如《香港青年氣候行動宣言》所呼籲，香港政府應該增強氣候行動的魄力，甚至考慮宣佈香港進入氣候緊急狀態──方可真正讓氣候行動在執行及成效上產生變化，在碳中和進展上追趕其他經濟發展程度相若的地方。