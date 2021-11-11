直擊COP26｜香港與聯合國氣候峰會的距離

從來，氣候變化這一關乎人類存亡的頭等危機，與地球上每一個人息息相關，香港也不例外。COP26即將步入尾聲，各國的協商成果快將出爐，身在格拉斯哥現場的香港青年代表，又會期望香港政府如何配合全球的減排步伐？



聯合國氣候變化大會COP26即將在本周五（12日）正式結束。中國與美國兩大排放國昨天（10日）出乎外界意料之外地達成了強化氣候行動「格拉斯哥聯合宣言」。雙方同意共同推動兩國氣候變化合作，努力實現《巴黎協定》將全球氣溫升幅保持在1.5C以內的目標，也會建立兩國的「氣候行動工作組」。

換言之，無論中國、美國等大國，儘管政治意識形態分歧有多嚴重，談到應對氣候變化問題，像美國氣候特使克里（John Kerry）在昨天記者會上談到一樣：「（大國之間）絕對不乏分歧，但針對氣候變化政策，相互合作是完成這項工作的唯一途徑。」

美國氣候特使克里與中國氣候變化事務特使解振華就氣候變化議題進行磋商。（AP）

香港的角色

同樣地，香港地方雖小，但作為亞洲第一等發達經濟體，它能夠為地球做到的事情，絕對比想像中多很多。

煤及天然氣兩大化石燃料佔上香港能源供應結構的72%。香港沒有本土能源儲藏，故煤礦和天然氣需要從中國內地、印尼、新加坡等外地進口，還有約20%能源供應是從內地進口的核電。

COP26氣候峰會要求各國在2030年起逐步淘汰燃煤發電。雖然美國、中國、澳洲及印度等主要依賴煤電的工業國未有簽署「退煤協議」，但各國領袖、商業組織都已經有了默契：「煤炭時代」將要步入終結。以中國為例，其國家目標就是推動非化石燃料，2020年其非化石燃料比例已增加至總能源結構的15%，並已訂下目標，在2030年達致25%。在有具體目標的可再生能源轉型進程下，香港絕對有理由跟隨國家。

各國領袖、商業組織都已經有了默契：「煤炭時代」即將步入終結。（AP）

「（淘汰煤炭發電）有決心就有信心。現在興建太陽能板的成本愈來愈低，供電潛力較高。香港現在的限制主要來自法規，例如天台屋頂建造條例限制，這需要政府去溝通改善。」COP26香港青年代表林蘭熹說道。

香港非政府組織「低碳想創坊」派出的香港青年代表正於格拉斯哥出席COP26，他們把收集了上千個香港市民聯署的《香港青年氣候行動宣言》帶來英國，冀喚起香港及各界關注氣候議題。

《香港青年氣候行動宣言》當中包括了五項倡議，當中包括：港府需宣布香港進入*氣候緊急狀態；承諾在 2040年代或更早實現淨零排放；於 2030年將可再生能源在能源組合中的比重提高到 20%，同時將太陽能的比重提高到 10%；評估香港碳定價和碳稅的可行性；制定氣候應急計劃確保弱勢社群能夠得到保護。

＊氣候緊急狀態（Climate Emergency）：是由部分政府及科學家發起的倡議行動，宣告人類已進入「氣候緊急狀態」，須立即採取行動遏止氣候變化。目前已宣告氣候緊急狀態令的國家包括英國、歐盟、加拿大、韓國、日本、澳洲、新西蘭、新加坡、毛里裘斯、阿根廷、孟加拉等。



COP26香港青年代表團正在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）現場，親自見證這場國際會議的最新進展。左起分別為陳天藍、何紫晴、馮健鏗、林蘭熹、何偉歡和張剛維。（林蘭熹提供）

※ COP26香港青年代表團傳來的現場照片：

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香港政府的思維待變

針對可再生能源轉型，香港青年代表團覺得香港政府有條件做得更多。

「COP26氣候峰會要求各國在2030年起逐步淘汰煤電，我認為這目標對於香港來說，是必需要做到的。因為香港是一個發達經濟體……它要逐步淘汰煤電，要比其他地方容易。我不太看到香港在這方面會遇上什麼難題。兩電最近亦已經說明了，2030年至2040年會取代燃煤發電這東西。」何偉歡說道。

中電今年9月曾表示，計劃於2040年年底前淘汰燃煤發電資產，較之前的承諾提前十年，並計劃在未來數年，逐步淘汰青山發電A廠的燃煤發電設施，現時亦正與政府商討，在2030年代中期逐步淘汰青山發電B廠的燃煤機組，並使用可再生能源或氫能機組取代。

而港燈則表示，將於2030年代中讓所有燃煤機組全面退役。

在兩電都表明會將淘汰煤電放入時間表後，現在香港政府要思考的，是如何加速可再生能源「無縫」銜接化石燃料的速度。更重要的是，還是改變自己的思維心態。

兩電皆表明會將淘汰煤電放入時間表。圖為依賴燃煤發電的青山發電廠。（張浩維攝）

「香港接下來應該要拿什麼去取代燃煤？現在香港政府的眼光仍然放於天然氣。但我們知道，天然氣亦是化石燃料，只是其碳排放比煤炭少。因此我們只應視天然氣為『過渡能源』，然後要去找發展可再生能源的方法。」何偉歡說道。

另一青年代表張剛維則提出了另一個相對沒那麼「起眼」的可再生能源選項：氫能。「現在政府常說發展氫能，談到會與大灣區那邊政府合作。香港地少，全力生產氫能可能不太可行，但我們可以從內地輸入氫能，尤其從中國南方沿海地區。」

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氫能近年成為清潔能源「新寵」。它能夠存儲大量的能源，尤其在運輸領域方面，更顯優勢。它能夠促進車載發電和驅動系統的電氣化，滿足移動需要之餘，也可大幅減少溫室氣體排放，是現時各界引頸以待、擁有巨大開發潛力的綠色替代能源。

現時香港政府在發展氫能方面尚未交出任何詳情。「只是曾說過有個內部小組正在探討氫能的潛力，以及聲稱會引入氫能巴士，但這些只是初步計劃。」張剛維坦言。

放諸亞洲，香港的碳排放結構轉型已然落後於中國內地、新加坡、韓國、日本等地方，它擁有相當強勁的經濟實力，卻在綠色轉型上遲遲未有相應積極的氣候行動路線圖。

正如《香港青年氣候行動宣言》所呼籲，香港政府應該增強氣候行動的魄力，甚至考慮宣佈香港進入氣候緊急狀態──方可真正讓氣候行動在執行及成效上產生變化，在碳中和進展上追趕其他經濟發展程度相若的地方。