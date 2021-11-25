阿富汗喀布爾流離失所者　在飢寒交迫中迎來寒冬

近 50,000 名因阿富汗衝突而流離失所於喀布爾的阿富汗人，急需在冬天來臨前獲得援助。



在聯合國難民署位於距離阿富汗喀布爾約 15 公里的服務中心外，一大群男女和兒童正在秋日的陽光下排隊。 他們手裏拿著援助券，正等著從塔利班士兵看守的大閘進入中心。

聯合國難民署與其他人道救援機構在中心內向逾千名流離失所者派發援助物資，他們來自全國各地，但均現居喀布爾。他們收到氈子、塑料帆布、煮食爐灶、水桶、摺疊式水桶、肥皂、衛生用品和煮食用具，而最弱勢的社群亦會獲得現金援助。

大部分人一直睡在兩個公眾公園內的露天空地或臨時庇護所中，而那些負擔得起房租的人則在市區租房。隨著冬天即將來臨，首都晚上的氣溫接近 0°C，而冬天期間更有機會下降到 –25°C，令那些只能在露天環境生活的人面臨失溫症的風險。

在眾人領取他們的救援物資之際，有一位老婦人獨自坐在長櫈上，並開始不受控地發抖。聯合國難民署的職員匆忙上前提供幫助，隨後得知她已經數天沒有進食，快要因飢餓而無法再支撐下去。

國內流離失所者在喀布爾附近的聯合國難民署服務中心外，排隊領取救援物資。（UNHCR）

「我們已經好幾天沒有食物。」

然而她並不是唯一迫切需要幫助的人。有一位母親懇求我們多給她一包麥片， 這樣她就可以餵養她的孩子。另外一位一直努力照顧 26 名家庭成員的 65 歲老爺爺，訴說他們一家在 7 月從巴基斯坦返回家鄉後，卻發現他們的家已經被夷為平地。他們一家在 8 月搬到喀布爾，並一直居住在沒有遮擋的地方。

他說：「我們已經好幾天沒有進食。」 雖然他表示一包原為七人家庭準備的救援物資，並無法維持多久，不過他指出：「但是現在，任何援助都算得上是一點幫助。」

Kotal Khairkhana是位於喀布爾有眾多流離失所者聚居的兩個公園之一，他們都住在露天空地或臨時帳篷內。（UNHCR）

阿富汗正面對日益惡化的人道緊急情況，當地經濟近乎崩潰，現時約有一半的人口更要依賴援助。該國境內有超過 350 萬人因衝突而流離失所，其中僅今年就有約 70 萬人被迫逃離家園。

25 歲的 Safi Ullah 於7月逃離了楠格哈爾省，他說：

我在逃離村莊之前，負責為建築物抹灰泥。其後火箭一直在我們家附近墜落，有一次我們的房子被擊中後著火，我們在毫無選擇下只能帶著衣服逃到喀布爾。

動盪並非迫使人們放棄家園的唯一因素，阿富汗目前正在經歷四年來第二次嚴重旱災，糧食生產受到重創。

Ullah 領取他的援助時說：「因為農地收成不足，我們的省份正面對旱災和經濟問題，而我們並沒有任何其他收入來源 。」

67歲的Mohammad Nassir由拉阿格曼省逃到喀布爾，身體殘疾使他需要額外援助。（UNHCR）

早於兩個月前塔利班接管當地政府，飢餓問題已經相當普遍，然而根據聯合國世界糧食計劃署的最新消息，飢餓問題在近期顯著惡化。截至 9 月中，阿富汗只有 5% 的人有足夠的糧食，而三分之一的人正面對危機或緊急的糧食短缺情況。

在過去的兩週裡，聯合國難民署在阿富汗各地為約 100,000 人提供緊急庇護所、氈子及太陽能板，並為最弱勢的人群提供現金援助。到目前為止，今年內我們已協助逾 50 萬名流離失所者。

同時，難民署已在鄰國烏茲別克的泰爾梅茲建立了一個物流中心，預先部署及迅速將救援物資運送到阿富汗，並且擴大應對規模以在嚴冬來臨前支援更多流離失所者，但我們需要更多資源。截至目前為止，我們的行動只籌得為未來兩個月行動所需資金的 35%。

14 歲的 Ahmad Seraaj 和他的家人日前逃離阿富汗中部的瓦爾達克省，前往首都尋求安全。

在他和父親一起排隊領取救援物資時，他說：「我們是一個 13 人的家庭，在房子被砲彈擊中後逃到喀布爾。我們只帶了數件隨身物品，並且因在這裡找不到工作而一直面對經濟問題，我們急需幫助。」

一個來到喀布爾的流離失所家庭領取了現金援助，以助他們回到原來的省份。（UNHCR）

雖然戰爭已經停止，但他們家鄉的局勢仍然相當不穩，他們一家對於重返故鄉心存顧慮。

「我無法回去。」

根據聯合國的數據顯示，自衝突平息以來約有 156,000 名流離失所者選擇返回家園。在過去一週，聯合國難民署已支援 660 個家庭返回該國的北部地區。每個返回的家庭均獲發約港幣 1,550 元用作交通費，另有約港幣 3,100 元用於幫助他們重新融入社會。此外，有 280 戶家庭將獲得援助以於 10 月底前返回中部高地。

然而許多逃到喀布爾的流離失所者均擔心，他們的家園和生計已被戰爭摧毀，即使返回故鄉也一無所有。

28 歲的 Mehraboudin 在 7 月逃離了家鄉帕爾旺省的衝突，他說：「我無法回去了。我回去能做甚麼？我沒有房子，也沒有工作。」

向阿富汗流離失所者捐款援助。